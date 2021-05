Sophie Davant balance tout, un moment assez gênant et terrible avec son gynécologue

C’est encore une fois Sophie Davant, l’animatrice mythique de l’émission Affaire Conclue, qui n’a pas arrêté de faire parler d’elle récemment avec une déclaration assez dingue et étonnante de sa part. On savait pourtant que Sophie Davant était assez proche de son public, en communiquant assez régulièrement sur les coulisses folles de son émission quotidienne notamment, mais personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer que cette dernière fasse des déclarations aussi étonnantes concernant sa vie de femme.

Concrètement, on sait d’ores et déjà que de nombreuses femmes ont parfois des problèmes difficiles de gynécologie, mais ces dernières se confient assez peu sur le sujet, ou alors uniquement dans des petits comités restreints auxquels le grand public n’a pas toujours accès. Si ces sujets peuvent paraître parfois assez anodins, ils sont assez importants pour des millions de femmes qui vivent parfois des moments assez douloureux dans leur vie, sans compter les différents sujets liés à l’accouchement ou à l’attente d’un enfant plus généralement.

C’est dans ce contexte que l’on a pu découvrir que Sophie Davant n’hésitait pas à tout partager avec son gynécologue, néanmoins nous avons été assez surpris de voir quelle pouvait en parler aussi librement dans les médias. À l’heure où la crise sanitaire liée au coronavirus a pu tout remettre à plat, personne n’aurait pu penser que Sophie Davant allait se confier sur le sujet qui fait de plus en plus parler de lui.

Sophie Davant raconte son calvaire vécu en rendez-vous récemment

C’est encore une fois dans les médias que Sophie Davant, l’animatrice mythique de l’émission Affaire Conclue, a décidé de se confier. En effet, cette dernière est en train de sortir un livre, intitulé Tout ce qui nous lie et qui a été d’ores et déjà un gros bouleversement pour toutes celles et ceux qui ont déjà pu le lire. En revanche, on ne pensait pas qu’elle allait pouvoir parler de moments aussi crus dans celui-ci.

Dans son livre qui vient tout juste de sortir, elle a pu même raconter des choses assez intimes que l’on ne pensait pas lire : on peut clairement dire que Sophie Davant n’a vraiment pas froid aux yeux, c’est le moins que l’on puisse dire ! Mais c’est alors que l’animatrice a pu raconter dans une interview une histoire assez incroyable qu’elle a vécu avec son gynécologue qui n’arrêtait pas de voir son visage et une partie de son intimité, alors que celui-ci était en train de faire un prélèvement. On peut dire clairement que l’animatrice se souviendra toute sa vie de ce moment assez difficile à vivre…

Sophie Davant gênée face à une situation improbable et complètement dingue

Dans l’interview que l’on a pu lire pour PurePeople, l’animatrice Sophie Davant revient donc sur ce moment assez douloureux et fou qu’elle a pu vivre avec un gynécologue qui ne s’est pas privé pour fixer l’animatrice dans les yeux en plein prélèvement, en disant haut et fort qu’il était sûr de l’avoir déjà vu quelque part.

Malheureusement pour l’animatrice Sophie Davant, dans ce triste contexte, elle n’a pas pu faire grand-chose, car elle n’était pas en situation de riposter, c’est pourquoi elle a été assez partagée entre la gêne et le ricanement !