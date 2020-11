Sophie Davant : l’animatrice va-t-elle laisser tomber l’émission « Affaire Conclue » ?

Peu y croyait au départ, mais dès que l’émission Affaire conclue a débuté, ce fût un carton. Alors que cela fait maintenant 3 ans, et malgré les problèmes de tournage liés à la pandémie, le programme continue de faire des heureux. Cependant, l’animatrice Sophie Davant s’est lancée depuis quelque temps dans un autre gros projet, et l’on se demande si Affaire Conclue a encore de longs jours devant elle.

L’engouement de Sophie Davant pour Affaire Conclue…

C’est sur France 2 que Sophie Davant donne rendez-vous aux téléspectateurs, chaque après-midi, après Je t’aime etc, pour suivre son émission Affaire conclue. Entourée d’experts, d’acheteurs et de collectionneurs d’objets rares, l’émission enchante et fait des heureux. D’ailleurs, c’est de toutes les contrées de la France que les vendeurs débarquent sur le plateau d’Affaire conclue, dans l’espoir de faire une bonne affaire, avec les trésors cachés qu’ils possèdent.

Notons que la maman de Valentine avait beaucoup hésité au départ pour cette émission, mais aujourd’hui, l’animatrice affirme qu’elle ne regrette absolument pas d’avoir accepté. C’est ainsi qu’au cours d’une interview accordée à un média, Sophie Davant a évoqué l’expérience formidable que l’émission représente pour elle : « Depuis que je présente Affaire conclue, j’ai appris énormément de choses. Tout comme les téléspectateurs. Je pose les questions qu’ils se posent. C’est formidable de présenter un programme apprécié par toute la famille, de divertir en instruisant »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sophie Davant (@sophie_davant)

Si l’animatrice doit trouver quelque chose à redire à l’émission, elle a avoué que qu’à force d’être plongée dans l’univers des œuvres d’art avec des antiquités, de beaux tableaux et autres, elle s’est mise à en acquérir également : « L’émission commence à me coûter cher depuis que je me suis mise, moi aussi, à acheter des objets ».

Pour ce qui est de l’avenir de l’émission, Sophie Davant a annoncé qu’il y aura bientôt un prime-time pour Noël. A ses côtés, les téléspectateurs retrouveront entre autres Caroline Margeridon et Julien Cohen.

Sophie Davant s’implique dans la création d’un magazine féminin !

Il y a quelques jours, l’animatrice a fait part de son nouveau projet à ses abonnés sur son compte Instagram, et une chose est sûre, cela n’a rien à voir avec la télévision, ni les œuvres d’art.

En effet, ce 19 novembre 2020, ‘’S’’ sortira pour la toute première fois dans les kiosques. Il s’agit-là du magazine de Sophie Davant ! Eh oui, à 57 ans, l’animatrice revient à une chose qui l’a toujours passionné et qu’elle a toujours aimé faire : le journalisme.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sophie Davant (@sophie_davant)

Ainsi, pour ce magazine dont le nom “S” a été choisi spécialement pour elle, Sophie Davant sera la directrice éditoriale. Notons que c’est elle-même qui a choisi ce poste, et ce, pour une bonne raison : « J’ai participé à la définition de la ligne éditoriale et au choix des sujets. J’ai même réalisé deux interviews dont celle de Katherine Pancol. Je travaille à la télévision depuis plus de 20 ans. J’ai connu des succès et des échecs. J’ai une vie de femme, mariée, divorcée. J’ai des enfants et je pense que beaucoup de femmes peuvent s’identifier à mon parcours. »

Cela signifie qu’avec son vécu et son expérience de la vie, Sophie Davant a beaucoup à apporter à ce magazine destiné surtout aux femmes de plus de 50 ans. D’ailleurs, il a été pensé spécialement pour l’animatrice. Pour preuve, les sujets et les thèmes sont ceux qui l’intéressent surtout : « Je souhaite que ce magazine soit fidèle à ce que je suis. Je tiens à me faire plaisir dans toutes les étapes de sa création, en explorant des sujets qui me sont chers, qui sont ceux de toutes les femmes qui ont un beau vécu derrière elles, fait de hauts, de bas, d’expériences difficiles, de grands moments de joie, d’accomplissements, de séparations, d’épreuves, de conquêtes et qui ont la vie devant elles. »

Nul doute que de nombreuses femmes sauront s’identifier et adopter ce magazine. Quant à Affaire Conclue, un projet n’empêche pas l’autre, et il semble pour le moment, que Sophie Davant n’a pas encore l’intention de laisser tomber ses acheteurs, ni son poste à la télévision. Les fans n’ont donc pas à s’inquiéter.