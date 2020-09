Sophie Davant : elle dévoile les photos de ses deux prochains invités… et il ne s’agit pas de n’importe qui !

Elle dévoile un magnifique cliché sur son compte Instagram.

Sophie Davant est bien connue, surtout pour ses nombreuses apparitions sur nos petits écrans dans l’émission Affaire conclue. Pourtant, son talent ne se limite pas à la télé. Elle intervient également sur M Radio où elle présente une émission tous les samedis de 12h à 13h. Il faut dire qu’elle sait comment garder en haleine ses fans. Cette fois, c’est en dévoilant une photo d’elle en compagnie de ses prochains invités qu’elle enflamme la toile. Si cette photo fait tant de vagues, c’est parce que ses deux personnes sont des célébrités ! Il s’agit de Cristina Cordula et Arielle Dombasle ! On vous en apprend plus dans la suite de cet article.

Sophie Davant, Arielle Dombasle et Cristina Cordula : Un trio de choc !

La femme de 57 ans prend certainement plaisir à recueillir les propos des célébrités. Pour le prochain numéro de l’émission Ravie de vous rencontrer, elle a prévu une très belle surprise à ses fans. C’est pour leur donner un avant-goût qu’elle a décidé de partager ce cliché où elle était en compagnie de ces deux charmantes dames qui ne sont plus à présenter.

On peut dire qu’elle-même semblait aux anges après avoir partagé cette fameuse photo. La légende qui l’accompagnait témoignait à quel point elle était contente de les voir. On pouvait lire ‘’ les Magnifaïk’’, suivi des noms de ses invités ainsi que plusieurs hashtags (#rencontres, #échanges et #plaisir). Tout présage un enregistrement très intéressant pour le prochain épisode et les auditeurs sont déjà impatients de tout découvrir.

Les trois femmes sont connues pour leur caractère très avenant et chaleureux. Tout ceci promet une bonne ambiance pour le prochain numéro de Ravie de vous rencontrer. Les fans de l’animatrice se sont montrés très admiratifs de cette photo et ils n’ont pas hésité à s’exprimer dans les commentaires. Ces derniers fusaient de tout part, mais on ne peut s’empêcher de remarquer celui de Vincent Cerutti. Il a exprimé son admiration par rapport à l’image des trois femmes en des mots très simples. « Très belle photo », disait-il.

C’est la rentrée pour Sophie Davant !

Ce mois de septembre aura sonné le glas pour la fin des vacances de plusieurs secteurs de métiers. C’est la rentrée des classes, la rentrée politique, la rentrée sur les chaînes de télévision et pour ce dernier aspect, ce ne sont pas les animateurs télé qui vont y échapper. C’est bel et bien la fin des vacances pour Sophie Davant qui a pleinement profité de ses moments de détente en Bretagne. Elle a d’ailleurs partagé de nombreux clichés sur les réseaux sociaux. On peut bien dire qu’elle ne s’est pas dérangée pour se détendre au maximum en allant à la mer et en profitant de l’été.

Cependant, même les plus belles choses ont une fin et notre animatrice est de retour. C’est avec une grande joie qu’elle a retrouvé ses confrères de l’émission affaire conclue. Même s’il y a de nouvelles têtes comme François Xavier Renou, les choses iront pour le mieux. Il faut rappeler que la nouvelle figure de l’émission a été choisie pour remplacer Pierre-Jean Chalençon. Les nombreuses frasques de ce dernier auront eu raison de lui et il a fini par être évincé.

En tant qu’animatrice d’Affaire conclue, l’amie de Caroline Margeridon a déjà un redoutable talent. Pourtant, cela ne l’empêche de cartonner sur M Radio avec l’émission Ravie de vous rencontrer.