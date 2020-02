10 événements dans le monde du football qui, il y a 30 ans, aucun enfant n’aurait imaginé que cela pourrait arriver

L’autre jour, Jurgen Klopp a rendu une lettre virale qu’il a écrite à un garçon de 10 ans dans lequel j’ai expliqué que son travail était d’essayer de gagner Liverpool autant que possible et que, contre la demande du garçon, Il ne pouvait pas se laisser perdre. À la suite de cette lettre, 90min nous vous proposons une liste de 10 choses qui se sont produits au cours des 30 dernières années et qui à ce moment-là n’auraient pas été crus.

1. Liverpool n’a plus gagné la ligue anglaise

Liverpool est, après Manchester United, l’équipe qui a été proclamée plusieurs fois champion de la ligue anglaise. Un total de 18 torsadés Ils regardent les rouges. Cependant, la dernière date de 1990, il y a précisément 30 ans. Elle ne s’appelait pas encore Premier League, bien que cette année, ils le récupéreront et sûrement avec quelques chiffres scandaleux

2. L’Atlético et River Plate descendent en deuxième position

Les rojiblancos sont l’un des meilleures équipes de l’histoire de l’Espagne, et le millionnaire vit dans le même situation en Argentine. Au début des années 90, il semblait impossible de penser que deux clubs du plus haut niveau et de prestige pourraient descendre. L’Atlético l’a fait en 2000 et River, en 2011.

3. La Grèce remporte le championnat d’Europe

Championnat d’Europe 2004 a été l’un de ces miracles du football. Dans une compétition où ils étaient Zidane France, Ballack Allemagne ou Portugal par Cristiano Ronaldo y Figo, lLe champion était la Grèce. Il a battu les Lusos à domicile 1-0 à la fin et a soulevé un titre que personne du tout ne s’attendait à prendre.

4. Le Leicester, champion de Premier League

En 1990 le Leicester n’était même pas en première division d’Angleterre. Avec un maîtrise absolue des équipements de taille de United, City ou Chelsea dans le pays anglo-saxon, il semblait impensable que un club comme Leicester lui-même remportera le premier ministre. Il l’a fait en 2016. C’était comme un conte de fées.

5. Messi, 91 buts dans l’année civile

Depuis Messi une infinité d’enregistrements pourraient être pris, et presque tous seraient des enregistrements d’une autre époque. De toutes ses réalisations, nous voulons souligner celui qu’il a obtenu en 2012. Dans toutes les compétitions avec Barcelone et l’Argentine a marqué 91 buts de janvier à décembre. Record précédent de Gerd Muller brisé, qui avait marqué 85 en 1972.

6. L’Espagne domine le football mondial (2008-2012)

En 1990 L’Espagne était une bonne sélection, mais pas une sélection du niveau de l’Italie, de l’Allemagne ou Le Brésil De plus, ses joueurs étaient caractérisés par un football féroce et le courage plutôt que le toucher. Probablement seul un fou pouvait penser qu’entre 2008 et 2012 ils gagneraient deux Coupes d’Europe et surtout une Coupe du monde. Et qu’ils le feraient avec un excellent football, tactile et Cela a étonné le monde.

7. L’Argentine et sa sécheresse de plus de 25 ans

C’est dit bientôt, mais ça l’est. L’Argentine, le pays dominant avec le Brésil dans le football en Amérique du Sud, il n’a pas pu remporter la Copa América …Depuis 1993! Il a joué et perdu plusieurs finales depuis lors. mais ils ont 27 ans sans lever le titre. Tout même si j’étais encore Maradona d’ici là et surtout, que le stade de Messi dans l’Albiceleste.

8. Les trois champions suivis du Real Madrid

En 1990, le Real Madrid il a ajouté 24 ans sans relever la Coupe d’Europe. Il a dû attendre 1998 pour le refaire après avoir gagnér à la Juventus (1-0). C’était prévu, une question de temps. Ce que vous ne pouviez pas penser, c’est que entre 2016 et 2018, il liera 3 titres consécutifs et plus avec le niveau actuel. Cela ne s’était pas produit depuis que le Bayern Munich l’avait fait en 1976, 42 ans auparavant.

9. Croatie: ne pas exister, avoir un ballon d’or et toucher la Coupe du monde

Au début des années 90 la guerre des Balkans a éclaté. La Croatie faisait partie de la Yougoslavie et n’était même pas un pays indépendant. Il semblait difficile de croire 2018 serait proclamé deuxième du monde et que le meilleur joueur de son histoire, Luka Modric, gagnerait le Ballon d’or. Si on ajoute qu’il l’a enlevé à Messi et Cristiano pendant son hégémonie, cela semblait certainement impensable.

10. Champions de la ligue avec 100 points

En 1990, pour commencer, la victoire ne rapportait que 2 points. Dans cet esprit (le maximum possible dans une ligue était de 76), Qui aurait dit que nous verrions des champions de 100 points? Le premier La Ligue majeure était le Real Madrid de Mourinho en 2012. En 2013, c’était la même chose que Barcelone de Vilanova, les deux avec 100 exacts. La Juventus l’a fait avec Conte en 2014 et a atteint 102 points (record) et enfin, Manchester City de Guardiola Il est également resté à 100 en 2018.

N’oubliez pas de nous suivre également sur notre compte Instagram, 90min_enet notre compte Twitter, @ 90minespanol!