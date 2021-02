Soupe chinoise au poulet : une recette très simple qui va chambouler toutes vos papilles !

Vous avez l’occasion de trouver des soupes chinoises dans les commerces, mais, malheureusement, la composition n’est pas toujours celle escomptée. En effet, une quantité de sucre est souvent astronomique et les apports caloriques ne sont pas ceux attendus. Avec quelques ingrédients, vous aurez un rendu particulièrement réjouissant et vous ne pourrez plus vous masser de ce plat que vous pouvez décliner selon vos envies et vos préférences.

Une soupe chinoise avec de l’émincé de poulet

Les ingrédients pour une version traditionnelle sont tout à fait simples à trouver. Vous pouvez trouver de l’émincé de poulet ou de dinde, le choix dépend de vos préférences. Cela vous évite d’acheter des escalopes ou des blancs de poulet que vous devez découper en petits morceaux. En effet, les produits sont prêts à l’emploi.

Faites chauffer votre poêle avec un filet d’huile d’olive et ajoutez la viande que vous devez légèrement colorer .

. Incorporez des carottes découpées en rondelles, du gingembre si vous aimez et même des champignons noirs.

N’oubliez pas de saler et de poivrer selon vos préférences, mélangez bien la préparation pour qu’elle n’accroche pas.

Vous pouvez ensuite ajouter une cuillère à soupe de sauce soja et une demi-cuillère de vinaigre.

Pour cette délicieuse soupe chinoise, les germes de soja seront également les bienvenus au même titre qu’un oignon émincé. Vous avez toujours une préparation sèche puisque vous n’avez pas encore ajouté du liquide à ce stade de la préparation. Émiettez ensuite un cube de bouillon de volaille de préférence dégraissée, cela évite les apports caloriques conséquents. Vous incorporez ensuite 500 ml d’eau froide et vous pouvez enfin incorporer de la maïzena pour apporter de la consistance.

Mélangez le tout avec un feu doux pour que votre soupe chinoise ne puisse pas attacher. Prenez de préférence une casserole ou une poêle assez haute anti-adhésive. Goûtez également le bouillon pour savoir s’il est assez assaisonné et vous pouvez le rectifier selon vos envies. Pour ceux qui aiment les saveurs un peu épicées, il est possible d’ajouter une cuillère à café de piment ou de paprika doux, cela apporte une belle couleur. Quelques minutes avant de servir, ajoutez enfin les nouilles pour qu’elles puissent cuire aisément et bien s’imbiber de ce délicieux bouillon.

Quel accompagnement pour votre soupe chinoise ?

Le bouillon ne doit pas être trop liquide et transparent, il est judicieux d’ajouter une cuillère de maïzena pour qu’il soit légèrement épais, mais non pâteux pour qu’il soit agréable en bouche. N’hésitez pas à prolonger la cuisson avec un feu doux pour que l’eau puisse s’évaporer, vous aurez alors une soupe chinoise avec une consistance parfaite. Il est inutile de prévoir un accompagnement puisque vous avez tous les ingrédients idéaux pour un repas équilibré. En effet, il y a des légumes, de la viande et des nouilles.

Pour le dessert, un yaourt sera amplement suffisant, cela permet d’avoir un repas assez léger et vous pourrez conserver aisément votre soupe chinoise dans un contenant spécial. Par exemple, un Tupperware bien hermétique sera idéal, vous pourrez ensuite déguster votre soupe le lendemain en la faisant seulement réchauffer au micro-ondes. Vous pouvez ajouter un peu de bouillon. Pour le service, j’ai une technique sympathique pour ne pas avoir trop d’eau. Vous prenez une sorte de chinois pour verser uniquement les légumes, les nouilles ainsi que la viande.

Avec une louche, vous déposez ensuite un peu de bouillon en fonction de la quantité préférée. Cela vous permet surtout d’avoir plus d’aliments solides que du liquide.