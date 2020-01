10 questions bien trop tôt sur la saison de football universitaire 2020

La saison de football universitaire 2019 s’est terminée il y a à peine une semaine, le repêchage de la NFL n’est pas avant avril et le début officiel de la saison universitaire 2020 est encore dans des mois. Mais rien de tout cela ne nous empêche de déjà poser des questions et d’essayer de savoir à quoi s’attendre la saison prochaine.

Nous n’essayons certainement pas d’oublier que LSU a terminé la saison avec une fiche parfaite de 15-0 et un championnat national – ou le fait que Clemson a perdu pour la première fois depuis 2018 – mais nous ne pouvons pas nous empêcher de regarder vers l’avenir. D’autant plus que certaines listes et personnels d’entraîneurs sont totalement différents.

Voici donc nos neuf questions principales qu’il est probablement trop tôt pour se poser alors que nous attendons avec impatience le premier football universitaire samedi.

1. LSU peut-il éviter la gueule de bois de la saison de championnat?

Probablement encore très bon, tout en étant à nouveau candidat au championnat national. Mais il est également possible que les Tigres connaissent des défis avec tout leur chiffre d’affaires. Bien sûr, ils ont beaucoup de talents qui reviennent la saison prochaine, mais ils perdent des joueurs majeurs des deux côtés du ballon, y compris le vainqueur du trophée Heisman Joe Burrow, le receveur large Justin Jefferson, l’ailier rapproché Thaddeus Moss, le porteur de ballon Clyde Edwards-Helaire, la sécurité Grant Delpit et secondeur K’Lavon Chaisson. De plus, l’ancien coordinateur de passage des LSU Joe Brady est maintenant le coordinateur offensif des Carolina Panthers, et le coordinateur défensif Dave Aranda est maintenant l’entraîneur-chef de Baylor.

Il serait imprudent de sous-estimer le LSU la saison prochaine, malgré ces pertes importantes, mais il fait à nouveau face à un calendrier difficile de la SEC. Une autre saison parfaite pour les Tigers est hautement improbable – bien que, tout comme la première -, mais avec un bon nombre de joueurs défensifs qui reviennent, ils pourraient revenir à leurs racines et dominer ce côté du ballon.

2. Quelle sera la qualité de Clemson la saison prochaine?

Euh, encore une fois exceptionnellement bon. Nous savions que le quart-arrière Trevor Lawrence serait de retour pour la saison 2020, mais le porteur de ballon Travis Etienne, l’un des meilleurs du pays, a récemment annoncé son retour surprise au ballon collégial la saison prochaine. Et cela signifie que l’offensive des Tigers dans le top 5, qui a atteint en moyenne 528,7 yards par match cette saison, devrait être tout aussi forte, sinon meilleure. Alors que Clemson perd une poignée d’acteurs clés, même les plus grands restent.

Combinez cela avec le fait que les Tigres ont, de loin, la meilleure classe de recrutement de 2020 rejoignant l’équipe, et leur dynastie ne semble pas mourir bientôt. Ils devraient continuer à dominer l’ACC avec un sixième titre de conférence consécutif, et s’ils peuvent battre Notre-Dame, ils envisagent une troisième saison régulière sans défaite.

3. Quelle conférence sera la plus amusante?

Désolé, mais ce sera la SEC. En fait, seule la SEC West. Avec Lane Kiffin prenant le relais à Ole Miss et Mike Leach à la tête de l’État du Mississippi, la division a gagné deux grandes personnalités qui pourraient pimenter les choses. Ce n’est pas que les deux transformeront leurs équipes inférieures à .500 en prétendants au championnat national du jour au lendemain, mais ajouter Kiffin et Leach à une division qui comprend déjà le délicieux Ed Orgeron et le curmudgeon Nick Saban sera tellement amusant. L’accumulation du premier match de Kiffin contre l’Alabama, son ancienne équipe, pourrait être fantastique – même si le Crimson Tide gagne par 100.

De plus, n’oubliez pas Jimbo Fisher, Gus Malzahn et le nouveau venu de l’Arkansas Sam Pittman, qui a également une personnalité énergique et légèrement bizarre. Aucune autre conférence ou division ne peut rivaliser avec ce qui se passe dans la SEC Ouest, et cela nous donne le souhait que les équipes aient des conférences de presse conjointes pour chaque match.

4. Peut-on s’attendre à un autre titre de l’Ohio State Big Ten?

Oui. Ohio State était l’une des équipes les plus équilibrées cette saison, et malgré un certain chiffre d’affaires, il est raisonnable de penser que cela ne changera pas grand-chose en 2020. La défense des Buckeyes devra trouver un moyen de remplacer l’ailier défensif et finaliste du trophée Heisman Chase Young et le demi de coin Jeff Okudah – les deux devraient être parmi les 5 meilleurs choix de repêchage de la NFL – mais ils ont toujours leur autre finaliste Heisman dans le quart-arrière Justin Fields. Et Fields pourrait vraiment montrer ses compétences sans avoir à partager la charge de travail avec le porteur de ballon J.K. Dobbins, qui renonce à sa saison senior et entre dans le repêchage.

Peut-être que Penn State donne à Ohio State une course pour son argent, mais sinon, les Buckeyes laboureront leur calendrier de conférences et remporteront un quatrième championnat Big Ten consécutif (en supposant que le Big Ten West continue d’être compétitif au sein de la division mais pas contre l’Est). ).

5. Le Texas va-t-il réellement lutter pour… quelque chose?

Il y a un an, après que Sam Ehlinger et les Longhorns ont vaincu la Géorgie dans le Sugar Bowl et terminé 10-4, nous étions assez bien sur le Texas pour la saison 2019. Être en lice pour le titre des Big 12 semblait être une évidence, Ehlinger était un favori du pré-saison du trophée Heisman et peut-être qu’ils seraient même une équipe des séries éliminatoires. Eh bien, peut-être que nous étions tous un peu trop excités parce que le Texas a terminé 5-4 dans la conférence, qui n’était même pas à distance proche de 8-1 Oklahoma et Baylor. Ehlinger était parmi les meilleurs quart-arrière avec 3 663 verges par la passe, 32 touchés et un pourcentage d’achèvement de 65,2, mais son battage médiatique à Heisman n’a pas duré.

La bonne nouvelle pour les Longhorns est qu’Ehlinger reste sur place pour sa saison senior; la mauvaise nouvelle, c’est qu’ils perdent les deux meilleurs receveurs de l’équipe à Collin Johnson et Devin Duvernay, qui ont terminé cinquième au pays avec 1 386 verges de réception cette saison. Et tandis que le Texas retourne une grande partie de sa défense, cette défense s’est également classée 97e au niveau national. De plus, de nouveaux coordonnateurs offensifs et défensifs pourraient ramener le programme à la vie ou souffrir de douleurs croissantes avec le roulement. Et son calendrier ne lui fait aucun avantage, nous pourrions donc obtenir notre réponse à cette question en fonction du score final du match LSU en septembre. Mais avec l’Oklahoma qui a perdu Jalen Hurts et Matt Rhule, entraîneur de CeeDee Lamb et Baylor, qui a repris les Panthers de la Caroline, c’est peut-être l’année du Texas.

6. Le Minnesota pourrait-il prendre le contrôle du Big Ten West?

Peut-être, mais une deuxième saison consécutive de 11 victoires pourrait le pousser. Le programme des Big G 2019 des Golden Gophers était chargé avec les équipes les plus faibles de la conférence, mais elles ont prouvé qu’elles méritaient d’être prises plus au sérieux avec un bouleversement contre Penn State avant de clore leur saison avec une victoire sur Auburn dans l’Outback Bowl . Leur défense a terminé au 10e rang national (306,6 verges / match), mais cette défense perd également beaucoup plus de partants qu’elle n’en détient, y compris Antoine Winfield Jr., l’étudiant en deuxième année qui a déclaré pour le repêchage de la NFL après avoir eu le quatrième plus grand nombre d’interceptions dans le pays. cette saison.

En 2020, les sept premiers matchs du Minnesota sont sensiblement plus difficiles que ceux de la saison dernière avec l’Iowa, le Wisconsin et le Michigan. Mais si cela reste dans la conversation pour le titre des Big Ten West, avec les Badgers et les Hawkeyes, la division pourrait en fait voir une concurrence soutenue dont elle a si désespérément besoin.

7. Combien de temps Jim Harbaugh peut-il continuer à perdre de gros matchs?

Pour la plupart des équipes, une saison 9-4 ou 10-3 est considérée comme un succès, donc de manière générale, Jim Harbaugh a réussi avec les Wolverines avec un dossier global de 48-17. Mais il est toujours 0-5 contre l’Ohio State, et après être tombé face à l’Alabama dans le Citrus Bowl de cette année, son programme a maintenant perdu quatre matchs de bowl consécutifs. Que ce soit au début de la saison 2019 avec une défaite éclatante contre le Wisconsin ou à la suite de défaites contre Penn State et finalement les Buckeyes, les fans du Michigan ont exprimé leur manque de patience pour Harbaugh. Beaucoup l’appellent régulièrement pour qu’il soit renvoyé après les matchs (ou parfois à la mi-temps), alors que se passe-t-il s’il continue de perdre de gros matchs?

L’offensive des Wolverines a été incohérente, mais peut-être peut-elle trouver une certaine stabilité maintenant que le quart-arrière Shea Patterson est terminé. Les demi-offensifs Zach Charbonnet et Hassan Haskins mènent les principaux joueurs offensifs de retour la saison prochaine, il est donc possible qu’ils puissent offrir au Michigan une énorme étincelle sur le terrain. Et si la défense de l’équipe continuait de planer autour du top 10, l’équipe de Harbaugh pourrait nous surprendre l’année prochaine et se disputer un championnat Big Ten. Mais avec des matchs contre Washington, le Wisconsin, Penn State et Michigan State tous avant la mi-octobre, la foule frustrée appelant au travail de Harbaugh pourrait continuer de croître.

8. L’État du Dakota du Nord maintiendra-t-il sa séquence de victoires en vie?

En remportant son huitième championnat national de la FCS en neuf saisons, l’État du Dakota du Nord affiche maintenant une séquence de 37 victoires consécutives, ce qui est absolument scandaleux. Normalement, il peut sembler raisonnable que cela continue pendant quelques matchs, au minimum, la saison prochaine, mais les Bison ouvrent leur calendrier 2020 avec un match sur la route contre l’Oregon.

Malgré la perte du quart-arrière Justin Herbert et de plusieurs joueurs de ligne offensive, les Ducks seront sûrement favorisés en septembre, et ils devraient probablement être en état d’alerte. Mais pour NDSU, affronter les champions en titre du Pac-12 pourrait être la fin de cette séquence de victoires et entraîner la première défaite de l’équipe depuis novembre 2017.

9. Le Pac-12 continuera-t-il d’être exclu par les éliminatoires du football collégial?

Tant qu’ils se battent tous, oui. C’était vraiment génial pour Arizona State de briser sa séquence de quatre défaites avec un bouleversement étonnant par rapport à l’époque. 6 Oregon fin novembre, mais cela a détruit les chances du Pac-12 de se qualifier pour les playoffs. Bien sûr, l’Utah était toujours très présent dans le mélange jusqu’à ce que les Ducks les explosent dans le match pour le titre de la conférence. Ainsi, encore une fois, le champion Pac-12 a subi plus d’une défaite et a été exclu des séries éliminatoires pour une troisième année consécutive.

Ce n’est pas la conférence la plus solide, donc les espoirs des éliminatoires ont besoin d’aide où ils peuvent l’obtenir. Pour l’Oregon, s’il peut battre l’Ohio State en septembre – ou du moins le garder proche – et éviter ensuite un bouleversement de mi-saison, il peut peut-être enfin revenir à la PCP. Ou peut-être que la conférence a un avant-coureur différent, mais elle ne sera pas en séries éliminatoires avec plus d’une défaite – et une bonne défaite.

10. Une équipe du Groupe des cinq sera-t-elle prise au sérieux par le comité CFP?

Bien que Memphis et Cincinnati n’aient pas obtenu le respect que nous pensions mériter cette saison, ils n’étaient clairement pas de sérieux prétendants aux éliminatoires. L’UCF invaincu n’était pas en 2017 ou 2018, et une équipe du Groupe des Cinq aura besoin d’une saison parfaite pour avoir un argument sur lequel se tenir – même si cela ne se produira toujours pas. Pour plus que les suspects habituels de participer aux séries éliminatoires, il faut qu’il s’agrandisse. Et bien que cela semble presque inévitable, nous ne sommes qu’à la moitié du contrat de 12 ans des séries éliminatoires, et cela ne se produira probablement pas avant la fin.

.