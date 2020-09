Sophie Davant : elle fond en larmes face à une vendeuse qui l’a beaucoup émue !

Après plusieurs mois de suspension des émissions télé à cause du coronavirus, les tournages ont repris depuis le mois de mai. Quant au célèbre programme de France 2, c’est depuis le 11 mai que la mère de Valentine et Nicolas aurait fait son grand retour avec son équipe d’experts.

La réaction de Sophie Davant face à cette vendeuse

Il faut dire que la nouvelle saison d’Affaire Conclue a été marquée par de nombreux changements au sein de la grande famille des spécialistes avec les départs de Pierre-Jean Chalençon et de Jérôme Duvillard. Dans son émission du lundi 21 septembre, Sophie Davant a été émue après avoir écouté l’histoire d’une femme. Il faut dire que les téléspectateurs de cette émission savent bien à quoi s’attendre car tout peut arriver.

Les amateurs d’Affaire Conclue ont assisté récemment à une scène étonnante où l’article d’un vendeur avait été fracassé contre le sol après avoir été retenu l’attention d’un des acheteurs. Toutefois, le programme emblématique de France 2 ne se résume pas uniquement à des scènes rocambolesques. Pour preuve, la présentatrice de l’émission a été saisie d’une grande émotion lors de son récent passage. En effet, l’animatrice de 57 ans a reçu plusieurs nouveaux vendeurs. Les téléspectateurs de France 2 ne loupent plus une scène de cette émission car elle captive de plus en plus par ses scènes.

Sophie Davant verse des larmes après avoir écouté l’histoire de Chantal

Parmi ces nouveaux vendeurs, la présentatrice a été particulièrement marquée par Chantal qui est venue sur Affaire Conclue pour vendre une paire de chandeliers. Lors de son intervention, cette femme s’est confiée sur l’expérience qu’elle aurait vécue dans ses anciennes occupations de famille d’accueil via une déclaration « Ils (les enfants ndlr) n’ont plus voulu de moi parce que j’étais trop vieille. Mais j’ai gardé une petite que j’ai eue pendant 12 ans et qu’on a pris en famille ’tiers digne de confiance ». Bouleversée par les confidences de cette vendeuse, Sophie Davant n’a pas pu se retenir et aurait versé quelques goûtes de larmes tout en revenant sur une histoire semblable qu’elle aurait elle aussi vécue.

Si l’animatrice France 2 a pu se souvenir d’une autre histoire se rapprochant à celle de Chantal, c’est sûrement l’un de ses souvenirs lorsqu’elle était encore aux commandes de Toute une histoire. Toutefois, la maman de Valentine et Nicolas s’est sentie soulager après que cette vendeuse ait conclu en disant que la situation de ces enfants qui avaient été placés en famille d’accueil serait revenue à la normale. Toujours sous le choc jusque-là, Sophie Davant a dévoilé la raison pour laquelle elle a pleuré « Ça m’a fait pleurer ce genre d’histoire quand je faisais Toute une histoire ».

Très discrète lorsqu’il s’agit de sa vie privée, Sophie Davant s’était confiée il y a quelques mois sur sa vie de couple. Après avoir passé plus de 20 ans avec Pierre Sled, le père de ses deux enfants Nicolas et Valentine, l’animatrice de France 2 ne ferme pas la porte à l’amour. Lors d’un entretien avec le magazine Nous Deux, la présentatrice d’Affaires Conclue s’était lâchée en s’exprimant sur sa vie sentimentale. Après son idylle avec l’écrivain Erik Orsenna, elle avait déclaré être amoureuse même si l’identité de son nouveau compagnon était restée secrète. L’ex-compagne de Pierre Sled est confiante et espère vivre une belle histoire d’amour. Ayant appris de ses anciennes relations, Sophie avait dressé en mai dernier le portrait de l’homme qu’elle recherche d’autant plus qu’elle ne souhaite plus vivre les expériences du passé.