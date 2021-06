Sophie Davant balance tout, elle refuse purement et simplement de présenter Télématin

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Sophie Davant n’a pas froid aux yeux et elle a pu le montrer une nouvelle fois avec des déclarations assez choquantes concernant son propre avenir à la télévision sur France Télévision notamment. En effet, cela fait plusieurs années que l’on peut voir l’animatrice faire un très gros carton avec son émission Affaire Conclue, bien que par le passé on a aussi pu la voir dans de nombreuses autres occasions, notamment dans des émissions où les téléspectateurs ont été très nombreux à la suivre.

Mais alors que l’émission matinale de France 2, Télématin, est au plus mal, certains français se sont demandés si Sophie Davant pouvait peut-être prendre le relai de l’animateur actuel qui pourrait selon les plus grandes rumeurs ne pas être reconduit l’an prochain. Il faut bien avouer que ce dernier a pu commettre plusieurs grosses erreurs dernièrement, et on pourrait ainsi comprendre que cela ne plairait pas du tout à la direction de France 2. Avec des polémiques qui ne cessent de prendre de plus en plus d’ampleur, on comprend très bien que la chaîne de télévision ne souhaite pas avoir plus de problèmes qu’elle n’en a actuellement, c’est le moins que l’on puisse dire.

Pour être sûr ainsi de ne pas créer de conflit, on a donc pu entendre ces derniers mois des rumeurs toutes plus dingues les unes que les autres en ce qui concerne la présentation de l’émission Télématin sur France 2, et on peut dire que cela risque d’être assez compliqué et difficile…

Télématin dans la dérive, l’émission est au plus mal et on se demande qui prendra le relai

Avec des dérapages qui ne font que de s’accumuler depuis maintenant quelques mois, on peut clairement dire que l’émission matinale de France 2 est dans une situation qui est complètement catastrophique. En effet, personne aurait pu être en mesure d’imaginer que la chaîne allait pouvoir vivre un moment aussi compliqué et difficile, à l’heure où de plus en plus de français n’hésitent plus à dénoncer des faits assez dingues sur les réseaux sociaux, mais aussi à dire haut et fort tout ce qu’ils peuvent être amenés à penser dès qu’une phrase leur échappe et ne leur plait pas.

C’est ce que l’on a pu voir avec l’animateur Laurent Bignolas qui est très controversé depuis plusieurs mois, notamment avec des remarques qui ont pu être jugées comme racistes et qui ont même provoqué des excuses de la part de la production de l’émission Télématin. Par la suite, on a pu entendre des rumeurs complètement dingues, notamment avec le remplacement de l’animateur par Samuel Étienne (qui officie sur Questions pour un champion), mais celui-ci a refusé la proposition.

Sophie Davant refuse aussi de présenter Télématin et explique les raisons

Alors que la chaîne du service public cherche à remplacer Laurent Bignolas, toutes les hypothèses sont en place et malheureusement Sophie Davant ne sera pas la prochaine animatrice du programme, à moins qu’elle ne change d’avis.

En effet, il se trouve que l’animatrice a clairement déclaré qu’elle n’a pas envie de se lever aussi tôt le matin, car il est vrai que cela impose une certaine rigueur qu’elle n’est pas sûre de pouvoir suivre, d’autant plus qu’elle a déjà participé à cette émission par le passé !