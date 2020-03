10 choses qui sont arrivées à la Liga MX depuis sa suspension

La Liga MX a été suspendu après la fin du dixième jour de la Clôture 2020. Et, malgré le fait que seulement deux semaines se sont écoulées depuis la pause, 10 choses inimaginables qu’ils partiront probablement la bouche ouverte à plus d’un amateur.

Les deux premiers étaient les positif du COVID-19 d’Alberto Marrero (propriétaire de l’Atlético de San Luis) et Enrique Bonilla (président de Liga MX). Heureusement, le premier de ces cas déjà réussi à sortir de l’étape la plus compliquée.

Les points trois et quatre étaient les tests que les deux Puebla en tant que tigres ils ont été faits pour confirmer son état de santé. Pour la bonne fortune des deux institutions, les deux tests étaient négatifs.

🚨 LES MESURES QU’ILS PRENDRONT DANS LA LIGUE MX 🚨 # EXCLUSIVE AgendaFOXSports avec Enrique Bonilla pour le coronavirus:

“Si cela empire, nous prendrons les mesures appropriées”

“Il n’est pas prévu de jouer à huis clos, jusqu’à ce que les autorités disent le contraire” @ruubenrod pic.twitter.com/3fQmhDUNsz

– FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 12 mars 2020

L’une des nouvelles les plus marquantes a été le titre qui aurait pu être donné à Croix Bleue après avoir été leader du tournoi avant sa suspension. Cependant, lui-même Enrique Bonilla a rejeté l’initiative.

Les deux cas suivants étaient les retenues salariales qui ont été analysées dans les équipes de football mexicaines. Les premiers à commencer ont été Saints et Atlas (de Grupo Orlegi); cependant, quelque temps plus tard, Queretaro.

Une mauvaise nouvelle qui a secoué le monde du football a été la mort sensible d’Ignacio Trelles, légende de Croix Bleue qui a quitté ce monde à 103 à cause de une crise cardiaque soudaine. Plus tard, la bonne nouvelle est venue après avoir confirmé le départ de Nico Castillo de l’hôpital après plusieurs semaines d’hospitalisation.

L’une des plus grandes légendes du football mexicain est décédée. À l’âge de 103 ans, Don Nacho Trelles est parti.

Il a laissé une énorme marque en tant que DT à Cruz Azul. Il a dirigé le Tri en coupe du monde.

QEPD tthttps: //t.co/pfff5T0fPJ pic.twitter.com/Abcs9IDbcy

– DIARIO RÉCORD (@record_mexico) 25 mars 2020

Enfin, ce qui complète ces 10 choses au cours des deux dernières semaines est la gestion brillante que j’ai maintenue18 équipes concernant le coronavirus. Et c’est que tous, sans exception, se sont comportés à la hauteur afin d’éviter de plus grandes contagions massives.

