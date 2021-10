Sophie Tapie annonce sa présence au gros choc de Marseillais, après les hommages à son père !

Bernard Tapie est décédé, ce qui affecte énormément un nombre considérable de personnes. Sa mémoire a été à nouveau saluée avec bravoure par les supporters. Et ce, plus précisément lors du match Olympique de Marseille-Lorient. C’est un geste qui a véritablement touché Sophie Tapie. Elle promet donc d’être présente pour le choc de Marseille, la semaine prochaine.

Un autre hommage à Bernard Tapie : Sophie Tapie était présente officiellement

Un vibrant hommage a été rendu à nouveau à Bernard Tapie au stade Vélodrome. C’était tout particulièrement lors d’un match qui opposait les Phocéens et FC Lorient. Un moment spécial qui n’a pas laissé indifférent Sophie Tapie qui en était très émue.

Suite à cela, Sophie Tapie profite et poste une photo en story Intagram. Elle adresse quelques mots de remerciement à l’endroit de ces personnes qui ont tant honoré la mémoire de son père. « Merci le virage Nord, merci pour cet hommage » a-t-elle souligné. Elle informe par la même occasion « Je serais avec vous au match OM-PSG ». Ce match en question se déroulera le dimanche 24 octobre 2021 à Marseille.

Un match de taille au Vélodrone en mémoire de Bernard Tapie

C’était une occasion exceptionnelle. Sophie Tapie en a même profité pour poster une superbe photo en compagnie des supporters de l’OM. Ces derniers ont même aperçu d’autres Tapie lors de ce match tant attendu.

Hormis ça, le club avait aussi eu l’amabilité de permettre à l’arrière-petit-fils de Bernard Tapie de donner le coup d’envoi. Il s’agissait de Rodolphe Tapie. Le petit garçon a pu rencontrer la star du club Dimitri Payet. Ce moment était juste incroyable.

Le plus reluisant a été la victoire de l’OM (4 – 1). C’était un peu, comme pour rendre un ultime hommage à son regretté président, qui restera à jamais gravé dans le cœur des Marseillais.

Sophie Tapie

Sophie Tapie est une actrice et chanteuse née en 1988. Elle a fait une apparition à l’écran dans la série télé Commissaire Valence. Et ce, juste avant de monter sur les planches aux côtés de Chantal Ladesou dans la pièce Oscar. La jeune femme a intégré par la suite la saison 2 de The Voice sur TF1 en 2012.

En outre, elle revient plus en forme que jamais, sur un grand écran dans le film d’Alexandre Arcady en 2014. Il y a aussi 24 jours et la vérité sur l’affaire IIan Halimi. Elle sort bien après en 2015, son tout premier album, sauvage.

Le compagnon de la charmante chanteuse

Sophie Tapie est mariée à Jean-Mattieu Marinetti depuis plus d’un déjà. Ce dernier est principalement un gérant d’une entreprise destinée au traitement et revêtements des métaux. Il créé cette entreprise en 2012. Les deux tourtereaux se sont dits oui, à Saint-Tropez le 20 août 2020. Avant cet engagement symbolique, le couple a fait quelques années ensemble loin des paparazzis.