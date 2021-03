Sorcellerie : Magali Berdah révèle de nouvelles informations incroyables sur Carla Moreau !

Au fil des jours, les informations se multiplient, mais Magali Berdah a décidé de remettre les pendules à l’heure en venant sur le plateau de TPMP. Elle a précisé que pour l’instant, il était difficile de savoir si Carla Moreau avait agi ou non sur la contrainte de cette voyante Danaé. Il y a toutefois une certitude puisque la candidate de la télé-réalité ne nie pas les notes audio, elle est donc réellement impliquée dans cette affaire de sorcellerie qui ne cesse de se hisser en Une des médias people.

Dépôt de plainte, sorcellerie, manipulation…

Magali Berdah a été très franche lors de sa venue sur le plateau de C8 et Cyril Hanouna n’a pas hésité à la féliciter, car, face à Gilles Verdez, elle a clairement été transparente sur toutes les questions. De ce fait, elle révèle qu’une plainte a été déposée samedi dernier par Carla Moreau notamment pour une atteinte à l’intimité de la vie privée par enregistrement ou captation, mais également pour abus de faiblesse et escroquerie et chantage.

"Carla ne nie pas les notes audio"@MagaliBerdah nous dit tout sur l'histoire de sorcellerie dans "Les Marseillais" !

Magali Berdah révèle que Carla Moreau a consulté une voyante alors qu’elle avait 17 ans, mais en quatre ans, elle aurait alors versé près de 1.2 million d’euros .

. Pour celle qui accompagne les candidats de la télé-réalité, elle a été dépassée par cette affaire.

Cela aurait ensuite dégénéré avec du chantage et des extorsions de fonds, mais Carla Moreau est toutefois consciente de la situation.

Magali Berdah révèle que Carla Moreau a donc avoué qu’elle était bien présente sur ces notes audio, c’est donc sa voix que vous pouvez entendre. De plus, invitée sur le plateau de TPMP le 2 mars au soir, elle précise que la PJ de Marseille tente désormais de faire la lumière sur cette affaire alors que la voyante en question serait connue défavorablement dans ce milieu. De ce fait, Carla Moreau a bien été à l’origine de ces demandes comme les notes peuvent le prouver, mais elle aurait apparemment agi sous la contrainte.

Magali Berdah souhaite désormais savoir si l’une des deux versions est réelle : Carla Moreau a pu agir de son plein gré pour nuire ou alors elle aurait été victime de cette voyante. C’est aussi l’information que les internautes aimeraient avoir et que la police tentera de trouver.

C'est l'affaire qui agite le monde de la télé-réalité🚨 Carla Moreau, candidate emblématique des Marseillais est accusée d'avoir utilisé de la sorcellerie contre Maeva Ghennam et d'autres candidats !

Le travail de Carla Moreau est quelque peu complexe

Au vu de la situation dans laquelle la candidate de télé-réalité se trouve, Magali Berdah précise que Carla Moreau n’a pas pour l’instant l’intention de retravailler puisqu’elle révèle que la situation est vraiment délicate. Toutefois, elle estime qu’elle a vraiment besoin d’aide qu’elle ait agi ou non sous la contrainte ou volontaire. Lors de sa présence sur le plateau de TPMP, elle a souhaité préciser que certains candidats de la télé-réalité avaient été choqués par cette affaire, mais les Marseillais pourront tout de même apporter de l’aide à Carla Moreau.

Magali Berdah a révélé que les candidats étaient souvent rackettés notamment en France, c’est l’une des raisons qui peuvent les pousser à rejoindre Dubaï puisque la situation est beaucoup plus sécurisée. Il faudra alors patienter pour savoir si cette affaire prend une tournure en faveur ou non de Carla Moreau. Pour rappel, Marc Blata avait diffusé les notes audio clairement accablantes et d’autres seraient conservées. Comme Magali Berdah a pu le préciser en direct sur C8, il y a des choses vraiment perturbantes pour les candidats qui ont pu être visés par ces notes.

Pour l’instant, Carla Moreau ne semble pas avoir pris la parole sur les réseaux sociaux concernant cette affaire.