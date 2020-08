Soprano : le chanteur se confie sur son épouse Alexia qu’il ne montre jamais au public !

Cependant, à certaines rares occasions, il arrive à l’artiste de partager quelques anecdotes sur son épouse ou sur sa vie de famille en générale.

Une vie de famille épanouie mais discrète

Contrairement à la majorité des artistes et célébrités qui n’hésitent pas à afficher leur vie privée sur les réseaux sociaux, Soprano agit de manière complètement différente. Si on sait qu’il s’est marié avec Alexia M’Roumbala, le public n’a jamais vu le visage de cette dernière, ni des 3 enfants qu’ils ont eu ensemble.

Toutefois, cela n’empêche pas le rappeur de s’épancher parfois à leur sujet, même si c’est en de rares occasions. C’est ainsi que le marseillais a confié lors d’une interview, que celle qui partage sa vie aujourd’hui, ne voulait pas de lui au tout début ! L’histoire d’amour entre Soprano et Alexia a donc été assez chaotique au commencement. Notons que si cette dernière a été si réticente, c’était à cause du métier de Soprano.

Selon les confidences de ce dernier, Alexia voulait un homme stable à la maison, ce qui était le contraire de ce que pouvait se permettre l’artiste, étant donné son métier. Finalement, la belle a fini par succomber au charme du chanteur, qui a refusé de lâcher l’affaire.

Depuis lors, le couple qui a récemment fêté leur 14 ans de mariage, a eu 3 enfants dont l’aînée Inaya qui a 12 ans actuellement, Lenny et Luna qui ont respectivement 11 ans et 8 ans. On se souvient de la chanson « Inaya », que l’artiste a sorti à la naissance de sa 1ère fille.

Si personne ne les a jamais vu, c’est parce que Soprano, de son vrai prénom Saïd, tient à ce que la presse se tienne éloigner de sa famille. Notons que le couple s’est rencontré au tout début de la carrière de chanteur de Soprano. A ce moment, ce dernier faisait partie du groupe Psy4 de la rime.

Un véritable protecteur pour sa femme et ses enfants

D’une manière ou d’une autre, le chanteur Soprano veille au grain, et le visage des membres de sa famille ne risque pas de fuiter dans les médias. Quant à Alexia, beaucoup ont cherché à la connaître sans succès. D’ailleurs selon certaines rumeurs, l’épouse de Soprano serait originaire des Comores, le pays d’origine de l’artiste.

Pour d’autres, Alexia M’Roumbaba aurait des racines italiennes et espagnoles. Malgré tout, l’artiste tient bon et d’après ses propres termes : « Je la protège et refuse la couverture des magazines people. Ma femme n’a rien demandé, elle est juste tombée amoureuse d’un mec connu. »

Les plus curieux n’auront qu’à se contenter des confidences que veut bien lâcher l’artiste sur sa dulcinée. D’ailleurs, il n’est pas rare qu’il lui fasse des clins d’œil dans certaines de ces chansons. Il avoue que malgré le fait que la tendance soit au RAP dur, il ne réfléchit jamais à 2 fois, s’il a envie de parler d’amour dans ses chansons. Cela vaut autant pour sa femme que pour ses enfants. Soprano avoue donc n’avoir aucun complexe à leur déclarer son affection.

Époux et père très protecteur envers sa famille, il se considère comme une personne simple quand il est chez lui. Le chanteur a veillé à ce que même sur internet, il n’y ait pas de traces de photos de sa femme ou de ses enfants. Comme il le dit si bien : « Ils n’ont pas choisi cette vie. Ils n’ont rien demandé. Quand je rentre chez moi, j’essaie d’avoir une vie normale et de garder les pieds sur terre. » On ne peut que souhaiter une longue vie au couple !