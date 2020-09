Sophie Tapie : la fille de Bernard Tapie se marie à Saint-Tropez et dévoile des photos de sa noce !

Alors que son père souffre d’un double cancer depuis deux ans, Sophie et son amoureux nagent actuellement dans le bonheur.

Sophie Tapie et Jean-Mathieu Marinetti ont gardé le secret

Très amoureuse de Jean-Mathieu Marinetti, la fille de l’ancien patron de l’Olympique de Marseille a décidé de se marier malgré la crise sanitaire du covid-19. Ce fut un moment grandiose bien que la cérémonie se soit déroulée dans un cadre discret. D’après le quotidien Nice Matin, les deux tourtereaux se sont dit « oui » pour la vie lors de leur mariage civil à Saint-Tropez devant la deuxième adjointe au maire. La jeune femme s’est fait assister par sa famille et ses amis pour cet événement inédit. La famille Tapie a fait parler d’elle une fois de plus mais cette fois, c’est pour un événement heureux. Le père de Sophie est régulièrement à la une des journaux à cause de ses deux cancers qu’il traine depuis plus de 2 ans ainsi que pour ses problèmes avec la justice.

Le mariage de Sophie Tapie a été célébré ce jeudi 20 août 2020. La jeune femme de 32 ans était vêtue d’une belle robe bohème dotée d’une broderie anglaise. Cette robe, de couleur blanche, qui était toute transparente a fait ressortir la beauté et l’élégance de la jeune mariée. Elle franchit les marches de la mairie en étant masquée. Une cérémonie magnifique qui l’a tellement émue. Il faut dire que la nouvelle concernant la célébration du mariage de Sophie et Mathieu était restée sécrète jusqu’au jour de l’événement. Le chef d’entreprise et la comédienne ont voulu se marier dans la stricte intimité familiale. Bien avant l’entrée des mariés à la mairie de Saint-Tropez, l’annonce de leur mariage avait fuité et s’est vite répandue dans la ville. Ceci étant, plusieurs personnes ainsi que certains fans de la jeune comédienne se sont rendus sur les lieux pour vivre ces moments.

Un mariage qui a attiré beaucoup de curieux

En tant qu’une grande célébrité en France, plusieurs riverains étaient curieux de confirmer l’information selon laquelle la fille de l’ancien ministre se mariait. Une grande foule a pris d’assaut le parvis de la mairie après la fin de la cérémonie faisant en sorte que les convives de l’événement soient « exfiltrés ». Bernard Tapie, qui s’affiche davantage fort, n’a pas hésité à saluer toutes ces personnes qui étaient venues vivre ses moments avec eux sans son masque. L’ancien ministre était très heureux d’avoir donné sa fille en mariage et cela lui aurait peut être fait oublier le port de son masque qui est une recommandation rigoureuse dans la ville de Saint-Tropez en cette période de crise sanitaire.

Le quotidien régional Nice Matin affirme que la cérémonie s’est poursuivie indiscrètement dans une villa que les deux amoureux auraient louée dans la baie de la ville. Sophie Tapie et Jean-Mathieu Marinetti filent actuellement le parfait d’amour. Une semaine après leur mariage, Sophie Tapie a décidé de partager les photos de cette cérémonie avec les abonnés de sa page Instagram. Alors que la jeune mariée apparaît très sublime dans sa jolie robe blanche, les internautes l’ont massivement félicité. De son côté, Jean-Mathieu Marinetti, le mari de Sophie portait un costume 3 pièces anthracite et une jolie cravate blanche.

Elle a posté un cliché d’elle avec son mari sur une moto et a écrit en légende « faisons du rock’n’roll jusqu’à la fin des temps ». C’était visiblement un mariage à la Rock and Roll. Juste après sa publication, la photo de l’ancienne candidate de The Voice a bénéficié de milliers de mentions « j’aime » et de commentaires adorables.