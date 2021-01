Sophie Davant : la drôle de discussion avec Dadju autour du Viagra, son album permettrait de tomber enceinte !

Le concept est relativement simple, il y a un invité et Sophie Davant lui propose de recevoir une lettre d’un proche. Le format est pratiquement le même que la chanson secrète dont la diffusion est très proche. Pour le 16 janvier, Dadju était donc au rendez-vous et ils ont eu une discussion assez étonnante qui a pu amuser les internautes ainsi que les téléspectateurs. Si vous n’avez pas pu découvrir l’émission, sachez qu’il est sans doute possible de la découvrir avec le replay.

Sophie Davant évoque le Viagra devant Dadju

Avec La Lettre, vous avez des passages souvent émouvants puisque ce sont des inconnus qui envoient des courriers. Les stars décident alors de les révéler au grand jour et, dans certains programmes, les larmes sont souvent au rendez-vous. D’ailleurs, les chroniqueurs de Touche pas à mon Poste ont largement critiqué ce concept assez larmoyant et cela est aussi le cas pour la chanson secrète. Dans tous les cas, les fans semblent être au rendez-vous pour les deux émissions qui sont diffusées le vendredi et le samedi.

Sophie Davant s'excuse auprès de Dadju après une bourde https://t.co/8bBcOR1Jz7 pic.twitter.com/OoEUWkgSFS — Tele-Loisirs.fr (@TeleLoisirs) December 14, 2020

Dadju qu’il est inutile de présenter au vu du succès présente donc l’histoire de Laurianne qui avait des problèmes pour tomber enceinte .

. L’histoire est assez incroyable, car elle décide finalement de lui offrir le dernier album de Dadju et le miracle a pu se produire.

En effet, quelques jours après ce cadeau, elle a pu constater qu’elle attendait un enfant.

Le chanteur évoque donc cette histoire incroyable et c’est à ce moment que Sophie Davant évoque le Viagra sur le plateau de France Télévisions.

Par conséquent, l’album de Dadju serait finalement un puissant produit qui vous permet apparemment de tomber enceinte et il serait alors plus fort que le Viagra lui-même. Même si la coïncidence est intéressante, l’album du chanteur ne devrait pas forcément vous permettre de tomber enceinte sinon il y aurait eu une multitude d’histoires du même genre sur les réseaux sociaux. Il était toutefois très touchant de découvrir l’aventure de Laurianne qui a pu concrétiser bien sûr son souhait à savoir avoir un enfant avec son mari. Les internautes n’ont pas manqué la remarque de Sophie Davant qui connaît aussi un vrai succès avec La Lettre.

Quand Sophie Davant parle viagra avec Dadju…https://t.co/eLIe7vlxeC — Actualité24 (@Actualite24FR) January 19, 2021

Les actualités de Dadju

Si vous ne connaissez pas encore Dadju, il est sans doute judicieux de vous rendre sur l’application Spotify surtout si vous aimez déjà Gims. En effet, ils sont frères et ils possèdent apparemment le même talent pour la chanson. Il a donc un album dans les bacs et il a même pu recevoir un trophée de la part de Nikos lors des derniers NRJ Music Awards, qui ont pu se dérouler dans une atmosphère assez spéciale à cause de la crise sanitaire. Il a également décidé apparemment de se joindre à Rohff, Kaaris et Gims pour contrer Booba, dont les clashs sont désormais récurrents.

Vous connaissez sans doute les petites piques lancées par B20 sur les réseaux sociaux. Les associations sont nombreuses et les fans espèrent que Kaaris et Rohff pourront aussi collaborer. Il faudra également suivre les réseaux sociaux pour en apprendre un peu plus. Ce sont dans tous les cas les rappeurs dont le succès est le plus important en France. Kaaris avait par exemple pu obtenir plus de 8 millions de vues sur YouTube en seulement 2 mois alors qu’il était soutenu par Gims, qui est bien sûr l’interprète de Bella. Vous avez aussi pu découvrir ce dernier sur Netflix via un documentaire inédit.