10 raisons pour lesquelles Isco devrait commencer au Real Madrid

Isco joue sa septième saison au Real Madrid, sept ans qui ont été des montagnes russes: il est passé de l’un des joueurs les plus aimés du Bernabéu à affronter les tribunes. Toujours questionné, Isco a dû démontrer au fil des matchs pourquoi il est une pièce importante pour cette équipe. Ce sont quelques-unes des raisons pour lesquelles il mérite d’être un partant dans ce Madrid.

1. Il n’a pas perdu un iota de qualité

Après une saison 2018/2019 qui a été un désastre, Isco avait un pied et demi à l’extérieur du Real Madrid. Mais Zinedine Zidane a réussi à récupérer physiquement le joueur, qui avec la qualité qu’il a fait de lui un joueur unique. Isco a une qualité infinie, un bon traitement avec le ballon et une vision du jeu qui font de lui un joueur que n’importe quelle équipe voudrait avoir dans ses rangs. Il est toujours ce footballeur qui est tombé amoureux de Benrabéu lors de sa première saison.

2. Polyvalence

Tout entraîneur voudrait avoir un joueur comme Isco à sa disposition, car sa polyvalence fait de lui un sauveteur puisqu’il peut jouer dans n’importe quelle position au milieu de terrain ou en attaque. Nous avons vu sa meilleure version avec un milieu de terrain offensif 4-4-2. Mais vous pouvez également jouer au talon sur les côtés, au milieu ou au faux 9.

3. Il a été réuni avec le but

2020 portait chance à Isco, du moins en ce qui concerne l’objectif. Le milieu de terrain de Malaga a marqué trois buts tout au long de la saison, les trois cette année contre Osasuna, Valence et Manchester City. Ce n’est pas sa saison la plus marquante mais il a déjà brisé la gaffe face à porte et avec la grande balle qui frappe, il est sûr de continuer à marquer.

4. Grand match au Camp Nou

Pratiquement à chaque match, Zidane nous surprend avec son onze de départ et lorsque nous avons vu Isco au début de la Classique au premier tour, la surprise a été énorme. Mais l’entraîneur français ne laisse jamais rien au hasard et il savait qu’Isco était préparé pour ce match et c’était le cas. Le milieu de terrain a montré que sa meilleure version était la clé du diamant avec lequel Madrid a noyé Barcelone, et du match du Camp Nou, nous avons vu un Isco renouvelé.

5. Vous avez retrouvé votre forme physique

Oui, à la fin de la saison rôtie, Isco était dit gras. Peut-être la photo que j’ai publiée pour nier qu’elle a été retouchée mais la vérité est que si j’avais quelques kilos en trop il n’y en a plus aucun signe. Isco est de retour avec une brosse et cela se voit sur le terrain.

6. Régularité

L’un des aspects pour lesquels Isco a été le plus critiqué était son irrégularité, il a joué un bon match et n’est pas apparu. Eh bien, Zidane a fait que le joueur de Malaga ait cette continuité et cette régularité qu’il avait et n’était pas seulement important au Camp Nou, il a également eu de grandes performances contre Osasuna ou contre Valence en Super Coupe d’Espagne. Zidane a réussi à sortir Isco, encore une fois, sa meilleure version. D’autres, plus critiqués et moins réguliers, ont eu plus d’opportunités que lui.

7. Réconciliation avec les fans

Après la tempête, le calme arrive, et après une saison controversée au cours de laquelle il a eu l’étrange confrontation avec les tribunes, Isco est un homme nouveau et s’est réconcilié avec le Bernabéu. Les sifflets sont à nouveau applaudis et s’il y a eu une ovation occasionnelle dans les tribunes. Les fans de Madrid aiment le talent et Isco a beaucoup de talent dans ses bottes.

8. Il se sacrifie pour l’équipe

Isco s’est beaucoup amélioré depuis sa première saison au Real Madrid et l’un des aspects les plus remarquables est la défense. Lorsque le milieu de terrain se porte bien physiquement, il court d’avant en arrière, il n’hésite pas à donner un coup de main à ses coéquipiers et lorsqu’il perd un ballon, il ne regarde pas, mais court pour tenter de le récupérer.

9. A la confiance de Zidane

Isco a non seulement retrouvé sa confiance en lui, mais il a aussi le soutien de son entraîneur et c’est un facteur clé pour sortir sur le terrain. Zidane n’a jamais caché sa faiblesse pour Isco car il connaît la qualité qu’il a et les joueurs comme lui ne se rencontrent pas tous les jours. Lorsqu’un joueur a le soutien de son entraîneur, cela se voit sur le terrain.

10. Donnez le spectacle

Si le Bernabéu est tombé amoureux d’Isco et que Zidane ressent une faiblesse pour lui, ce n’est pas par hasard, c’est parce qu’il a cette touche qu’il aime tant à Madrid. Isco joue non seulement pour gagner, mais il le fait en organisant un spectacle. Quand il a le ballon à ses pieds, il rend les choses plus compliquées simples et il a un grand répertoire de dribbles qui font que les fans se lèvent de leurs sièges quand ils le voient jouer.