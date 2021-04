Sous le soleil (TF1) : exclusif, vous allez découvrir ce que devient la petite Clara que l’on voyait dans la série !

Il n’est pas rare de pouvoir découvrir des nouvelles concernant d’anciens acteurs que l’on peut parfois voir à la télévision française, mais il se trouve que concernant la jeune Clara de Sous le soleil sur TF1, personne n’aurait pu imaginer en savoir autant en ce qui la concerne, et les téléspectateurs ont tous été très surpris de voir que la jeune femme a désormais bien grandi !

Il se trouve en effet que par le passé, on avait déjà pu avoir des nouvelles complètement dingues en ce qui concerne l’évolution d’autres acteurs français ou internationaux, mais jusqu’à cette date personne n’aurait pu soupçonner que la petite Clara allait pouvoir avoir un parcours aussi bouleversant en ce qui la concerne.

Personne ne pourrait oublier en effet ce personnage mythique que l’on avait pu découvrir à l’antenne pendant de nombreux épisodes, et c’est après avoir pu mener une enquête que nous sommes en mesure de vous donner plus d’informations concernant le parcours complètement dingue de Clara, l’héroïne de la série Sous le soleil de TF1.

Sous le soleil : 20 ans après la diffusion de la série, découvrez des révélations sur la jeune Clara

Alors que les téléspectateurs de TF1 peuvent désormais regarder des séries mythiques comme Demain nous appartient, il se trouve qu’ils n’ont toutefois pas oublié la jeune Clara qui a pu faire sensation lors des diffusions de la série Sous le soleil. En effet, on avait pu la voir dans de nombreux épisodes aux côtés des autres protagonistes de la série, mais personne ne pensait qu’elle allait pouvoir avoir un rôle aussi important.

On pense en effet qu’en 1999, la jeune Clara a fait sa toute première apparition sur la chaîne TF1 mais personne n’aurait pu imaginer qu’elle allait avoir un rôle aussi marquant. De nombreux français étaient tombés complètement sous le charme en regardant notamment ses yeux magnifiques, et on peut dire que cela peut tout à fait se comprendre.

#SousLeSoleilTMC La TC de DelfineRouffignac et de @ouiiiiii_nadege à 16h30 sur le Twitter @TMClachaine D 25minutes pic.twitter.com/XGV29HPeNx — zafratine (@zafratine) March 30, 2013

Mais une vingtaine d’années après, on a pu découvrir ce qu’était devenu Clara, et contre toute attente, il se trouve qu’elle n’a presque pas changé, c’est le moins que l’on puisse dire ! Vous allez pouvoir être très surpris en découvrant la vidéo qui suit qui dévoile comment la jeune femme a pu grandir depuis toute ses années où les téléspectateurs de Sous le soleil se demandait ce que devenait la petite Clara une vingtaine d’années après…

Révélations sur Sous le soleil : une vidéo de la petite Clara de nos jours est dévoilée

C’est sur le web que l’on a pu découvrir toute l’évolution de la petite Clara de Sous le soleil, de son vrai nom Delfine Rouffignac. En effet, Clara n’est pas son vrai prénom et c’est pour cette raison qu’elle était sortie des radars !

Dans cette vidéo, vous allez pouvoir découvrir que la jeune femme a bien grandi et elle dévoile tous ses projets, notamment sa présence dans Plus belle la vie mais également dans d’autres projets de séries comme par exemple Alice Nevers ou encore R.I.S Police Scientifique. Autant dire que l’actrice a encore de beaux jours devant elle !