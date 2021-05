Sophie Davant : elle se moque de l’experte d’Affaire Conclue en plein direct, c’est vraiment gênant !

Entre Sophie Davant qui ne cesse de prendre la parole sur des sujets controversés, et Pierre-Jean Chalençon qui a pu également être au coeur de scandales assez incroyables, il ne se passe pas une seule journée sans que l’on apprenne des nouvelles complètement dingues en ce qui concerne l’émission Affaire Conclue qui passe actuellement sur France 2.

En effet, Sophie Davant a pu montrer une fois de plus qu’elle avait pu être très engagée dans ses choix, et cela même si elle n’est pas toujours d’accord avec les experts qui peuvent intervenir dans son émission. On a pu la voir plusieurs fois rentrer en conflit avec Julien Cohen ou d’autres collectionneurs, mais cette fois-ci la remarque de Sophie Davant fait vraiment froid dans le dos.

Sophie Davant en plein conflit avec ce collectionneur d’Affaire Conclue, elle prend la parole…

Il y a tout juste quelques semaines, tout le monde pourra se souvenir encore de l’attitude de Sophie Davant : l’animatrice avait pu prendre la parole contre toute attente pour donner des explications en ce qui concerne le collectionneur Pierre-Jean Chalençon. En effet, lors de ses apparitions dans l’émission Affaire Conclue, il était d’ores et déjà très contesté, c’est le moins que l’on puisse dire.

Tout le monde se souvient des moments du collectionneur dans l’émission qui n’hésitait pas à rentrer en conflit avec Sophie Davant et les différents protagonistes de l’émission. Alors que le collectionneur a été purement et simplement « viré » du programme de France 2, Sophie Davant a tenu à donner quelques explications. Elle a en effet pu révéler que Pierre-Jean Chalençon n’avait pas seulement été retiré du programme à cause de ses prises de parole concernant Dieudonné et Jean-Marie Le Pen.

Il semblerait qu’il ait été mis en garde plusieurs fois pour ne pas dire « n’importe quoi » à la télévision et dans les médias. Mais plus récemment, cela pourrait être un autre expert de l’émission Affaire Conclue qui pourrait être dans la tourmente, comme on a pu le découvrir il y a tout juste quelques jours…

Sophie Davant se moque de l’estimation d’un expert de l’émission, une idée « saugrenue »

Alors que l’émission Affaire Conclue peut parfois proposer des objets très rares et de belle qualité, personne ne s’attendait à voir Sophie Davant, l’animatrice mythique de France 2, prendre la parole sur un objet et donner son avis aussi tranché. En effet, elle est rentrée directement en conflit avec Patricia Casini-Vitalis, la commissaire-priseur que l’on retrouve régulièrement dans l’émission.

Cette dernière a en effet eu une idée assez dingue : détourner un objet, un instrument pédagogique, pour en faire tout autre chose. Voulant changer l’utilité de l’objet présenté à la vente pour en faire de simples chaussettes, Sophie Davant n’a pas du tout approuvé cette idée et elle l’a fait savoir lors du tournage de l’émission d’Affaire Conclue.

Ainsi, on a pu découvrir que les deux femmes étaient en conflit, ce qui n’a pas empêché l’objet d’avoir une très belle estimation. En effet, l’experte a pu tout d’abord estimé l’objet en vente à 500 euros. Mais par la suite, il se trouve que c’est Julien Cohen, que l’on retrouve assez régulièrement dans l’émission, le récupérer pour la modique somme de 700 euros. En revanche, on ne sait toujours pas comment cet objet sera utilisé.