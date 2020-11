Sophie Davant : elle pose avec sa fille Valentine pour l’aider à lancer sa carrière !

Les fans de Sophie Davant l’ont retrouvé ce 8 novembre 2020 en compagnie de sa fille Valentine, sur son compte Instagram. En effet, l’animatrice de l’émission Affaire conclue a mis en ligne un cliché où elle passait un moment en cuisine avec la jeune fille, accompagné d’un joli message de maman fière.

Sophie Davant s’occupe pendant le confinement

L’animatrice de France 2, Sophie Davant est comme toute la France, confinée en ce printemps 2020. Avec cette 2e vague du Covid-19, le gouvernement a dû prendre des mesures importantes, pour essayer de maîtriser la situation. Ainsi, après avoir décrété le couvre-feu, c’est maintenant un 2e confinement.

Evidemment, cela n’a pas plu à tout le monde, surtout pour plusieurs corps de métiers qui ne se sont pas encore remis des conséquences du précédent confinement. D’ailleurs, nombreuses sont les personnes, connues ou non, qui sont montées au créneau pour s’insurger contre cette décision du gouvernement, mais cela n’a rien changé.

Sophie Davant, elle, a pris la décision de vivre son confinement à côté de ceux qu’elle aime, notamment ses enfants. En effet, lors du 1er confinement, elle s’était retrouvée seule dans sa belle maison qui se trouve au bord de la mer en Normandie. Elle avait préféré cela au lieu de demeurer dans la capitale, où elle n’avait plus vraiment, grand-chose à faire.

Puisque son programme des après-midi sur France 2 a été mis en veille, la dame de 57 ans a trouvé un bon moyen de faire passer le temps, tout en resserrant le lien mère et fille. Il faut savoir que sur son compte Instagram Sophie Davant est très active.

Elle a pris l’habitude de diffuser des émissions live sur Instagram qu’elle invente. En ce dimanche 8 novembre, c’est avec sa fille Valentine, que Sophie Davant, s’est dévouée pour un concours de cuisine.

Une maman fière de sa fille Valentine

Sophie Davant aime bien concocter de bons petits plats, et tout porte à croire que sa fille Valentine a hérité de cette petite passion. D’ailleurs chez elle, c’est carrément un métier, puisque la jeune fille fait la cuisine de façon professionnelle.

Cette dernière tient un blog culinaire Sledetpoivre.com… elle confie : « J’ai enfin compris quelle était ma voie lors de mon premier job en tant que journaliste sur l’émission Le Meilleur Pâtissier : c’est apparu comme une évidence, et pourtant j’ai mis du temps à le réaliser. »

Ainsi, Valentine qui a eu un job de journaliste à la télévision, a confié qu’elle aimait beaucoup la télévision, mais que la cuisine avait une place particulière, surtout qu’elle lui a été transmise par les liens de sang. Elle a donc pris la décision d’en vivre.

Mélanger ses 2 passions est sans doute une bonne idée, puisque la jeune femme souhaite avoir une carrière de journaliste culinaire indépendante. Pour réaliser son rêve, Valentine peut compter sur sa célèbre maman, qui lui fait déjà de la Pub gratuite, à travers son compte Instagram.

C’est ainsi que sur la photo mise en ligne par Sophie Davant dans sa story Instagram, les 2 femmes étaient en cuisine, et c’est une maman vraiment fière de sa fille qui a écrit la légende pour accompagner le cliché : « Ma fille… non seulement elle est canon, mais en plus elle cuisine très bien. Elle adore ça… Allez voir son site Sled et Poivre. »

Parmi les 120 milles abonnés Instagram de Sophie Davant, nul doute que beaucoup seront touchés par ce message. Une belle Pub pour Valentine !