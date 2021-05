Sophie Davant clashe son amie Caroline Margeridon : un message complètement dingue de sa part divulgué !

Gros coup de théâtre de la part de Sophie Davant, l’animatrice mythique de l’émission Affaire Conclue sur France 2 : il se trouve qu’elle pourrait prochainement perdre la complicité de son amie Caroline Margeridon avec qui on peut la voir régulièrement sur les réseaux sociaux. En effet, on sait que depuis maintenant plusieurs mois, les deux femmes s’entendent très bien et sont même plutôt assez complices entre elles. Néanmoins, personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer que Sophie Davant fasse une telle déclaration en ce qui concerne son amie Caroline Margeridon.

En effet, on peut voir les deux femmes assez souvent très complices sur les réseaux sociaux, notamment avec des clichés émouvants qu’elles peuvent prendre ensemble, mais aussi sur le plateau de l’émission mythique Affaire Conclue. Il faut bien avouer que ces derniers mois, le tournage de cette émission aura été très compliqué, comme on a pu le voir. Tout a commencé l’an dernier au début de la crise sanitaire liée au coronavirus. En effet, Sophie Davant avait été contrainte de faire une très grosse annonce à tous ses plus grands fans qui voulaient voir de nouveaux épisodes de son émission assez mythique.

Ils ont été vraiment déçus de voir que l’émission avait dû tout simplement s’arrêter à cause de la crise sanitaire. Par la suite, lorsque les tournages ont pu reprendre normalement, Sophie Davant en avait d’ailleurs profité pour rappeler à l’ordre son équipe qui n’était pas toujours vigilante quant aux règles sanitaires imposées par le gouvernement.

Affaire Conclue : l’émission est mise à mal avec des scandales autour des protagonistes

Il y a maintenant plusieurs mois de cela, tout le monde se souvient encore de l’éviction assez incroyable, et pour certains français injustifiée, de Pierre-Jean Chalençon. Alors que ce dernier est un grand fan de la France et de Napoléon, il se trouve que ses dernières déclarations ne semblent pas avoir plu à la production ni à Sophie Davant. Dans une récente interview, l’animatrice ne s’est pas privé pour dire que ce dernier avait pu recevoir par le passé plusieurs avertissements, car on ne pouvait pas dire « n’importe quoi » quand on passe à la télévision.

Il n’en a pas fallu plus à Pierre-Jean Chalençon pour réagir et dire haut et fort qu’il n’avait clairement pas été assez soutenu lorsqu’on a choisi de l’écarter de l’émission. Mais plus récemment, c’est une déclaration de Sophie Davant qui pourrait aussi changer la donne avec une autre protagoniste de son émission, en la personne de Caroline Margeridon. En effet, on sait que les deux femmes sont très proches, mais en revanche personne n’aurait pu imaginer que la situation puisse s’envenimer de la sorte…

Sophie Davant balance tout : Caroline Margeridon « s’expose » un peu trop selon elle…

Voilà une déclaration qui devrait faire beaucoup de bruit, que l’on a pu lire dans le dernier numéro du magazine Femme Actuelle. En effet, il se trouve que Sophie Davant ne s’est pas privée pour parler de son amie Caroline Margeridon.

Concrètement, l’animatrice pense que son amie s’expose beaucoup trop, et elle craint d’ailleurs pour elle que le « revers de la médaille » arrive assez tôt pour Caroline Margeridon. Une mise en garde pour l’émission Affaire Conclue ? La suite devrait nous le dire…