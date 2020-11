Sophie Davant : elle dévoile son gros projet secret à ses fans… elle sort un magazine !

Le projet verra le jour ce jeudi 19 novembre 2020 mais Sophie Davant en a déjà fait part à sa communauté depuis le 13 novembre. En effet, après des années en tant qu’animatrice, elle se lance dans le papier avec le magazine intitulé ‘’S’’, comme l’initiale de son prénom.

Sophie Davant ajoute une nouvelle corde à son arc et devient directrice éditoriale !

Contrairement au premier confinement où toutes les activités ont été arrêtées, pour ce deuxième confinement, c’est plutôt comme un chômage partiel pour Sophie Davant. Le tournage de son émission « Affaire Conclue » est donc en cours, évidemment dans le respect des gestes barrières.

Toutefois, l’animatrice a pris le temps restant pour entamer un gros projet, qui est bientôt finalisé. En effet, ce vendredi 13 novembre 2020, l’animatrice a révélé à ses abonnés, son tout nouveau projet, et c’est du lourd !

Pour faire simple, la maman de Valentine, en collaboration avec la société CMI media, est désormais la directrice éditoriale de « S ». Il s’agit d’un tout nouveau magazine, et ce n’est pas du tout un hasard si l’intitulé est l’initiale du prénom de Sophie Davant.

En effet, il semble que le magazine ait été pensé à l’image de l’animatrice, qui devient également directrice éditoriale. On apprend que l’ouvrage sera comme « une conversation entre femmes ». Aussi, le public visé, ce sont les femmes « qui ont acquis une expérience de vie leur offrant recul et connaissance de leurs vraies aspirations, qui sont pleinement tournées vers les autres, sans pour autant négliger leurs désirs personnels. »

S sera un bimestriel et sa première parution se fera le jeudi 19 novembre 2020. Tous les thèmes y seront abordés, que ce soit la santé, les phénomènes de société, le bien-être, la spiritualité, le sexe, les actualités culturelles, l’alimentation, la mode, les voyages, la décoration, etc.

Comme on le dit souvent, une personne est un beau mélange, et Sophie Davant tient à ce que son magazine lui ressemble : « Je souhaite que ce magazine soit fidèle à ce que je suis » avait déclaré l’animatrice sur le site de l’éditeur, avant de continuer « Je tiens à me faire plaisir dans toutes les étapes de sa création, en explorant des sujets qui me sont chers, qui sont ceux de toutes les femmes qui ont un beau vécu derrière elles, fait de hauts, de bas, d’expériences difficiles, de grands moments de joie, d’accomplissements, de séparations, d’épreuves, de conquêtes et qui ont la vie devant elles. »… Tout est dit !

Une collaboration qui s’annonce fructueuse

Une chose est sûre, le projet de Sophie Davant avec la société CMI media (éditeur de presse magazine en France) la rend très heureuse : « C’est un joli cadeau qui vient couronner plus de trente ans de carrière. J’ai eu envie de m’investir dans une expérience différente et je suis contente de renouer avec ma passion première, le journalisme. »

Pour la directrice générale de CMI France Claire Léost, Sophie Davant est une est une belle figure féminine adaptée pour ce magazine : « On avait l’idée de lancer un magazine pour les femmes de 50 ans et plus, on souhaitait rajeunir et dépoussiérer un peu ce segment de la presse. On cherchait une personnalité pour nous accompagner et Sophie Davant s’est imposée. »

Notons que Sophie Davant est vraiment impliquée dans ce projet, raison pour laquelle elle a choisi ce poste au sein du magazine. Elle participe ainsi à tout ou presque, et cela concerne la définition de la ligne éditoriale, mais aussi la sélection des sujets. D’ailleurs, elle réalise même des interviews pour son magazine.

Concernant les expériences à partager, nul doute que Sophie Davant en a des choses à raconter avec son vécu : « Je travaille à la télévision depuis plus de 20 ans. J’ai connu des succès et des échecs. J’ai une vie de femme, mariée, divorcée. J’ai des enfants et je pense que beaucoup de femmes peuvent s’identifier à mon parcours. »

Le magazine S s’adresse beaucoup aux femmes de plus de 50 ans, les sujets y seront abordés sans aucun tabou. On parlera par exemple de la ménopause, de l’envie de séduire encore, du départ des enfants, etc. Nul doute que bon nombre de femmes, à partir de la cinquantaine, adopteront ce magazine. On souhaite bonne chance à Sophie Davant et à S !