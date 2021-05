Sophie Davant balance tout, elle répond très violemment après être accusée d’être prétentieuse et hautaine

Cela faisait plusieurs semaines que certains fans de Sophie Davant se faisaient beaucoup de soucis pour elle. En effet, bien que l’on puisse la voir tous les jours à l’antenne de France 2 dans son émission Affaire Conclue, ainsi que sur les réseaux sociaux où elle peut parfois partager les coulisses de son émission, elle ne s’exprime pas toujours en ce qui concerne sa vie privée. Pourtant, elle semble être assez proche de certains fans en particulier, comme on a pu le découvrir encore très récemment où Sophie Davant n’hésite pas à répondre très directement aux commentaires de ses fans.

Toutefois, personne ne pensait qu’elle allait pouvoir prendre la parole et répondre à toutes celles et ceux qui parlent d’elle de façon très négative sur les réseaux sociaux. En effet, Sophie Davant étant une femme et une animatrice qui est très populaire, on ne s’attendait pas à ce que cette dernière prenne le temps d’échanger autant avec toute sa communauté. Concrètement, il se trouve que l’animatrice peut parfois paraître assez sèche, et cela ne plaît pas du tout à certaines personnes d’après ce que l’on a pu constater.

Affaire Conclue : l’émission est au plus mal depuis le départ de Pierre-Jean Chalençon

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’émission d’Affaire Conclue est dans la tourmente depuis quelques mois maintenant. En effet, il se trouve qu’en intégrant le collectionneur mythique Pierre-Jean Chalençon, on imagine que la production ne s’attendait pas à être autant dans le scandale. Il y a maintenant près d’un an, les scandales n’ont fait que de s’accumuler autour de ce personnage assez curieux, on a pu le voir même avec une photo incroyable avec l’humoriste très controversé Dieudonné et Jean-Marie Le Pen.

Plus récemment, il se trouve que l’on a pu voir aussi le collectionneur et homme d’affaires au coeur d’un scandale assez incroyable. Personne n’aurait pu être en mesure de penser que Pierre-Jean Chalençon allait pouvoir être l’organisateur de restaurants clandestins. Il n’en a pas fallu plus à Sophie Davant pour pouvoir prendre la parole récemment et tout balancer.

Elle a affirmé en effet que le collectionneur Pierre-Jean Chalençon n’hésitait pas à dire parfois « n’importe quoi », et c’est ce qui a pu provoquer son exclusion pure et simple de l’émission Affaire Conclue. Par la suite, il se trouve que le collectionneur a tenté de s’exprimer dans les médias, mais rien n’y fait et les conséquences pourraient être terribles pour lui. Néanmoins, il se trouve que l’on a pu voir aussi Sophie Davant dans la tourmente récemment.

Sophie Davant prend la parole contre ses détracteurs, elle se défend des critiques trop dures

C’est dans le magazine de télévision Télé Star que Sophie Davant a décidé de tout balancer contre toute attente. En effet, elle a clairement indiqué qu’elle ne comprenait pas qu’elle pouvait être accusée d’être méprisante et cassante.

En effet, elle a affirmé qu’elle ne comprenait pas que l’on puisse l’accuser d’être hautaine, alors qu’il s’agit d’une des rares animatrices à donner encore la parole à des inconnus dans les médias. Une occasion pour elle de mettre les choses au clair pour pouvoir se défendre de ces accusations qui ne sont clairement pas fondées !