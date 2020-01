10 signatures de janvier pour les clubs de Premier League, notamment Liverpool, Manchester United et Arsenal

Alors que nous entrons dans la dernière semaine de la fenêtre de transfert de janvier, les gestionnaires et les agents se bousculeront frénétiquement pour conclure des affaires et passer la ligne avant 23 heures vendredi soir.

La saison de Premier League a été aussi tumultueuse et chaotique que jamais, avec plusieurs clubs désireux de renforcer leur équipe ce mois-ci.

Les responsables de la Premier League seront collés à leurs téléphones jusqu’à la fermeture de la fenêtre de transfert vendredi soir

Bien sûr, plusieurs joueurs devraient quitter ces côtes ce mois-ci – Christian Eriksen en étant un excellent exemple.

Le milieu de terrain devrait rejoindre l’Inter Milan pour un montant nominal d’environ 17 millions de livres sterling, avec un médecin réservé pour lundi après-midi.

Compte tenu de son talent indéniable et de sa qualité de star, on pourrait dire que la Serie A obtient une affaire incroyable alors qu’elle cherche à renforcer ses rangs avec la signature de l’international danois.

Cependant, une fois que vous avez exploré les subtilités de l’accord, il devient évident que les Spurs sont en fait d’accord.

L’international danois a disputé son dernier match pour Tottenham

La situation contractuelle d’Eriksen persiste dans le club depuis la fin de la saison dernière, son contrat devant expirer cet été.

Étant donné que les Spurs auraient pu perdre le joueur de 27 ans pour rien, obtenir des frais de transfert peut être considéré comme une bonne affaire.

Eriksen aurait également pu parler aux parties intéressées de leur participation à l’été avec un contrat gratuit, ce qui signifie qu’il aurait pu jouer ses derniers mois dans le nord de Londres en sachant qu’il était de toute façon absent.

Le milieu de terrain attaquant est l’un des nombreux joueurs dans cette situation exacte et talkSPORT.com a sélectionné 10 des meilleurs joueurs à travers le continent qui pourraient très bien se déplacer pour des frais d’aubaine en janvier.

L’Inter Milan souhaite vivement signer Christian Eriksen – L’expert européen Kevin Hatchard s’attend à ce que Dane quitte Tottenham en janvier

Giorgio Chiellini – Juventus

L’international italien continue de défier les critiques et les sceptiques en se produisant à un niveau incroyablement élevé sur une base régulière.

Malgré la signature de Wonderkid Matthijs de Ligt cet été, le joueur de 35 ans est resté un élément permanent de la défense des champions de Serie A.

Une méchante blessure au genou signifie qu’il ne sera peut-être pas disponible avant la fermeture de la fenêtre de janvier, mais Chiellini serait toujours une signature incroyable pour un club de Premier League.

Expérimenté, constant et défenseur hors pair, Chiellini a encore au moins une saison de plus au plus haut niveau.

Le demi-centre vétéran pourrait quitter la Serie A cet été

Edinson Cavani – PSG

Ayant dépassé le record de buts de Zlatan Ibrahimovic, Cavani est une légende certifiée au PSG et son héritage à Paris est assuré.

Cependant, l’attrait de se tester dans une autre ligue et d’obtenir un dernier grand coup avant d’envisager la retraite est un véritable leurre pour le joueur de 32 ans.

L’Atletico Madrid tient toujours à signer l’attaquant, mais les équipes de Premier League seraient négligentes de se considérer comme hors-jeu.

L’international uruguayen a été lié à des déménagements à Manchester United et à Chelsea ce mois-ci, Frank Lampard étant élogieux dans ses éloges.

L’athlète de 32 ans est recherché par l’Atletico Madrid et une foule de meilleurs joueurs de Premier League

Dries Mertens – Napoli

Ils ont été incroyablement proches de remporter la Serie A lors de la saison 2017/18, mais l’argenterie a échappé à Naples depuis plusieurs années.

L’international belge a la capacité de jouer sur les deux flancs, en tant qu’attaquant principal ou même dans un faux rôle neuf et s’est développé en un talent de classe mondiale.

Malgré sa petite taille, Mertens est toujours incroyablement difficile à déposséder et son QI de football fait de lui un joueur exceptionnellement dangereux – quelles que soient les positions dans lesquelles il est utilisé.

Arsenal envisagerait une offre lucrative, mais pourrait avoir évolué rapidement après que des rapports de la France suggérant que Monaco pourrait bien proposer un accord permanent ce mois-ci.

Manchester United et Arsenal ont été crédités d’avoir un intérêt pour l’international belge

Thiago Silva – Paris Saint-Germain

L’un des premiers joueurs à rejoindre la révolution dans la capitale française, Silva est rapidement devenu l’un des acteurs les plus importants de l’histoire récente du PSG en tant que capitaine de l’équipe.

Pratiquement intouchable en France, Silva a réitéré sa volonté de terminer sa carrière à Paris. Cependant, rien n’indique qu’un nouvel accord soit conclu avant l’été.

L’ancien club de l’AC Milan s’est enquis de la disponibilité du joueur de 35 ans, mais a été repoussé.

Cela ne signifie pas qu’une équipe de Premier League obtiendrait la même réponse, même s’il est peu probable que le PSG récupère près des 36 millions de livres sterling qu’il a payés pour le défenseur central en 2012.

Le séjour du Brésilien dans la capitale française pourrait prendre fin

Blaise Matuidi – Juventus

Vainqueur de la Coupe du monde et compétiteur tenace, Matuidi est le genre de joueur qui fait partie intégrante du succès d’une équipe sans nécessairement obtenir la reconnaissance personnelle.

Capable de jouer dans une variété de rôles, le milieu de terrain a le genre d’appétit insatiable et le désir de gagner qui peuvent inspirer les jeunes joueurs d’un club.

La Juve a une pléthore de milieux de terrain dans ses livres après l’arrivée d’Aaron Ramsey en été et aurait envisagé de laisser partir cet homme de 32 ans pour lever des fonds.

Compte tenu de la façon dont Manchester United détenait autrefois un intérêt, il ne serait pas surprenant de voir Matuidi passer à un club de Premier League.

Le vainqueur de la Coupe du monde pourrait encore être vendu dans cette fenêtre pour lever des fonds

Jose Callejon – Napoli

Avec un accord pour Matteo Politano presque terminé, le temps de Callejon à Naples semble toucher à sa fin.

L’international espagnol a débuté sa carrière au Real Madrid et a connu un sort chargé de buts à Naples, excellant sous Maurizio Sarri.

Mais il semble que l’équipe de Serie A souhaite maintenant déplacer l’ailier avant l’été afin d’obtenir des frais de transfert.

Aston Villa a été liée à un déménagement, mais il reste à voir si l’homme de 32 ans a envie d’échanger le Vésuve contre Villa Park.

L’ancien ailier du Real Madrid pourrait être une signature astucieuse pour un club de Premier League

Charles Aranguiz – Bayer Leverkusen

Milieu de terrain tenace avec un penchant pour trouver le fond du filet, Aranguiz semble parfaitement adapté à la Premier League.

Un international chilien de 30 ans joue pour le Bayer Leverkusen depuis 2015 et a refusé de déménager à Leicester cet été car il voulait jouer en Ligue des champions.

Il a raté un déménagement en Angleterre et la chance de faire partie de l’incroyable victoire des Foxes au titre, ce qui signifie qu’il est peu probable qu’il laisse passer une chance de déménager à l’étranger.

West Ham United était lié cet été, mais il reste à voir si l’ancien milieu de terrain de l’Internacional veut être jeté dans une bataille de relégation.

L’international chilien a la ténacité et l’agression nécessaires pour jouer en Premier League

Oscar – Shanghai SIPG

Après son transfert important de 60 millions de livres sterling en Super League chinoise en 2016, Oscar est rapidement devenu un héros à Shanghai pour ses performances au milieu de terrain.

L’ancien prodige de Chelsea a tourné le dos à la Premier League, à la Ligue des champions et même à l’équipe nationale du Brésil pour s’installer en Extrême-Orient.

Mais étant donné les nouvelles lois sur les plafonds salariaux en Chine et le fait qu’il n’a que 27 ans, il semble qu’un retour en Angleterre ne soit pas hors de question.

Son contrat est en fin de saison et les déplacements en Italie et en Angleterre seraient sérieusement envisagés.

Oscar a quitté l’Angleterre en 2016 pour jouer pour Shanghai SIPG

Thomas Meunier – Paris Saint-Germain

Le défenseur a déménagé au PSG à l’été 2016, mais a eu du mal à obtenir le genre de temps de jeu régulier qui lui avait été promis.

L’achèvement de la signature de Dani Alves un an seulement après son arrivée n’a pas fait grand-chose pour augmenter les chances de l’arrière droit de jouer, alors qu’il occupe désormais des fonctions avec Colin Dagba.

Fan de Manchester United, les Red Devils ont été liés à un déménagement en été avant de décider de se séparer de 50 millions de livres sterling pour signer Aaron Wan-Bissaka.

Compte tenu de l’importance des arrières latéraux dans le jeu moderne et des frais relativement modestes qui seraient nécessaires pour signer le joueur de 28 ans, ne soyez pas surpris de voir encore plus d’intérêt pour la Premier League.

Le défenseur belge est aussi solide que possible

Mario Gotze – Borussia Dortmund

Le vainqueur de la Coupe du monde est sur le point de quitter son équipe actuelle à la fin de la saison, selon des informations en Allemagne.

Bild affirme que le joueur de 27 ans ne prolongera pas son contrat avec les géants de la Bundesliga, bien qu’il se soit vu proposer de nouvelles conditions.

L’un de ceux qui pourraient le signer est son ancien patron de Dortmund, Jurgen Klopp, qui a essayé de signer l’international allemand lorsqu’il a rejoint ses employeurs actuels du Bayern Munich en 2016.

“J’ai décidé de quitter le Bayern et Jurgen Klopp était intéressé à me conduire à Liverpool”, a déclaré Gotze dans le documentaire de 2018, Being Mario Gotze. «Et j’étais également intéressé à retravailler avec lui.

Mario Gotze s’apprête à quitter le Borussia Dortmund à la fin de la saison

