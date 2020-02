10 prévisions bien trop tôt pour la saison NFL 2020

Le livre vient de clore la saison 2019 de la NFL. Mais alors que les tweetfetti du Super Bowl 54 sont toujours balayés à Miami, il est temps de tourner notre attention vers 2020.

Beaucoup de choses vont changer d’ici septembre. Les alignements prendront une nouvelle forme grâce à la libre agence, le repêchage et les inévitables départs à la retraite et les blessures. Avec cela, nos réflexions sur ce à quoi ressemblera la saison prochaine peuvent évoluer.

Cela ne veut pas dire que nos réactions instinctives après la fin d’une saison n’ont pas d’importance. Ils nous donnent l’occasion de réfléchir à ce que nous ressentons au lendemain de la saison et à l’avenir de la NFL. C’est un bonus supplémentaire que lorsque nous pouvons regarder en arrière dans un an et rire de la façon dont nous nous sommes tous trompés.

Alors, de quoi tout le monde se moquera-t-il l’an prochain à ce moment-là? Plongeons-nous dans nos prévisions trop précoces pour la saison 2020 pour le savoir.

MVP NFL 2020

Russell Wilson – Christian D’Andrea

Russell Wilson – Harry Lyles Jr.

Russell Wilson – James Brady

Lamar Jackson – Morgan Moriarty

Kyler Murray – Sarah Hardy

Patrick Mahomes – Adam Stites

Pourquoi j’ai choisi Wilson: Le pauvre Russ continue de jouer la demoiselle d’honneur à ces jeunes quarts émergents. L’une de ces années, il sera reconnu pour ce qu’il est: l’un des joueurs les plus efficaces à avoir jamais pris le terrain, et la raison pour laquelle Seattle a pu survivre au coucher du soleil de la Légion du Boom sans subir une reconstruction laide. – D’Andrea

Pourquoi j’ai choisi Jackson: Oui, je comprends combien il est difficile pour un joueur de répéter et de remporter ce prix deux fois de suite (voir: Mahomes), mais Jackson ne fait que commencer. 2019 a été sa première saison complète de course à l’attaque, et Baltimore devrait à peu près tout le monde revenir de cette unité en 2020. Appelez-moi fou, mais Jackson devrait avoir un autre MVP et Super Bowl la saison prochaine. – Moriarty

Pourquoi j’ai choisi Murray: Cela semble être un plan à long terme, mais j’aime les tendances. Mahomes a été nommé MVP en tant que quart-arrière de deuxième année en 2018 et Jackson a remporté le prix en tant que quart-arrière de deuxième année en 2019, ce qui signifie que nous ne sommes pas loin d’en faire une véritable tendance. Murray, la recrue offensive de l’année de la NFL, est le meilleur pari des QB de sa classe de repêchage pour continuer. – Hardy

Meilleur joueur de l’année

Cam Newton – Harry Lyles Jr.

Cam Newton – Christian D’Andrea

Tom Brady – James Brady

UN J. Vert – Sarah Hardy

David Johnson – Adam Stites

Pourquoi j’ai choisi Newton: Newton envisagera probablement une nouvelle opportunité en 2020 et devrait être en bonne santé à 100% pour la première fois en deux ans. Il doit prouver qu’il est toujours un quart-arrière de départ de la NFL – et cela devrait le motiver pour une saison de rebond massive. – D’Andrea

Pourquoi j’ai choisi Brady: Parce que la NFL est stupide. Peu importe vraiment que Brady ait connu une saison OK et que les Patriots soient une équipe éliminatoire. Il ne revient de rien, mais il aura quand même une bonne saison et gagnera ce prix. – Brady

Pourquoi j’ai choisi vert: Que ce soit avec Joe Burrow et les Bengals, ou avec une nouvelle équipe pour la première fois de sa carrière, Green devrait enfin retrouver la santé et retrouver son septuple Pro Bowl. – Hardy

Pourquoi j’ai choisi Johnson: Cela fait un moment que David Johnson n’a rien à voir avec le joueur qui avait 2118 mètres de mêlée en 2016. Il avait une saison 2018 décente, mais les blessures au dos et à la cheville l’ont ralenti à nouveau en 2019. S’il peut rester en bonne santé (et rester sur l’alignement des Cardinals), une attaque améliorée en Arizona pourrait enfin conduire à une résurgence de Johnson. – Stites

Joueur qui régressera le plus

Shaquil Barrett – Adam Stites

Ryan Tannehill – Christian D’Andrea

Ryan Tannehill – Harry Lyles Jr.

Pourquoi j’ai choisi Barrett: Mener la NFL dans les sacs avec 19,5 va probablement rapporter à Barrett une tonne d’argent en 2020. Et à juste titre. Attendre de lui qu’il le fasse à nouveau pourrait cependant être trop optimiste. Seuls Reggie White, Mark Gastineau, Michael Strahan, DeMarcus Ware et J.J. Watt a eu plusieurs saisons avec au moins 18 sacs. Barrett peut-il continuer à accumuler des sacs maintenant qu’il a attiré l’attention de la ligue? Probablement pas. – Stites

Pourquoi j’ai choisi Tannehill: Je veux dire, allez. Tannehill a été formidable en saison régulière 2019, mais je suis sûr qu’il ne sera pas à nouveau en tête de la NFL chez les passants. – D’Andrea

Pourquoi j’ai choisi Tannehill: Ce qu’il a dit ^. – Lyles Jr.

Une équipe qui va nous surprendre et faire les playoffs

Miami Dolphins – Adam Stites

Cardinals de l’Arizona – James Brady

Las Vegas Raiders – Sarah Hardy

Cleveland Browns – Christian D’Andrea

Pourquoi j’ai choisi les dauphins: Passer du tanking aux séries éliminatoires serait rapidement un exploit incroyable, mais pas si sauvage si l’on considère la façon dont les Dolphins ont terminé 2019. Ils ont remporté trois de leurs cinq derniers matchs, dont une victoire sur les Patriots. Ils ont cinq des 60 premiers choix au repêchage de la NFL 2020 et peuvent ajouter un certain talent sérieux à une jeune formation pendant l’intersaison. – Stites

Pourquoi j’ai choisi les cardinaux: Kyler Murray. Une autre intersaison avec Kliff Kingsbury devrait être énorme alors que le quart-arrière franchit la prochaine étape. Nous venons de voir les 49ers passer de 4-12 à 13-3, et même si les Cardinals ne seront probablement pas aussi bons, je pense qu’ils ont une chance d’être la deuxième meilleure équipe de ce qui devrait être encore une fois un NFC très compétitif. Ouest. – Brady

Pourquoi j’ai choisi les Raiders: Les Raiders avaient encore une chance de se qualifier pour les séries éliminatoires de la semaine 17, mais ils n’ont finalement pas pu surmonter leur glissement de la saison dernière lorsqu’ils ont perdu cinq de leurs six derniers matchs. Deux autres choix de première ronde, une nouvelle ville et peut-être un nouveau quart-arrière (ne retenez pas votre souffle, cependant) pourraient être exactement ce dont ils ont besoin pour passer à l’étape suivante. – Hardy

Pourquoi j’ai choisi les Browns: Cleveland était une masse de talents emmêlés dilapidé sous un entraîneur-chef recrue. Maintenant, Freddie Kitchens est parti, et à sa place, Kevin Stefanski, qui vient d’entraîner Kirk Cousins ​​à la meilleure année de sa carrière en tant que coordinateur offensif des Vikings. Ajoutez la tournée de vengeance de Myles Garrett, et cela pourrait être l’année où la sécheresse des séries éliminatoires des Browns se termine enfin (bien que, avouons-le, ce ne sera probablement pas le cas). – D’Andrea

Une équipe qui nous décevra comme les Bears 2019



Vikings du Minnesota – Christian D’Andrea

Vikings du Minnesota – James Brady

Cowboys de Dallas – Morgan Moriarty

49ers de San Francisco – Adam Stites

Factures de Buffalo – Sarah Hardy

Pourquoi j’ai choisi les Vikings: Le Minnesota est allé 1-4 contre les équipes éliminatoires en saison régulière. Maintenant, les Vikings doivent améliorer leur liste malgré le fait qu’ils prévoient actuellement un plafond de 12 millions de dollars pour 2020. – D’Andrea

Pourquoi j’ai choisi les Cowboys: Les Cowboys avaient l’une des formations les plus chargées de la NFL, au moins en attaque, et ils se sont assis à domicile en séries éliminatoires. Jerry Jones embaucher Mike McCarthy est fondamentalement juste un autre Jason Garrett, donc j’ai de faibles attentes pour cette équipe déjà. – Moriarty

Pourquoi j’ai choisi les 49ers: Une défense dominante ne pouvait pas tout à fait faire le travail à cause du jeu douteux au quart-arrière. Où ai-je déjà entendu cette histoire? Oh c’est vrai, ce sont les Bears de la saison dernière. Et les Jaguars l’année précédente. Si la défense des 49ers prend du recul, elle pourrait être la dernière victime de la gueule de bois du Super Bowl. – Stites

Pourquoi j’ai choisi les factures: Je suis d’accord avec Adam, sauf sur quelle équipe “grande défense, quart-arrière” ratera les éliminatoires. – Hardy

Équipe qui perdra en séries éliminatoires à la manière des Saints atroces

Saints de la Nouvelle-Orléans – Sarah Hardy

Cowboys de Dallas – Adam Stites

Corbeaux de Baltimore – Christian D’Andrea

San Francisco 49ers – James Brady

Pourquoi j’ai choisi les saints: C’est toujours les saints. La seule chose qui change, c’est le tour. – Hardy

Pourquoi j’ai choisi les corbeaux: Comme l’a souligné Marlon Humphrey, c’est un peu le truc des Ravens maintenant. – D’Andrea

Pourquoi j’ai choisi les 49ers: Parce que rien n’a d’importance et que le bonheur est une illusion. Potentiellement lié, je suis un fan de 49ers. – Brady

Équipe qui emploiera Tom Brady la saison prochaine

Patriotes de la Nouvelle-Angleterre – Sarah Hardy

Patriots de la Nouvelle-Angleterre – Christian D’Andrea

Patriots de la Nouvelle-Angleterre – Adam Stites

Patriots de la Nouvelle-Angleterre – Harry Lyles Jr.

Oakland Raiders – James Brady

Pourquoi j’ai choisi les Patriots: Il y a quelques années, Terrell Suggs a partagé quelques mots sages à propos de Ben Roethlisberger: «Je sais ce qu’il fait. Je ne vais pas le laisser me tromper avec des ruses et des astuces d’esprit Jedi. »Nous devrions appliquer cette connaissance à chaque fois que Brady suggère d’aller quelque part. – Hardy

Pourquoi j’ai choisi les Patriots: Parce que les Raiders vont lui offrir 35 millions de dollars, puis il signera avec les Pats pour 20 millions de dollars. Ce sera un très bon chahut. – D’Andrea

Pourquoi j’ai choisi les Raiders: Parce que quand Jon Gruden veut que quelque chose se produise, il va tout bulldozer sur son chemin pour y arriver. Il est peu probable que les Raiders devront faire quoi que ce soit pour employer Brady à part lui payer trop d’argent pour ne pas être beaucoup mieux que Derek Carr (à ce stade de sa carrière). – Brady

L’équipe qui emploiera Philip Rivers la saison prochaine

Tampa Bay Buccaneers – Christian D’Andrea

Boucaniers de Tampa Bay – Morgan Moriarty

Aucun – Adam Stites

Ses enfants – Harry Lyles Jr.

Pourquoi j’ai choisi les Bucs: Rivers vit en Floride maintenant, et les Buccaneers sont la seule équipe qui peut se permettre ses services ou qui aura besoin d’un QB de 38 ans. – D’Andrea

Pourquoi j’ai choisi les Bucs: Les Dolphins vont repêcher Tua Tagovailoa et les Jags se débrouillent très bien avec Gardner Minshew. Les Bucs seront beaucoup mieux avec Rivers que Jameis Winston, donc si j’étais Bruce Arians, j’appellerais Rivers dès que possible. – Moriarty

Pourquoi je n’en ai choisi aucun: Rivers n’a pas encore pris sa retraite, mais il pourrait emprunter cette voie si ses options de jeu ne lui plaisent pas. Étant donné qu’il a lancé 20 interceptions en 2019, il se peut que peu d’équipes frappent à sa porte pour être partant. – Stites

Pourquoi j’ai choisi ses enfants: Il n’a pas beaucoup plus à prouver en dehors de remporter un Super Bowl, et il est difficile d’imaginer une équipe qui le prendrait et accomplirait cela. Allez être papa. – Lyles Jr.

L’équipe que nous prétendons gagnera le Super Bowl 55 parce que, je ne sais pas, peut-être que Patrick Mahomes s’ennuiera et essaiera de jouer un match éliminatoire entier avec les gauchers

Seahawks de Seattle – Christian D’Andrea

Patriotes de la Nouvelle-Angleterre – Sarah Hardy

Corbeaux de Baltimore – Morgan Moriarty

San Francisco 49ers – David Fucillo

Steelers de Pittsburgh – Adam Stites

San Francisco 49ers – James Brady

Pourquoi j’ai choisi les Patriots: L’année dernière, j’ai dit que ça allait être les Patriots et puis ce n’était pas le cas. Je voudrais à nouveau les mélanger. – Hardy

Pourquoi j’ai choisi les 49ers: Je suis un glouton pour la punition? Les finalistes du Super Bowl ont l’habitude de prendre du recul la saison prochaine, mais ce fan des 49ers ne s’attend pas à ce que son équipe le fasse. Et rien de mal n’est jamais venu en s’attendant à de grandes choses de votre équipe sportive. Les 49ers renvoient la plupart de leurs partants et espèrent obtenir une saison complète du centre de Weston Richburg. Si Richburg est en bonne santé, je ne pense pas que nous voyons Chris Jones dominer l’intérieur des 49ers presque autant, et cela a changé la donne comme tout dans leur défaite au Super Bowl. – Brady

Artiste du Super Bowl 55 à la mi-temps

Imaginez des dragons ou autre chose déchirante – Christian D’Andrea

Elton John – Morgan Moriarty

Ariana Grande – Adam Stites

Drake et l’avenir – Sarah Hardy

Pourquoi j’ai choisi une dose fumante de merde: La NFL, entendant vos plaintes concernant tout l’espagnol parlé à la mi-temps du Super Bowl 54, choisira plutôt de mettre en scène le groupe le plus terne d’Amérique (édition non-Maroon 5). Le tout sera parrainé par Jeep, dont le PDG souhaitait autrefois si dur sur un album de Nickelback qu’Imagine Dragons est né. – D’Andrea

Pourquoi j’ai choisi Elton John: Écoutez, je me rends compte que c’est extensible, étant donné qu’Elton est britannique et ne se soucie probablement pas de la NFL ou d’autres sports américains. Mais il se retire de la tournée cette année, et la NFL pourrait lui donner suffisamment d’argent pour le convaincre de se remettre sur le cheval de la performance en direct une dernière fois. Quelle meilleure option pour avoir une de vos dernières performances en direct soit le spectacle de mi-temps du Super Bowl? – Moriarty

Pourquoi j’ai choisi Drake et Future: Il y a près de cinq ans, les deux rappeurs ont sorti leur collaboration à succès insta, What a Time to Be Alive. Au cours du premier mois de 2020, le duo a divulgué deux chansons au milieu de rumeurs selon lesquelles ils travailleraient ensemble sur un nouveau projet. Maintenant que Drake est de nouveau en bons termes avec son partenaire de la NFL, Jay-Z, et compte tenu du nombre de fans de Drake, il est trop logique pour lui d’être la tête d’affiche de l’année prochaine. Surtout si cela donne à Future une autre chance de se mettre sous la peau de Russell Wilson. – Hardy