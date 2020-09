Sophie Marceau : son fils Vincent Zulawski a réalisé son tout 1er film… Une fierté pour la famille !

View this post on Instagram

Merci au festival d’Angouleme ou j’ai eu l’honneur de présenter mon court métrage « Heurte », merci à Dominique Beshnehard et à toute l’equipe @jadelabeste_ @bouuuu.pauline ! Thank you to the Angouleme film festival where I’ve had the honor of showing my short film « Heurte ». Thank you to Dominique Besnehard and the whole team ! #angouleme #filmfrancophonedangouleme #maskon #maskoff