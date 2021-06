Sophie Davant fait des révélations sur Xavier Dupont de Ligonnès, les téléspectateurs sont sous le choc

Il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on apprenne des nouvelles assez fracassantes en ce qui concerne la disparition assez mystérieuse de Xavier Dupont de Ligonnès, ce fameux père de famille qui est soupçonné d’avoir pu commettre le pire à toute sa famille il y a de cela quelques années en arrière. Mais alors que l’homme reste encore à ce jour introuvable dans toute la France, on a pu apprendre des nouvelles incroyables ces derniers mois.

En effet, ses proches ont enfin décidé d sortir du silence, et le moins que l’on puisse dire c’est que leurs mots sont assez inquiétants et plutôt très étonnants : personne n’aurait pu imaginer que ces derniers allaient pouvoir raconter autant de choses en ce qui concerne la disparition assez tragique de Xavier Dupont de Ligonnès. Selon certains d’entre eux, il se pourrait clairement que Xavier Dupont de Ligonnès soit encore en vie, avec notamment un voyage pour l’Australie qui aurait d’ores et déjà prévu depuis très longtemps. Malheureusement, même si l’homme est encore très recherché aujourd’hui, il se trouve que pour le moment personne ne saurait être en mesure de dire où il pourrait se trouver exactement et comment le retrouver.

L’énigme Xavier Dupont de Ligonnès reste encore à ce jour très mystérieuse, mais personne n’aurait pu imaginer voir Sophie Davant, l’animatrice mythique de France 2 notamment pour Affaire Conclue, prendre la parole au sujet de cette histoire qui reste encore à ce jour assez sordide, c’est le moins que l’on puisse dire…

Sophie Davant balance tout, sa franchise pourrait lui jouer des tours

Si la franchise est parfois de très bonne qualité, le moins que l’on puisse dire c’est que Sophie Davant pourrait bien avoir des problèmes à cause de cela, et on sait que l’animatrice d’Affaire Conclue ne mâche pas ses mots. On a encore une fois pu le vérifier dans une interview exclusive récemment, pour l’émission C à vous où Sophie Davant s’est mise en avant et a répondu en exclusivité aux questions de l’animatrice Anne-Elisabeth Lemoine et toute son équipe. Mais cette dernière ne s’attendait surement pas à ce que Sophie Davant, invitée de l’émission ce jour-là, décide contre toute attente de faire une blague assez osée sur la disparition tragique de Xavier Dupont de Ligonnès, le fameux fugitif qui aura été devenu très populaire en très peu de temps.

C’est en effet dans la toute dernière émission de C à vous sur France 5 que Sophie Davant a pu prendre la parole à ce sujet et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle n’a pas hésité à faire une blague assez douteuse en ce qui concerne l’homme qui est désormais disparu depuis maintenant de nombreuses années sur le territoire français.

Sophie Davant fait une grosse blague sur Xavier Dupont de Ligonnès qui ne passa pas du tout !

Alors que l’animatrice est connue pour son franc-parler, personne n’aurait pu imaginer qu’elle allait pouvoir prendre la parole en ce qui concerne le fugitif Xavier Dupont de Ligonnès. En effet, Sophie Davant a pu dire haut et fort que « XXDL » pouvait peut-être faire la couverture de son prochain numéro de son magazine « S » comme Sophie Davant. L’animatrice a plaisanté et a dit même qu’elle pourrait très bien disparaître et « rejoindre Xavier », selon ses propres termes qui font assez froids dans le dos…