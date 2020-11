Sophie Davant sous le charme de Julien Cohen, elle le complimente comme jamais !

Il n’y a pas que dans la vraie vie que les coups de foudre arrivent ! Ce mercredi 4 novembre 2020, Sophie Davant n’a pas été avare en compliments à propos du physique du présentateur d’Affaires Conclue. Et de son côté, Julien Cohen a été tellement troublé qu’il a même eu du mal à trouver ses mots pour lui répondre…

Sophie Davant sous le charme des vendeurs d’Affaire Conclue

La présentatrice adore jouer de ses atouts, faire des blagues ou taquiner amicalement les participants de ses différentes émissions. Et si certains candidats tombent rapidement sous le charme de la charismatique Sophie Davant, d’autres se retrouvent dans une posture qu’ils ont beaucoup plus de mal gérer.

On se rappellera encore longtemps de cet épisode de février 2019 dans lequel les spectateurs faisaient la connaissance de Wesley. Ce moniteur d’auto-école était venu dans l’émission de vente aux enchères afin de se défaire d’un vieux panneau publicitaire, et la rencontre entre le moniteur et la présentatrice avait fait des étincelles.

Cette dernière avait passé plus de la moitié de l’émission à lui envoyer des fleurs et à le complimenter sur ses beaux yeux verts. Elle avait même décidé de devenir plus entreprenante et de jouer le jeu de la séduction jusqu’au bout en s’autorisant des allusions de plus en plus claires.

“Les filles qui viennent prendre des cours à l’auto-école, elles tombent par terre, non ? Il n’y a pas plus d’accidents que la moyenne ?”, lui avait-elle lancé en plein milieu d’émission.

Le jeune homme visiblement troublé, mais surtout très gêné, ne savait plus où se mettre. Il a cependant réussi à balbutier entre deux excuses qu’il était marié et père de deux enfants. On imagine déjà la tête de sa compagne de l’autre côté de son poste de télévision…

Sophie Davant est tombée sous le charme de Julien Cohen

Lorsqu’on vous disait que l’animatrice adorait taquiner les participants de l’émission, ce n’était pas une blague. Cependant, ce qu’elle aime par-dessus tout, c’est lancer des sous-entendu à Julien Cohen. Car apparemment, l’homme d’affaires et antiquaire aux lunettes bleues est loin de laisser l’animatrice de marbre.

Dans l’épisode d’Affaire Conclue de ce mercredi 4 novembre, on faisait la connaissance de Frederick, un vendeur de l’Yonne qui avait récolté près de 2500 euros grâce à l’une de ses peintures. Sur la toile, on pouvait notamment discerner un paysage de campagne hollandaise en automne et deux vaches qui broutaient joyeusement de l’herbe dans un champ.

Durant l’émission, Sophie Davant n’a pas pu s’empêcher de faire remarquer au téléspectateur les innombrables qualités physiques du vendeur.

“Vous savez que nous avons à faire à un champion du monde de force athlétique ?”, avait-elle lancé aux acheteurs de l’émission.« Je suis monté jusqu’à 165 kg pour un poids de corps de 75 kg”, lui avait alors répondu Frédéric. Un bel exploit pour ce champion du monde de développé-couché.

À l’annonce de ces chiffres ahurissants, Julien Cohen n’a pas pu cacher son étonnement et son respect.

Sophie Davant n’est pas dupe, et elle savait très bien que l’animateur était lui aussi adepte de ce sport. Elle s’est donc permise de lui demander si lui aussi arrivait à soulever une telle charge. Ce à quoi Julien Cohen a répondu : « Il me reste encore un peu de boulot ! Moi, je fais 100kg quoi !”

Visiblement impressionnée par l’exploit du présentateur, Sophie Davant a lâché un taquin “On est pas beau gosse comme ça. C’est du boulot n’est-ce pas pour obtenir ce résultat-là ?” Ce à quoi le mari de Karine Ohana-Cohen a répondu d’un timide “Merci”.

Oups, les charmes de Sophie Davant n’ont pas eu l’air de fonctionner ce coup-ci…