Sophie Davant violemment critiquée par des internautes… « Si votre équipe est pro, vous-même, vous ne l’êtes pas » !

L’animatrice de France 2 Sophie Davant a posté un cliché ce samedi 17 octobre 2020. L’intention était de rendre un hommage à des collaboratrices qui travaillent avec elle dans le programme La Lettre. Le fait qu’elle soit la seule à ne pas porter de masque lui a valu des remarques incendiaires de la part de certains abonnés.

Des abonnés à la limite de l’insolence !

Par les temps qui courent, il suffit d’un rien pour enflammer la toile, mais certains en font plus les frais que d’autres. C’est le cas de Sophie Davant, dont on a parfois l’impression que ce sont ses défauts qui sont épiés pour être utilisés contre elle.

D’une manière ou d’une autre, se montrer sans masque, peut être sujet à polémique, et plus encore lorsque l’on est une personnalité. Quand bien même Sophie Davant a déjà eu à expliquer qu’elle enlève le masque juste pour les prises de photos et qu’elle le remet après, les abonnés ne manquent jamais de la reprendre à chaque post où elle apparaît sans masque.

Ce fût le cas ce samedi 17 octobre 2020, lorsque la maman de Valentine et de Nicolas a posé aux côtés de ses collaboratrices de l’émission La lettre, dans son désir de leur rendre hommage. Elle a écrit en commentaire : « Mon équipe technique chérie ! Merci à vous d’être là, fidèles et pros ! J’ai besoin de vous ! »

De ce bel hommage, la seule chose qu’ont retenu les internautes, c’est que Sophie Davant, était la seule à ne pas porter de masque. Autant dire que les commentaires étaient acides. On pouvait lire d’une abonnée : « Madame est dispensée du masque ??? Et vous pensez être un exemple pour nous ??? Grave erreur !!! Si votre équipe est pro ce n’est pas votre cas !!!! »

Sophie Davant se justifie encore et toujours…

Comme très souvent, Sophie Davant s’est montrée patiente, et a pris la peine de répondre au commentaire de la personne. Elle lui a donc expliqué gentiment qu’il y avait une raison pour laquelle elle n’avait pas mis de masque pour cette photo. En effet, il semblerait que cela soit compliqué, en raison des raccords.

L’animatrice d’Affaire Conclue a assuré à l’abonnée qu’elle remet le masque après la photo. Heureusement, pour Sophie Davant, il y a de vrais fans qui sont abonnés à son compte Instagram, et qui la défendent souvent.

Ainsi, pour plusieurs de ses abonnées, l’acolyte de William Leymergie n’avait même pas à fournir une quelconque explication à l’abonnée insolente. De la part de ces vrais fans, on pouvait lire des messages comme par exemple : « Vous êtes bien patiente et gentille Sophie, ce sont toujours les mêmes qui vous critiquent sur tout, quoi que vous fassiez…C’est à se demander ce qu’ils font sur votre compte. »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sophie Davant (@sophie_davant) le 14 Oct. 2020 à 3 :57 PDT

Notons que cette histoire de photos sans masque n’est pas sans rappeler les critiques que Sophie Davant avait déjà subies il y a peu, parce qu’elle avait posé sans masque avec le célèbre Dj Bob Sinclar et Caroline Margeridon.

Cela s’était passé ce 4 octobre, et Sophie Davant qui avait rendu visite à son amie, dans sa boutique sur les puces de Paris, en a gardé des souvenirs, qu’elle a voulu partager avec sa communauté. Elle avait alors dû s’expliquer, face à la polémique qui est née de cette histoire.

Toutefois, il faut croire que certaines personnes n’avaient rien compris ou on la mémoire courte, puisqu’elle doit encore et toujours s’expliquer, avec le calme et la patience qu’on lui connaît. Heureusement, malgré les nombreuses critiques dont elle fait très souvent l’objet de la part de certaines personnes, l’amie de Caroline Margeridon a également de nombreux soutiens parmi les internautes, et elle le leur rend bien.