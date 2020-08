Sophie Davant pose au réveil sans maquillage sur une photo ! Ses followers sont surpris !

Une belle façon de répondre à ses détracteurs !

Récemment, Sophie Davant a posté une photo d’elle, qui a reçu de vives critiques. En effet, certains internautes trouvaient que le cliché de l’animatrice était trop retouché. De ce fait, les commentaires ont afflué pour la critiquer. Loin de se laisser faire, Sophie Davant à répliquer à ses haters.

C’est ainsi que voulant faire taire toutes les mauvaises langues qui n’ont pas du tout été tendre à son endroit, l’animatrice de l’émission « Affaire Conclue » sur France 2 a publié une autre photo d’elle, mais cette fois-ci, sans aucun artifice sur elle. Comme quoi, Sophie Davant n’a pas peur d’apparaître au naturel.

Il faut savoir que ce lundi 17 août 2020, on reverra Sophie Davant sur France 2, pour des épisodes inédits d’ « Affaire conclue ». C’est donc pour faire une annonce officielle de cette 4e saison de l’émission qui débute, que l’animatrice a mis en ligne un cliché officiel.

Evidemment, pour cela, elle a pris le soin de paraître coiffée et maquillée, en plus d’être toute souriante sur la photo. Ce qui n’a plu à ses détracteurs qui ont ainsi trouvé l’occasion de se défouler sur l’animatrice.

D’ailleurs, il semblerait que ce ne soit pas la 1ère fois que l’animatrice fait face à ces mauvaises langues. Malgré qu’elle ait beaucoup de fans, on a l’impression que certains de ses abonnés ne sont là que pour trouver à redire sur chaque photo que Sophie Davant poste sur son compte Instagram.

Rappelons qu’à 57 ans, Sophie Davant, qui a été la compagne d’Erik Orsenna et de Pierre Sled, est maman de 2 enfants : Nicolas et Valentine. Le fait qu’elle soit fréquemment confrontée à ces haters et à leurs commentaires désagréables ne la décourage pas pour autant, et elle ne s’empêche pas de publier ce qu’elle veut, qu’importe leur réaction.

La photo qui a suscité la réaction de ces mauvaises langues, était d’ailleurs un peu floue. Cela n’a pas empêché les critiques d’écrire en commentaire que Sophie Davant se la jouait. Certains se sont même permis de lui ordonner de rester naturelle !

Si on se demande de quel droit ces personnes se permettent de tels commentaires, Sophie Davant ne les ignore pas pour autant, les envoyant promener avec des réponses classes. Agacée par ces propos, elle a préféré posté un autre selfie, que l’on ne peut qualifier de « retouché » cette fois, clouant le bec à ses détracteurs !

Les fans conquis par sa photo au naturel

Tout en faisant taire ses haters, Sophie Davant a également récolté moult compliments de la part de ses véritables fans. Sur cette dernière photo où l’animatrice a posé sans aucun artifice, elle a mis une légende qui ne laisse pas de doute quant à ceux à qui elle adresse son selfie.

C’est donc avec un sourire plein de malice qu’elle demande : « Vous préférez au réveil, sans maquillage et les cheveux raplapla ? ».

Malgré tout, Sophie Davant ne perd pas de vue ses projets. Ainsi après avoir souhaité une belle journée à ses abonnés, elle n’oublie pas de leur rappeler la diffusion des émissions inédites qui commencera ce 17 août 2020.

Ses fans ont été conquis, et même son hashtag où elle dit avoir la tête à l’envers du fait sûrement qu’elle vient de se réveiller, ne les a pas empêché de la trouver : « toujours aussi charmante » ! Avouons-le, elle est charmante quand même notre Sophie !