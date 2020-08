Sophie Davant : les internautes découvrent une cicatrice mystérieuse sur son bras, elle s’explique !

L’animatrice de France 2 n’est pas du genre à étaler sa vie privée, elle préfère garder une certaine part de mystère. Cela ne change pas, même si elle partage plusieurs photos d’elle sur les réseaux sociaux.

La réponse à la question que ses abonnés se posent concernant cette marque

Récemment, sur une de ses photos publiées sur Instagram, l’ex-femme de Pierre Sled se montre très charmante et souriante. Elle était vêtue d’un haut de couleur saumon sur lequel il y avait une inscription « Good Vibes ». Durant ses vacances dans la Morbihan, on peut en effet constater que cette inscription définit complètement son humeur.

A première vue, cette photo n’a rien d’extraordinaire, mais détrompez-vous, ce n’est pas une simple photo. Pour les fans de l’animatrice télé, une mystérieuse cicatrice a suscité l’intérêt de ses abonnés. Ces derniers ont voulu en savoir plus sur leur animatrice. Les commentaires ont commencé à affluer, ils ont voulu connaître l’origine de cette marque sur l’avant-bras de Sophie Davant. Ce mardi, elle a donc décidé de lever une partie du mystère de son passé pour la partager avec ses fans.

En réponse aux questions posées dans les commentaires, l’animatrice de France 2 leur a donc donné des explications : « Blessure de guerre, en jouant au basket, petite… Très mal opérée ». Sur cette révélation, ses abonnés ont montré leur satisfaction. En effet, plusieurs d’entre eux étaient intrigués par la marque. Malgré tout, un de ses fans a voulu la rassurer et a déclaré que cette marque ne diminuait pas son charme.

PHOTO – "Une blessure de guerre" : Sophie Davant lève le voile sur sa mystérieuse cicatrice https://t.co/jdeqx5JVd8 pic.twitter.com/kULpxsfovu — Gala (@GALAfr) August 18, 2020

Cette photo a fait réagir plusieurs de ses admirateurs. L’acolyte de Caroline Margeridon a, par la suite, reçu des tonnes de compliments. Cette photo a été prise durant ses vacances, car en effet, l’animatrice avait besoin de se ressourcer. Des vacances bien méritées avant qu’elle ne reprenne le tournage de la saison 4 d’Affaire conclue.

Des révélations sur la vie amoureuse de Sophie Davant

Après 20 ans de mariage avec son ancien mari, Pierre Sled, leur couple s’est séparé en 2012. Du haut de 57 ans, l’animatrice de l’émission de France 2 est la mère de deux enfants, une fille âgée de 24 ans et un garçon de 26 ans. Cette femme accomplie, lors d’une interview de « Nous Deux », a montré son côté romantique.

Après plusieurs relations, Sophie Davant a découvert ce dont son cœur avait besoin. Elle a déclaré que c’est le passé et les expériences qui font de nous ce que nous sommes. Pour elle, son passé est une partie d’elle qu’elle ne reniera pas. Elle explique que c’est grâce à toutes ces personnes qui sont passées dans sa vie qu’elle a pu devenir qui elle est en ce moment.

Elle déclare qu’elle cherche une relation dans laquelle elle pourra être libre. D’ailleurs, elle affirme que maintenant elle n’est pas en quête d’une relation amoureuse ni d’une vie semblable à celle qu’elle a vécu avec son ex-mari et ses enfants.

En effet, depuis sa rupture avec Pierre Sled, elle a déjà eu des relations. On peut noter sa relation avec l’écrivain Erik Orsenna. En ce moment, l’animatrice vedette de France 2 profite de sa vie avec plein de bonté et de naïveté, qu’elle assume pleinement. Elle ajoute que le romantisme en elle vit encore et que « le meilleur reste à venir ». Malgré son âge assez avancé, elle affirme qu’elle reste « toujours une gamine » avec la fraicheur et la curiosité qui va avec.