Sophie Davant balance tout : elle prépare un énorme tournage pour les fêtes de Noël et les fans vont être particulièrement gâtés !

Alors que l’animatrice d’Affaire Conclue, Sophie Davant, se fait plutôt rare dans les médias, on a pu savoir qu’elle préparait une programmation énorme pour les fêtes de Noël qui sont particulièrement attendues par les français cette année !

En pleine crise sanitaire, les fêtes de Noël arrivent et les français ont hâte de voir les programmes de fin d’année à la télévision !

Bien que les français ne savent toujours pas à ce jour s’ils auront l’occasion ou pas de fêter Noël en famille ou bien en petit comité, certains sont toutefois très impatients de vivre ce moment car ils savent que cela rime généralement avec de très bons programmes de télévision. Et pour cause, depuis que la crise sanitaire du coronavirus a empêché ou même compliqué certains tournages d’émissions de télévision, de films, ou encore de séries, dès que nous avons droit à quelques séquences inédites par nos stars préférées, cela à l’occasion de faire à chaque fois de très gros cartons d’audience !

En effet, la télévision est parfois le seul point de contact avec l’extérieur pour certains des français, et cela peut donc très naturellement expliquer le fait que des programmes de télévision comme la météo ou encore le journal de 13 heures de Jean-Pierre Pernaut peuvent réaliser un gros carton d’audience : c’est un rendez-vous quotidien que certains ne manqueraient pour rien au monde ! A l’occasion des fêtes de Noël, certains français se retrouveront malheureusement très seuls.

On se retrouve ce soir sur @france2 avec @sodavant pour une #affaireconclue spéciale #Noel. Merci à #brigittebardot et la @fondationbrigittebardot pour leur confiance. Quel gain ai-je obtenu pour cette magnifique valise @louisvuitton lui ayant appartenue? Réponse ce soir

La crise sanitaire du coronavirus bat son plein et on imagine que les personnes les plus âgées pourront peut-être rester sans leur famille proche même s’ils souhaitent voir leurs enfants ou leurs petits enfants avec la plus grande impatience. Pour occuper les familles mais également les personnes les plus seules, certains programmes de télévision décident donc de se lancer dans des versions extraordinaires de leurs programmes habituels pour mettre les petits plats dans les grands, comme on a très peu l’habitude de le voir malheureusement !

Sophie Davant (Affaire Conclue) : elle prépare quelque chose de très grand pour la fin de l’année et les fans s’attendent à tout !

Pendant les fêtes de Noël, certains fans de Sophie Davant et de son émission Affaire Conclue avaient très peur de voir l’émission déprogrammée et ne revoir le jour qu’à la rentrée 2021 en janvier. Mais en réalité, il n’en est rien et les fans vont pouvoir se rassurer tranquillement.

1er rire de la journée : Sophie #Davant sort son magazine ! Sophie dévoile ses secrets mode et beauté, la ménopause vivez-la aimez-la, la vie plus forte que les drames… Et naturellement un titre très modeste: S, le magazine de Sophie Davant ! Une petite vedette au firmament !

En effet, c’est dans une interview exclusive au journal « Le Maine Libre » que l’on retrouve aussi dans le journal « Ouest France » que Sophie Davant a fait des révélations fracassantes. Elle prépare quelque chose de très étonnant pour Noël avec une émission spéciale d’Affaire Conclue qui risque de faire parler d’elle pendant très longtemps ! On sait en effet qu’elle est venue réaliser un portrait exceptionnel de Damien Tison, qui est un acheteur très régulier de son émission sur France 2.

Dans les quelques rares images que l’on a pu voir, on sait que l’entrevue a eu lieu ces derniers jours à Piacé, dans la boutique familiale de Damien Tison tenue par son père Claude Tison. On y apprend que c’est ce dernier qui a donné l’amour et la passion des antiquités à son fils, ce qui aura d’ailleurs pu contribuer à son succès aujourd’hui, comme on peut le constater encore très régulièrement dans l’émission quotidienne ! Arrivé dans l’émission en février dernier, Damien Tison a fait une entrée très remarquée et compte bien faire parler de lui.