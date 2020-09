Sophie Davant : une photo d’elle et sa fille choque les internautes par leur ressemblance frappante !

Des retrouvailles à l’occasion de son anniversaire

Confinée dans sa maison en Normandie, Sophie a déclaré qu’elle était là-bas depuis le début des mesures de confinement. D’ailleurs, elle a publié des photos avec sa fille Valentine lors de son anniversaire.

Un moment unique entre famille

L’animatrice de France 2, Sophie Davant a fêté ses 57 ans auprès de Valentine Sled, son deuxième enfant avec le journaliste Pierre Sled. Dans ce cliché en date du 19 mai 2020, elle dévoile pour la première fois au public le visage de sa fille âgée de 24 ans. Des sourires plein les lèvres et des lunettes de soleil, ce portait manifeste clairement son bonheur en compagnie de Valentine. Pour son anniversaire, Sophie a profité d’une journée ensoleillée entre mère-fille ainsi qu’un succulent diner concocté juste pour elle. Au menu lors de la soirée : « Carré de veau, tombée de poireaux, poêlée de champignons, petites pommes de terre dorées ». En dévoilant cette rencontre familiale à ses fans sur Instagram, ses abonnés en sont plus qu’étonnés.

Une ressemblance frappante

Célébrités ou simples fans ont tous réagi à la photo de Sophie Davant. Plusieurs commentaires ont suivi sa publication : « Belle belle journée ! Merci pour vos adorables messages ! #balade #Paris #amourinconditionnel ». D’ailleurs, sa collègue dans France 2, Caroline Margeridon lui a adressé ses vœux pour son anniversaire à travers sa publication. Les autres commentaires la félicitent et évoquent sa ressemblance avec sa fille. Les abonnés de Sophie sont nombreux à commenter sa photo avec des : « Vous êtes magnifique mère et fille » ou encore « Profitez bien de votre fille Sophie ».

Sophie Davant explique son confinement en Normandie

Bon nombre de journalistes ont critiqué Sophie Davant de son absence à Paris. Cela après les remarques des spectateurs que le tournage d’Affaire conclue ne s’effectuait pas sur le plateau à Paris. En réponse à cela, elle s’est justifiée en disant qu’elle était déjà en Normandie au début des mesures de confinement.

Une nouvelle version d’affaire conclue

Lors de son interview au Parisien, Sophie Davant a présenté la nouvelle version de l’émission intitulée « affaire conclue à la maison ». Selon elle, la légère différence de cette émission de vente aux enchères de sa version précédente était uniquement technique. Si l’ancienne émission se déroulait sur plateau, la nouvelle est présentée en direct de sa maison en Normandie. Ce programme durant 15 minutes est diffusé sur France 2 du lundi au vendredi à partir de 18 heures.

Le but de l’émission est d’expertiser deux objets avant de les vendre. Les acteurs principaux de ce direct sont donc deux familles : l’une celle d’un commissaire-priseur et la seconde celle de l’acheteur. Côté réalisation, les interventions sont réalisées via Skype. Sophie Davant est filmée depuis une caméra automatique chez elle. Une fois la vente validée, l’acheteur recevait en main propre l’objet, mais avant cela il pouvait le visionner par écrans interposés. Toutefois, l’acheteur pouvait désister si l’objet ne convenait pas à sa représentation initiale.

Des projets personnels en cours de lancement

Outre « affaire conclue à la maison », Sophie Davant entendait également profiter du confinement pour reprendre ses projets personnels. Trois ans avant le confinement, son éditrice lui a fait part d’un projet de livre. Faute de temps et malgré les relances d’Albin Michel (l’éditrice) elle n’a pu réaliser son œuvre. Cependant, les six semaines de confinement sont une occasion rêvée pour elle de s’y atteler. À part le bouquin, la présentatrice s’est également remise au sport en insistant sur la musculation et l’abdos.