Sophie Marceau : sa prise de position sur le documentaire Hold Up provoque un tollé !

Alors que le documentaire Hold Up vient de sortir et a énormément défrayé la chronique, certaines stars, dont Sophie Marceau ont décidé d’en faire la promotion.

L’actrice qui est d’habitude très discrète sur les réseaux sociaux a donc dû faire face à un raz-de-marée de commentaires auxquels elle ne s’attendait pas. Par chance, les avis allaient souvent dans son sens !

Un documentaire controversé sur la covid-19

Normalement absente des réseaux sociaux, Sophie Marceau s’est beaucoup fait remarquer dernièrement sur Instagram.

Ce mercredi 11 novembre 2020, l’emblématique actrice de La Boom a décidé de partager l’affiche du documentaire de Pierre Barnerias “Hold Up” sur son compte Instagram, accompagné d’une mystérieuse légende :”’Ils’ nous appellent inutiles… »

Ce post Instagram a bien évidemment provoqué un tollé et les commentaires positifs comme les critiques n’ont pas tardé à affluer. Car si ce documentaire a autant fait parler de lui, c’est parce qu’il met en lumière des théories conspirationnistes qui placent le gouvernement d’Emmanuel Macron au cœur de la polémique.

En effet, ce documentaire critique violemment la manière dont le gouvernement a pu gérer la crise du coronavirus, et la prise de position de Sophie Marceau est donc très loin d’être anodine.

Entre théorie du complot et révélations chocs

Dans ce long-métrage, le réalisateur Pierre Barnérias, questionne notamment certaines décisions gouvernementales prises par le ministère de la Santé qui ont beaucoup été contestées par d’autres célébrités françaises et internationales. L’une de ces décisions qui se retrouve souvent en plein milieu des débats est bien évidemment celle de l’utilité du confinement.

« Il faut bien se figurer que la privation de nos droits, de nos libertés, de nos choix est un hold-up. Nous aurions pu l’intituler ‘Coup d’État »’, avait également déclaré Nicolas Réoutsky, le directeur de production de Hold Up, dans une vidéo qui est rapidement devenue virale.

Le producteur du documentaire avait expliqué que l’objectif de Hold Up était avant tout de mettre en lumière « les erreurs commises par les plus hautes instances publiques et questionnant les fondements mêmes de nos libertés et l’avenir qui nous est réservé si nous restons impassibles face à ces dérives politiques ».

En partageant l’affiche de Hold Up, on s’imagine donc que l’actrice de 53 ans est entièrement d’accord avec les propos défendus dans ce documentaire polémique.

Certains internautes saluent cette prise de position

En seulement 1 jour, le post de Sophie Marceau a déjà récolté près 12 000 likes et plus de 1600 commentaires, et force est de constater que les fans de l’actrice sont plutôt en faveur de cette prise de position.

Certains internautes vont même plus loin, et remercient l’actrice d’avoir mis en lumière cette vérité qui dérange.

« Merci Sophie il est en effet temps que le monde ouvre enfin les yeux », « Merci Sophie ! La liberté notre liberté est un art de vivre propre à notre humanité ,il faut réagir tous ensemble avec force et dignité ! », « Merci Sophie pour ce partage, j’ai vu ce documentaire, génial », a-t-on pu lire en commentaire de ce post Instagram qui a fait le buzz.

Évidemment, l’actrice a également récolté son lot de critiques, et certains abonnés sont même allés jusqu’à la traiter de complotiste. Comme quoi on ne peut pas plaire à tout le monde…