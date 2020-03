10 joueurs qui ont joué pour le Real Madrid et l’Atlético de Madrid

Il n’est pas impossible de voir le même footballeur jouer dans deux équipes rivales, dans les deux équipes de la même ville et Madrid n’allait pas faire exception. Au fil des ans, nous avons vu de nombreux joueurs qui portaient les maillots de l’Atlético de Madrid et du Real Madrid. Voyons certains d’entre eux.

1. Luis Belaunde

Luis Belaunde est devenu l’un des premiers footballeurs à jouer pour l’Atlético de Madrid et pour le Real Madrid. Entre 1910 et 1915, il a défendu les couleurs du maillot rouge et blanc et à la fin de la saison 2015, il a emballé Chamartín pour jouer avec l’équipe blanche.

2. Eduardo Ordóñez

Le cas d’Eduardo Ordóñez est l’un des plus curieux. À 19 ans, il fait ses débuts en tant que footballeur professionnel à l’Atlético de Madrid où il était entre 1927 et 1931. Cette même année, il est transféré au Real Madrid, devenant le premier joueur à le faire. Ordóñez a défendu la chemise blanche pendant une seule saison et est retourné à l’Atlético de Madrid jusqu’en 1935, date à laquelle il a raccroché les bottes.

3. José Luis Pérez-Payá

L’ancien attaquant de Valence a atterri en 1950 à l’Atlético de Madrid où il a passé trois saisons au cours desquelles il a conquis la Ligue 1. En 1953, il a signé pour l’éternel rival où il est resté jusqu’en 1957 où il a conquis deux ligues de plus et aussi deux Coupes d’Europe.

4. Ramón Grosso

Ramón Grosso est une légende du Real Madrid, l’un des membres légendaires du Real Madrid du ye-ye, Grosso mais aussi le premier de sa famille à jouer pour les deux équipes de la capitale. Il fait ses débuts avec la première équipe en 1964 où il restera jusqu’à sa retraite en 1976, mais avant d’atteindre la première équipe, Grosso était membre de la filiale Asociación Deportiva Plus Ultra et a été prêté pour une demi-saison à l’Atlético de Madrid.

5. Paco Llorente

Paco Llorente fait partie d’une famille d’athlètes, dans laquelle son oncle Paco Gento se démarque. Llorente a joué deux saisons avec l’Atlético de Madrid (1985-1987) mais son rêve était de jouer pour le Real Madrid et il a suivi les traces de son oncle. Entre 1987 et 1994, il a défendu la chemise blanche avec laquelle il a conquis, entre autres titres, 3 ligues et 2 Copas del Rey.

6. Bernd Schuster

Le footballeur allemand a laissé sa marque sur la Liga et a traversé les trois grands en Espagne. En 1988, il est arrivé au Real Madrid, en provenance du FC Barcelone, et pendant deux saisons, il a joué au Santiago Bernabéu pour faire ses valises pour Vicente Calderón où il a joué entre 1990 et 1993.

7. Hugo Sánchez

Hugo Sánchez est considéré comme l’un des meilleurs footballeurs mexicains de tous les temps et aussi les meilleurs attaquants qui ont traversé la Liga. Hugo Sánchez a été membre de l’Atlético de Madrid entre 1981 et 1985, devenant une idole des fans de rojiblanca. Mais cet été-là, il a signé pour un rival éternel et était au Real Madrid jusqu’en 1992 où il a ajouté à sa légende et est devenu l’un des meilleurs attaquants de l’histoire du club.

8. Raúl González

Raúl González Blanco, le capitaine éternel du Real Madrid, l’une des légendes de Madrid, a commencé sa carrière dans les catégories inférieures de l’Atlético de Madrid bien qu’il n’ait jamais joué dans l’équipe première. En 1992, le président du club rojiblanco, Jesús Gil, a décidé d’éliminer les catégories inférieures du club, alors Raúl s’est retrouvé sans équipe et en 1992, Madrid, qui le suivait déjà auparavant, a repris ses services. Sa carrière au Santiago Bernabéu est plus que remémorée et il a défendu la chemise blanche pendant 16 saisons (1995-2010), devenant un mythe.

9. Álvaro Morata

Álvaro Morata a commencé sa carrière à l’académie des jeunes de l’Atlético de Madrid et a ensuite signé pour le Real Madrid où il a été promu au point de faire ses débuts avec la première équipe en 201. Les opportunités pour Morata étaient rares et en 2014, il a signé pour la Juventus mais après une année sensationnelle, l’équipe blanche a décidé de la rejouer. Sa deuxième étape au Bernabéu n’était pas meilleure et en 2017, il est allé à Chelsea. En janvier 2019, son transfert à l’Atlético de Madrid a été annoncé pour une saison et demie qui a finalement repris ses services. Morata a annoncé qu’il voulait prendre sa retraite à l’Atlético de Madrid, fermant ainsi le cercle.

10. Marcos Llorente

Marcos Llorente a suivi le chemin inverse que son père, Paco Llorente. À ses débuts en tant que footballeur, Marcos est venu jouer plusieurs matchs avec l’Atlético de Madrid mais en 2008, il a atteint les catégories inférieures du Real Madrid en faisant ses débuts avec la première équipe en 2015. Après avoir été prêté à Alavés, le milieu de terrain n’a pas trouvé le tout blanc les minutes dont il avait besoin et l’été dernier il s’est dirigé vers le Wanda Metropolitano où sa chance ne s’est pas améliorée puisqu’il est l’un des joueurs les moins utilisés par Simeone.