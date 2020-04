10 de nos prédictions préférées pour le repêchage de la NFL 2020

Le NFL Draft est l’un des événements les plus imprévisibles de tous les sports. Juste au moment où vous pensez que votre maquette est parfaite, un commerce sauvage se produit. Ou Aaron Rodgers presque libre tombe complètement hors du premier tour.

Mais le plaisir du processus de sélection annuel de la ligue fait des prédictions, et le repêchage de la NFL 2020 ne sera pas différent.

Ci-dessous, j’ai assemblé une table ronde de brouillons composée d’étoiles de SB Nation NFL et de plusieurs sites d’équipe, leur demandant de soumettre leur prédiction de brouillon préférée cette année. Permettez-moi de commencer les choses avec ma propre supposition de premier tour.

Les 49ers font deux choix de première ronde

Après avoir échangé le joueur de ligne défensive DeForest Buckner contre les Colts, les 49ers ont maintenant les choix 13 et 31 au premier tour. Beaucoup pensent que l’équipe effectuera des transactions au moins une fois pour acquérir plus de choix. Après le n ° 31, San Francisco ne devrait pas choisir avant le cinquième tour.

La reprise est plausible. Mais que se passe-t-il si cela ne se produit pas? Après une course au Super Bowl la saison dernière, la liste de San Francisco est assez bien chargée. Les 49ers entrent dans le repêchage avec peu de besoins, parmi eux le receveur large et le chef de coin. Ils pourraient trouver des partants aux deux positions au premier tour. C’est peut-être une combinaison du demi de coin CJ Henderson à 13 ans et du receveur large Jalen Reagor à 31. Ou peut-être que c’est le receveur large Jerry Jeudy à 13 ans et le demi de coin Trevon Diggs à 31 ans.

Le fait est que les joueurs les plus percutants se trouvent au premier tour du projet. Accumuler des capitaux de tirage est amusant, mais obtenir des démarreurs instantanés pour faire une autre poussée du Super Bowl l’est encore plus. – Dan Kadar

Les dauphins s’échangent, mais pas pour Tagovailoa

Lorsque les Dolphins de Miami échangeront jusqu’à la troisième sélection générale, tout le monde saura que c’est pour prendre le quart-arrière de l’Alabama Tua Tagovailoa.

Tout le monde aura tort.

Dans le premier choc du repêchage de la NFL 2020, les Dolphins sélectionneront le quart-arrière de l’Oregon Justin Herbert.

Herbert a des critiques dans les médias, mais les grands et grands quarts avec des armes à canon obtiennent toujours des cadres de la NFL tous chauds et dérangés. Le talent de bras d’Herbert est ce qui a fait de lui un espoir de premier plan, et rien n’a changé.

Ce n’était peut-être pas le plan de Miami il y a neuf mois, mais en fin de compte, les Dolphins ne seront pas prêts à risquer de rédiger Tagovailoa sans pouvoir l’avoir sur place et examiné par leur personnel médical.

Les Dolphins seront ravis d’avoir leur gars, mais les fans qui ont convoité Tagovailoa ne seront pas contents et se plaindront que s’ils voulaient Hebert, ils auraient pu rester au n ° 5.

– Matt Minich, Cincy Jungle

Les Dolphins se retrouvent avec le QB qu’ils voulaient depuis le début

Dire que cette intersaison de la NFL a été inhabituelle serait un grave euphémisme. Les agents libres n’ont pas pu visiter les installations de l’équipe et les repêchés potentiels ont mis leur sort dans la NFL en entrevues virtuelles.

Bien sûr, cela affecte chaque équipe. Mais pour les Dolphins, les choses sont devenues bizarres, pendant l’intersaison la plus critique de l’histoire de la franchise.

Au moment où vous lisez ceci, les dauphins ont maintenant été liés à chaque QB sous le soleil. Et ce qui semblait autrefois une conclusion perdue – ils essaieraient de déplacer le ciel et la terre pour atterrir Tagovailoa – a lentement changé pour Herbert et Jordan Love par les masses.

Personne ne sait quel est le plan directeur de Chris Grier. Mais quand tout est dit et fait, je pense que Tagovailoa sera toujours le choix des Dolphins. Et s’ils ont besoin d’échanger quelques points pour que cela se produise, ou s’ils restent au n ° 5 et le laissent tomber miséricordieusement sur leurs genoux. Miami obtiendra le QB dont elle a toujours rêvé.

Tagovailoa, quoi qu’il arrive.

– Josh Houtz, le Phinsider

Tagovailoa est repêché dans les trois premiers

De tous les scénarios et surprises intéressants qui se dérouleront à coup sûr au repêchage de la NFL 2020, le point d’atterrissage de Tagovailoa est peut-être le plus fascinant.

Beaucoup a été fait du statut médical de Tagovailoa. La propagation de Covid-19 a fait de ce projet de processus le plus unique de l’histoire de la NFL. Les équipes de la NFL n’ont tout simplement pas eu beaucoup de chances de se rapprocher et de se familiariser avec les perspectives, et elles n’ont certainement pas pu amener leurs médecins à se forger une opinion sur les perspectives médicales à long terme de ces jeunes joueurs.

Ce n’est un secret pour personne que Tagovailoa a subi trois blessures au bas du corps pendant son séjour en Alabama, et il y a encore des questions concernant sa guérison de la chirurgie de la hanche de l’année dernière. De toutes les rumeurs et spéculations qui circulent autour des meilleures perspectives de cette année, une diapositive pour Tagovailoa a été la projection la plus populaire.

Ma prédiction audacieuse est que nous ne verrons pas cela se produire. En fait, je prédis que Tagovailoa sera sélectionné parmi les trois premiers choix du repêchage de la NFL 2020. Je crois que le besoin d’un quart-arrière de franchise l’emporte toujours, et une équipe désespérée comme les Dolphins de Miami ou les Chargers de Los Angeles achèvera un échange le jour du repêchage avec les Lions de Detroit ou Washington afin de garantir les services de Tagovailoa.

– Justin Melo, Music City Miracles

Les Patriots choquent tout le monde et s’échangent contre un quart-arrière

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre n’ont rien fait en dehors du retour de Brian Hoyer pour aider à remplacer le vide majeur que Tom Brady a laissé aux postes après avoir signé avec les Buccaneers. Ils doivent surveiller l’un des meilleurs quart-arrière du repêchage de cette année et appeler pour voir combien il en coûterait pour monter. Choisir le 23e sera difficile, mais certaines équipes qui cherchent à échanger et à acquérir des choix de 2020 et 2021 pourraient être incitées à conclure cet accord.

Ma prédiction folle est que la Nouvelle-Angleterre négocie avec les Browns de Cleveland au 10e rang et sélectionne son nouveau quart-arrière de franchise. Ce quart-arrière sera Tagovailoa. Les équipes se sentiront douteuses de ses examens médicaux et Bill Belichick bondira.

– Scotty Payne, rapport Mile High

Les Falcons se préparent à repousser Jeff Okudah



Ce ne serait pas une surprise si les Falcons s’échangeaient du choix n ° 16. Après tout, il y a eu beaucoup de spéculations ces derniers temps sur le fait de sauter pour obtenir le cornerback. Ce ne serait pas non plus une surprise si les Lions – le lieu d’atterrissage le plus prévu pour Okudah – s’échangeaient du choix n ° 3.

Mais Atlanta pourrait-il échanger suffisamment haut pour obtenir le cornerback n ° 1 dans cette classe de repêchage? Ne comptez pas la possibilité.

Les Falcons sont liés à CJ Henderson, qui est un très bon joueur à part entière et largement considéré comme le deuxième meilleur demi de coin après Okudah. S’ils vont renoncer à un précieux capital provisoire pour répondre à l’un de leurs plus grands besoins, pourquoi ne pas aller avec le gars de l’élite?

Okudah était en couverture pour 865 clichés au cours de ses trois années à l’Ohio State, et par Pro Football Focus, il n’a renoncé qu’à deux touchés. DEUX. Lorsque les quart-arrière adverses ont osé se frayer un chemin lors de la saison All-American d’Okudah en 2019, ils n’avaient qu’une note de 45,3 passants.

Ce genre de capacité de verrouillage pourrait rappeler aux Falcons un autre cornerback de l’Ohio State: Marshon Lattimore, qui est actuellement une épine dans leur camp avec les Saints. La construction d’un secondaire à Buckeyes a bien fonctionné à la Nouvelle-Orléans. Peut-être que les Falcons l’ont remarqué et veulent faire de même avec Okudah et son ancien coéquipier Kendall Sheffield.

– Sarah Hardy

Les factures s’échangent le jour 2

Les Bills de Buffalo s’échangeront le jour 2 du repêchage. Leur liste est remplie de profondeur de qualité, mais ont-ils suffisamment de fabricants de jeux haut de gamme pour courir jusqu’au Super Bowl? Cela fait partie de la logique qui a conduit les Bills à échanger un choix et un changement de première ronde pour Stefon Diggs le mois dernier. Je m’attends à ce que le modèle se poursuive quand ils commenceront à cueillir vendredi – emballer les sélections en dehors du top 100 pour remonter dans les rondes 2 ou 3 et saisir les talents en baisse.

Buffalo n’a pas de place pour une poignée de retardataires, mais se positionner pour ajouter Jonathan Taylor ou Trevon Diggs ou Terrell Lewis? C’est trop logique.

– Dan Lavoie, Buffalo Rumblings

Les chefs s’échangent au premier tour et sélectionnent un RB au deuxième

Ce n’est pas ce que je ferais, mais c’est ce que je pense qui va arriver. Il y a tout simplement trop de buzz autour de l’affection des Chiefs pour ce cours de running back et de leur désir de faire du MVP du Super Bowl Patrick Mahomes un autre talent dans le backfield avec une sélection précoce.

Avec des actifs limités, les chefs devraient chercher activement à sortir du premier tour pour gagner des choix supplémentaires. S’ils échangent et se retrouvent avec leur première sélection à la fin des années 30 / début des années 40, il y aura probablement un porteur de ballon talentueux disponible. Un joueur comme Clyde Edwards-Helaire serait un mouvement à plancher élevé et à plafond bas, mais fournirait probablement une production dans un an qui n’aura pas le même type de programme d’intersaison pour rattraper la plupart des recrues.

– Kent Swanson, Arrowhead Pride

Laviska Shenault Jr. atterrit au tour 3 – ou plus tard

Shenault, l’arme offensive et généreuse à tout faire, peut ignorer la douleur de ses nombreuses blessures au Colorado, mais le personnel de football, privé d’examens médicaux rassurants, ne le fera pas.

À un moment donné, Shenault était considéré comme le meilleur receveur de ce repêchage, mais il a maintenant une longue liste de blessures. Passons en revue: l’orteil en gazon et un labrum déchiré en 2018, tous deux nécessitant une intervention chirurgicale. Une blessure musculaire de base en 2019, nécessitant une intervention chirurgicale et entravant son entraînement de moissonneuse-batteuse. Les statistiques, le talent et le caractère suggèrent tous une star potentielle, mais je ne le vois pas se faire repérer tôt compte tenu de ces maux.

– Dan Lavoie, Buffalo Rumblings

Il se passe quelque chose de farfelu au premier tour

Le coronavirus a évidemment eu un impact sur notre façon de vivre notre vie quotidienne ainsi que sur le repêchage de la NFL 2020. Les équipes tenteront de parcourir le projet depuis leur domicile et communiqueront via Zoom ou quel que soit l’itinéraire qu’elles décideront de suivre. Même le commissaire Roger Goodell annoncera les choix de son sous-sol. Les choses vont donc être très différentes de ce à quoi nous sommes habitués.

Je pense que certaines équipes vont faire quelque chose de farfelu. Peut-être verrons-nous le crash de quelqu’un sur Internet, le gel de l’ordinateur ou quelque chose de fou pour provoquer des manigances pendant qu’une équipe est à l’horloge (en vous regardant Cleveland). Peut-être que nous verrons même un animal de compagnie Goodell (a-t-il des animaux de compagnie?) Faire quelque chose de drôle en arrière-plan. Quoi qu’il en soit, je pense que nous sortirons du premier jour du projet pour parler d’un événement imprévu.

– Scotty Payne, rapport Mile High