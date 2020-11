Sophie Davant violemment attaquée par un internaute : « Vous n’êtes jamais contente » !

Décidément, se faire clasher commence à devenir une coutume pour Sophie Davant… Samedi 7 novembre, l’animatrice d’Affaire Conclue, partageait un nouveau selfie avec ses fans sur son compte Instagram. Ni une ni deux, l’un de ses followers n’a pas du tout aimé cette photo et a commencé à la critiquer violemment. À croire que les gens oublient parfois que derrière les likes et les photos, il y a des êtres vivants…

Un selfie qui est loin de faire l’unanimité

Lorsque l’on devient célèbre, et que l’on tient une carrière comme celle de Sophie Davant, il faut parfois apprendre à courber le dos et à faire fi des critiques des internautes (ou du moins des plus malveillants).

Mais parfois, l’exercice n’est pas si facile, tant les réseaux sociaux se transforment rapidement en champ de bataille… Qui lancera le plus gros clash ?

Dernièrement Sophie Davant a beaucoup été critiquée pour son attitude à la télé. En effet, l’animatrice actuellement à la présentation de l’émission Affaire Conclue, a toujours eu l’habitude de taquiner les candidats et les acheteurs, et adopte la plupart du temps, une attitude désinvolte et légère qui lui va comme un gant.

« J’ai une personnalité avec du relief, je peux être aussi légère et rigolote, que profonde et retenue. J’ai un certain humour, mais cet humour cache une certaine pudeur. Parfois, je me laisse aller à de l’humour, certains téléspectateurs perçoivent ça au premier degré » avait-elle déjà déclaré lors d’une interview en 2019.

En pleine crise sanitaire, le fashion faux pas du moment, c’est de poser sans masque.

Et apparemment ses 120 000 followers sont à l’affût du moindre de ses faits et gestes. La semaine dernière déjà, l’animatrice de 57 ans en avait déjà fait les frais, après avoir posté une photo d’elle sans masque en coulisse du tournage de La lettre. Sans le vouloir, elle a déchaîné une pluie de commentaires, d’insultes et autres critiques concernant son non-respect des gestes barrières et des mesures de précaution sanitaire.

Il y a à peine quelques jours, rebelote pour l’animatrice. Apparemment, la première fois ne lui a pas servi de leçon, puisqu’elle a décidé encore une fois de partager une photo d’elle sans masque.

La photo qui ne met personne d’accord

Mais quelle est donc cette photo qui fait tant de bruit ?

Et bien vous allez rire puisqu’il s’agit d’une simple photo de l’animatrice légendée d’un : « J’enlève mon masque quelques secondes pour me laisser caresser par une bouffée d’air frais. Et je le remets et je marche, en écoutant le dernier Cabrel ! En espérant un monde meilleur ! »

Sur le cliché, Sophie Davant apparaît rayonnante, en plein soleil. Et quel bonheur de voir enfin un visage démasqué et souriant.

Mais apparemment, ce « monde meilleur » n’est pas pour tout de suite, car les abonnés ont commencé à commenter sa photo d’une manière plutôt virulente.

Si une internaute lui a demandé innocemment “Vous êtes en Bretagne ?”, ce à quoi l’animatrice a répondu un simple “Hélas non”, un autre abonné s’est emparé de la conversation.

« Vous n’êtes jamais contente !!! Sophie, pensez à ceux qui vivent dans une chambre de bonne ».

Même si Sophie Davant n’a pas réagi à ce commentaire désobligeant, l’animatrice a encore dû encaisser les coups…