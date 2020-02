10 joueurs qui furent pendant un moment les plus chers du monde

10. Alan Shearer

Le légendaire buteur de Premier League est devenu le footballeur le plus cher de l’histoire au cours de la saison 1996/97 en passant de Blackburn Rovers à Newcastle, en échange de 21 millions d’euros. Il dépassait à l’époque le transfert de Gianluca Vialli à la Juve.

9. Ronaldo

Un an seulement, le chiffre du laissez-passer le plus cher de l’histoire a duré pour Shearer. Au cours de la saison 1997/98, l’Inter a repris les services d’un jeune Ronaldo de Barcelone en échange de 28 millions d’euros.

8. Denílson

Un an après l’arrivée de Ronaldo à l’Inter, un autre Brésilien deviendrait le joueur le plus cher de l’histoire jusqu’à ce moment. Betis a frappé et embauché Denílson de Sao Paulo pour la somme de 31,5 millions d’euros.

7. Christian Vieri

L’Inter cherchait un partenaire pour Ronaldo et il a choisi le buteur italien qui évoluait dans la Lazio. Vieri est arrivé sur le plateau neroazzurro lors de la saison 1999/00 pour une somme proche de 46,5 millions d’euros. –

6. Luis Figo

L’une des passes les plus controversées de l’histoire du football espagnol et même du football mondial a également été pendant un certain temps la plus chère. Luis Figo “a trahi” Barcelone pour s’installer au Real Madrid, le club qui a déboursé 60 millions d’euros pendant la saison 2000/01.

5. Zinedine Zidane

La deuxième signature de l’ère galactique du Real Madrid a dépassé celle de Luis Figo de plusieurs millions. La star de la France lors de la Coupe du monde 1998 a atterri dans l’équipe merengue en 2001 en échange de 77,5 millions d’euros.

4. Cristiano Ronaldo

Huit ans, le laissez-passer de Zidane au Real Madrid est resté le plus cher de l’histoire. Celui en charge de le surmonter ne serait ni plus ni moins que CR7, arrivé au club de Manchester United pour la somme de 94 millions d’euros.

3. Gareth Bale

Quatre ans après l’arrivée de Cristiano Ronaldo à Madrid, l’institution merengue a de nouveau frappé le marché pour acheter le footballeur le plus cher de l’histoire jusqu’à ce moment. Bale est arrivé de Tottenham par 101 millions d’euros.

2. Paul Pogba

Il a été très coûteux pour Manchester United de laisser partir Pogba alors qu’il était encore jeune. Pour avoir à nouveau les services du Français, il a dû faire de lui le joueur le plus cher de l’histoire jusqu’en 2016, date à laquelle il a payé 105 millions à la Vecchia Signora.

1. Neymar

Il sera vraiment difficile que dans les années à venir n’importe quel club puisse dépasser le montant que le PSG a payé pour Neymar en 2017. Le champion de France a payé la clause de résiliation du Brésilien et payé 222 millions d’euros par le joueur le plus cher de l’histoire jusqu’à présent.