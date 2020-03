10 explications idiotes pour lesquelles Tom Brady a choisi les Buccaneers de Tampa Bay

Tom Brady n’est plus un patriote de la Nouvelle-Angleterre. Environ huit heures après avoir annoncé que sa carrière ne se poursuivrait pas en Nouvelle-Angleterre, il a été annoncé que Brady se retrouverait à Tampa. Oui, vous avez bien lu, et non ce n’est pas une blague – les Buccaneers de Tampa Bay seront quart-arrière de Brady. Selon Ian Rapoport de NFL Network, les deux parties ont convenu d’un accord de principe autour de 30 millions de dollars par an.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, il est logique que Brady ait choisi les Bucs. D’une part, ils étaient probablement prêts à lui offrir plus d’argent que les Pats. Il aura également beaucoup plus d’armes qu’il n’en avait en Nouvelle-Angleterre la saison dernière. L’offensive de Tampa a actuellement des meneurs de jeu comme les receveurs Mike Evans et Chris Godwin, et les extrémités serrées O.J. Howard et Cameron Brate. Les Bucs n’ont peut-être même pas encore fini d’ajouter du talent.

Ce ne sont que quelques raisons légitimes, mais nous avons des idées moins évidentes sur la raison pour laquelle il a pris cette décision. En voici 10.

1. TB 12 a la chance de jouer le n ° 12 en TB

Aucune équipe ne peut mieux promouvoir sa marque TB12 que celle qui partage ses initiales:

Dites-moi que Tom Brady a choisi Tampa Bay à cause des initiales

– Jeañña (@jeannathomas) 18 mars 2020

2. super Bowl 55 est, ailleurs, mais Tampa

Brady n’est rien d’autre qu’un objectif dans son objectif de remporter autant de championnats que possible. Il en a déjà remporté six – le plus grand nombre de joueurs de l’histoire de la NFL – mais n’a jamais eu la chance de remporter un Super Bowl dans son stade d’origine. Cela pourrait changer cette saison lorsque le Raymond James Stadium accueillera le Super Bowl 55 le 7 février 2021.

3. Tout le monde se rend en Floride pour prendre sa retraite

Brady a insisté sur le fait qu’il voulait jouer jusqu’à ce qu’il ait au moins 45 ans, ce qui est dans 2,5 ans. Il se fraye un chemin là-bas en faisant ce que font la plupart des personnes âgées de la Nouvelle-Angleterre une fois qu’elles l’appellent carrière: déménager en Floride et jouer beaucoup au golf.

Maintenant, il peut vraiment devenir un Florida Man!

4. Il manque Gronk

Rob Gronkowski était l’arme la plus fiable de Brady pendant la plupart des années 2010. Après la victoire des Patriots dans le Super Bowl 53, l’ailier serré a décidé de se retirer. Brady lui a manifestement manqué sur le terrain – quatre bouts serrés différents des Patriots combinés pour seulement 37 captures en 2019 – mais peut-être qu’il lui manque aussi juste comme ami,

Brady a peut-être entendu que Gronk, qui a récemment signé avec la WWE, devait apparaître dans Wrestlemania 36 à Tampa le mois prochain et pensait que c’était le meilleur moyen de renouer avec son ancienne cible n ° 1. Bien que Wrestlemania ait depuis été transféré au Performance Center de la WWE, Orlando n’est qu’à 90 minutes de route de Tampa.

5. Brady a secrètement voulu jouer pour une équipe “Bucs” tout ce temps

Brady est allé au Michigan à la fin des années 90, à l’époque où les Wolverines battaient régulièrement l’Ohio State plutôt qu’une fois par décennie. Depuis qu’il est dans la NFL, Brady a perdu de nombreux paris contre d’anciens Buckeyes, y compris ses coéquipiers uniques Mike Vrabel, Nate Ebner et John Simon:

Peut-être que Brady a été converti, et sachant qu’il ne pourrait jamais trahir publiquement son alma mater, a signé avec les Tampa Bay Bucs comme excuse pour finalement dire “Go Bucs” avec une conscience claire.

6. Brady veut commencer sa carrière comme il a fini

Comme nous l’avons tous entendu au moins huit millions de fois, Brady était un choix de repêchage de sixième ronde. Il a passé toute sa carrière à essayer (avec succès) de prouver que les gens ont tort.

Cela a commencé par remplacer un choix n ° 1, et il semble que cela se terminera également:

Pour la 2e fois de sa carrière, Tom Brady remplacera un QB repêché 1er au général.

Drew Bledsoe avec les Patriots

Jameis Winston avec les Buccaneers

– Evan Kaplan (@EpKap) 18 mars 2020

7. Bruce Arians lui donnera probablement un câlin et le pensera

Bill Belichick est célèbre … taciturne, si vous voulez passer SAT-y; grognon, si vous ne le faites pas. Ce n’est pas un homme qui va se vider. Au lieu de cela, c’est le genre d’entraîneur qui sera très dur avec le quart-arrière étoile afin de ne pas lui accorder un traitement préférentiel.

L’entraîneur des Bucs, Bruce Arians, est cependant grégaire et ouvert. C’est un entraîneur de joueurs qui peut donner à Brady l’affection qui lui a manqué dans toute sa carrière dans la NFL.

8. Gang Kangol!

Belichick n’est pas exactement au courant des dernières tendances de la mode. Cela ne veut pas dire que les Ariens sont particulièrement à la mode, mais au moins lui et Tom peuvent avoir des soirées kangol ensemble.

Juste deux gars sauvages et fous.

9. Il est beaucoup plus proche de la plage qu’il ne l’a jamais été en Nouvelle-Angleterre

Le centre-ville de Tampa est à seulement 25 miles à l’est de Clearwater Beach, qui a été nommée la meilleure plage d’Amérique pour la deuxième année consécutive en 2019. Mais il n’a pas à conduire aussi loin pour s’approcher de l’eau – toute la ville de Tampa est à peu près entouré d’eau. Non, Brady ne sera pas bientôt aperçu en train de se promener parmi les habitants de St. Pete ou des plages de Clearwater, mais c’est un avantage évident que la Nouvelle-Angleterre n’a pas. La plage la plus proche du stade Gillette? Carson Beach, qui est actuellement de 43 degrés.

dix. Il peut vivre dans le manoir de plusieurs millions de dollars de Derek Jeter

Oui, Jeter a une place à Tampa, et c’est un palais absolu. Sa «maison» de plus de 30 000 pieds carrés comprend sept chambres, neuf salles de bains, deux garages à trois voitures et des quais pour cinq bateaux. Ouais, cet endroit ferait l’affaire pour Brady et sa famille pendant qu’ils s’installent en Floride:

Jeter, qui passe la plupart de son temps à Miami en tant que PDG des Marlins, a peut-être contribué à convaincre Brady de rejoindre les Bucs:

La source me dit que Tom Brady, Derek Jeter, Bill Gates et le propriétaire de @TBLightning Jeff Vinik ont ​​dîné dimanche soir @bernssteakhouse à Tampa.

Brady & Jeter (qui vit à Tampa) – amis depuis des années.

Gates / Vinik développe l’immobilier et les infrastructures au centre-ville de Tampa.

– Scott Hanson (@ScottHanson) 18 mars 2020

Huh, peut-être que Jeter cherchait juste la seule personne qui pouvait se permettre de sous-louer son manoir.