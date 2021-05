Sophie Davant balance tout, elle fait part de sa grosse inquiétude pour son amie Caroline Margeridon 

Il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on apprenne des nouvelles complètement dingues en ce qui concerne Sophie Davant, la présentatrice mythique de l’émission Affaire Conclue sur France 2. En effet, l’animatrice n’a pas froid aux yeux et peut faire parfois des déclarations assez choquantes en ce qui concerne les candidats de son émission, mais également les personnes avec qui elle peut travailler au quotidien, comme cela peut être le cas notamment avec Caroline Margeridon.

Par le passé, il y a quelques semaines déjà, on a déjà pu voir Sophie Davant prendre la parole sur l’histoire tragique des restaurants clandestins où était impliqué son ancien collègue Pierre-Jean Chalençon. En effet, on a pu découvrir contre attente que ce dernier avait pu faire des déclarations très étonnantes concernant des personnalités publiques françaises en souhaitant presque leur mort avec des sous-entendus très étonnants. Sophie Davant avait pu prendre la parole en disant haut et fort que l’on ne pouvait clairement pas dire « n’importe quoi » quand on passait à la télévision, et que cela pouvait clairement expliquer pourquoi on ne voyait plus le collectionneur à l’antenne actuellement.

Il faut dire que ce dernier ne mâche pas ses mots, et tout comme Sophie Davant, il n’hésite pas à dire haut et fort tout ce qu’il peut être en mesure de penser, même si parfois cela peut causer de graves problèmes assez importants, c’est le moins que l’on puisse dire. Pour certains français qui souhaitent aujourd’hui regarder l’émission Affaire Conclue de Sophie Davant, ils ne pourront donc plus du tout compter sur la présence de Pierre-Jean Chalençon qui a été exclu du programme depuis près d’un an maintenant.

Sophie Davant prend la parole, elle s’inquiète pour son amie Caroline Margeridon en public

C’est donc sur une vidéo sur Instagram que Sophie Davant a tenu à mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes ! En effet, ces dernières semaines, il se trouve que Sophie Davant a pu faire une déclaration qui a pu être très mal interprétée par certains journalistes, mais également par son amie Caroline Margeridon. Dans une interview poignante, Sophie Davant n’hésitait pas à dire haut et fort qu’elle était très inquiète pour son amie Caroline Margeridon qui s’exposait un peu trop dans les médias. On imagine que cette déclaration n’a pas été faite dans le but de faire du mal à son amie Caroline Margeridon, bien au contraire.

Sophie Davant étant présente dans les médias depuis plus d’une vingtaine d’années maintenant, cela témoigne plutôt d’un grand signe d’affection : l’animatrice a peur que son amie Caroline Margeridon se prête un peu trop au jeu des réseaux sociaux et soit malheureusement la cible de nombreuses attaques…

Sophie Davant fait une vidéo avec Caroline Margeridon où elle met clairement les choses au point

Alors que les rumeurs ne faisaient que de prendre de plus en plus d’ampleur, Sophie Davant a donc pu décider de prendre la parole et de faire taire les rumeurs les plus folles à son sujet et concernant Caroline Margeridon.

En effet, cette dernière n’a clairement pas froid aux yeux, et elle a pu le montrer une fois de plus en dévoilant une vidéo qui ne laisse aucune place au doute : tout va bien entre les deux femmes et les internautes sont ainsi rassurés !