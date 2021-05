Sophie Davant dans la tourmente, son salaire pour Affaire Conclue dévoilé dans la presse

A l’heure où des millions de françaises et de français ont malheureusement perdu leur emploi à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus, c’est avec la plus grande difficulté que l’on a pu découvrir contre toute attente que certains ont vu leur revenus chuter de façon purement et simplement drastique.

En effet, bon nombre de personnes qui ont perdu leur emploi depuis maintenant près d’un an vivent avec des revenus qui ont parfois fondu comme la neige. Pour ne pas que la situation soit plus catastrophique qu’elle ne l’est, le gouvernement d’Emmanuel Macron a pu mettre en place quelques propositions pour les entreprises concernées, mais le moins que l’on puisse dire, c’est que la situation est parfois complètement catastrophique dans bon nombre de cas.

Cela ne concerne clairement pas le monde de la télévision et de la radio visiblement, comme on a pu le voir dans les dernières révélations qui ont été sorties dans les médias, avec des salaires d’animateurs dévoilés enfin au grand jour. Pour certaines personnes qui ont tout perdu ces derniers mois, on peut dire que la nouvelle est très dure à encaisser, mais cela ne s’arrête pas là. En effet, si pour certains français ces salaires paraissent très indécents, cela était sans compter sur des déclarations assez impressionnantes que l’on a pu lire dans les médias.

On se souvient notamment de la déclaration assez scandaleuse d’un ancien ministre qui a récemment déclaré ne pas avoir assez de revenus avec une paye de 3000 euros par mois. Alors que chez certaines familles, la moitié de ce revenu n’est même pas atteint chaque mois, on peut très bien comprendre l’indignation des français qui ont tout perdu et qui dénoncent tout.

Sophie Davant dans la tourmente, elle se met à dos des téléspectateurs et des proches

C’est donc encore une fois l’animatrice de l’émission Affaire Conclue qui se retrouve dans la tourmente, avec un scandale qui a fait beaucoup de bruit ces derniers jours. En effet, on savait d’ores et déjà que Sophie Davant pouvait entretenir des relations assez compliquées avec Pierre-Jean Chalençon notamment, comme on a pu le lire récemment dans une interview de l’animatrice. Bien qu’entretemps, il se pourrait bien que les relations se soient apaisées entre les deux protagonistes, c’est avec la plus grande des surprises que l’on a pu voir que Sophie Davant avait également pu être violemment critiquée par les téléspectateurs de son émission. Ils ne se privent pas pour dire d’elle qu’elle est bien trop hautaine !

Une déclaration que l’animatrice a affirmé ne pas comprendre clairement, et cela était sans compter sur un autre scandale que l’on a pu découvrir une nouvelle fois ces derniers jours, cette fois-ci pour des histoires d’argent qui risquer de faire froid dans le dos à ceredind d’entre vous !

Le salaire de Sophie Davant est dévoilé et les internautes sont scandalisés

C’est encore une fois une déclaration assez étonnante de la part de Sophie Davant qui risque de faire parler beaucoup d’elle. En effet, dans le journal Liberation, Sophie Davant n’a pas hésité à répondre sans filtre même sur ses questions les plus intimes du journaliste.

Sans donner de montant précis, on a clairement pu comprendre que le salaire annuel brut de Sophie Davant était proche des 300 000 euros. Une somme assez dingue quand on sait que certains français gagnent 10 fois moins d’argent par an.