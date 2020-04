10 sports inventés par «SpongeBob», classés

SpongeBob SquarePants a été le meilleur spectacle de Nickelodeon en raison de son écriture intelligente et de ses personnages inoubliables, mais il ne faut pas oublier les tests sauvages et inventés de l’athlétisme constamment exposés dans Bikini Bottom.

10. Boîte d’imagination

Qu’Est-ce que c’est: Vous vous asseyez dans une boîte et prétendez qu’il y a du sport.

Meilleure ligne: “Imagination.” – Bob l’éponge

Watchability: 1/10

Pourquoi: Trop réel. Nécessite beaucoup d’herbe.

9. Peinture murale avec des obstacles

Qu’Est-ce que c’est: Peindre un mur recouvert de photos encadrées et d’autres souvenirs. En repeignant la maison de M. Krabs, SpongeBob et Patrick ont ​​accidentellement éclaboussé de peinture le premier dollar gagné par Krabs dans son restaurant.

Meilleure ligne: “Qu’est-ce qui pourrait être pire qu’une bulle de peinture géante?” – Bob l’éponge

“Deux bulles de peinture géantes.” – Patrick

Watchability: 6/10

Pourquoi: Trop d’anxiété. Beaucoup de transpiration. Beaucoup de pleurs. Je ne suis pas sûr de pouvoir le faire.

8. Course d’escargots

Qu’Est-ce que c’est: Course d’escargots littérale. Bob l’éponge pousse son escargot de compagnie, Gary, essayant trop fort de battre l’escargot de Squidward, Snellie. Ils perdent tous les deux face au rocher favori de Patrick.

Meilleure ligne: “Squidward … Tortellini!?” – Tentacules Squidward

Watchability: 15/10

Pourquoi: La course d’escargot est intense de la même manière que la course de marbre est intense. C’est intéressant pendant une minute, mais il n’y a pas de vrai drame.

7. Soufflage de bulles fantaisie

Qu’Est-ce que c’est: Soufflant des bulles ridiculement grandes et détaillées. Bob l’éponge souffle des bulles en forme d’éléphants, de canards et de bateaux. Squidward ne fait pas exploser une seule bulle fraîche.

Meilleure ligne: «Frappez du pied droit. N’oubliez pas! ” -Bob l’éponge

Watchability: 30/10

Pourquoi: Les grosses bulles semblent amusantes jusqu’à ce qu’elles éclatent. Ils me garderaient probablement vraiment divertis, mais seulement pendant sept minutes, car ce sont des bulles.

6. équitation hameçon

Qu’Est-ce que c’est: Les créatures marines montent sur les lignes de pêche et sautent avant d’être capturées. Patrick convainc SpongeBob de faire une pause de travail pour le rencontrer au carnaval (spoiler: le carnaval c’est des crochets). Patrick est capturé et transformé en thon.

Meilleure ligne: «Nacre. Feu sur le pont de merde. ” – Mr Krabs

Watchability: 50/10

Pourquoi: C’est presque trop intense pour être agréable étant donné que le perdant est mangé. PAR NOUS.

5. Lutte contre le taureau d’Alaska

Qu’Est-ce que c’est: C’est un match de catch avec un ver géant. Sandy Cheeks, la meilleure athlète polyvalente de Bikini Bottom, affronte un taureau géant de l’Alaska qui mangeait tout en ville. Elle a gagné … jusqu’à ce qu’elle se rende compte qu’elle ne battait que sa langue. Le taureau est finalement tombé d’une falaise et a écrasé la majeure partie de la ville.

Meilleure ligne: “Prenons Bikini Bottom et poussons-le ailleurs.” – Patrick Star

Observabilité réelle: 70/10

Pourquoi: Lutter contre un ver géant sous l’eau? Pas mon premier choix, mais je paierais pour le voir.

4. Concours Krabby Patty

Qu’Est-ce que c’est: C’est un concours pour voir qui peut faire 1 000 Krabby Patties en premier. Bob l’éponge perd face au meilleur cuisinier frit d’Atlantis, le roi Neptune. Mais parce que la galette unique de Spongebob n’avait pas le goût d’une poubelle, il a finalement gagné.

Meilleure ligne: “Je pense que je voudrais l’essayer une deuxième fois.” – Roi Neptune

Watchability: 105/10

Pourquoi: La qualité de la nourriture n’a pas d’importance dans cet événement, et c’est la meilleure partie! Cuisiner pour le sport semble hilarant. Cuire au four sans que le goût ne signifie rien. Friture rapide! Détournez-vous, FDA.

3. Jet d’ancrage

Qu’Est-ce que c’est: Le tir à l’ancre implique que les résidents les plus forts de Bikini Bottom s’affrontent pour voir qui peut jeter le plus loin une ancre extrêmement lourde. (Sandy a gagné.)

Meilleure ligne: “J’étais une mauviette devant les bras d’ancrage. Maintenant, je suis un con et tout le monde m’aime. ” – Un requin à la télé

Watchability: 120/10

Pourquoi: Fer à repasser à poisson déchiré. Donnez-moi un masque à oxygène et je m’en vais.

2. Fry Cook Games

Qu’Est-ce que c’est: Il s’agit d’une compétition de style olympique d’activités sous-marines, notamment le saut à la perche, le Chocolate High Dive et le Bun Wrestling. Patrick et SpongeBob s’affrontent et finissent par tirer une trêve.

Meilleure ligne: “Mon nom n’est pas RICK.” – Patrick

Watchability: 150/10

Pourquoi: Les Jeux olympiques mais pour les créatures marines. Putain, oui.

1. Pêche à la gelée

Qu’Est-ce que c’est: La pêche aux méduses a pour objectif d’attraper le plus de méduses possible sans se faire piquer. Un sport populaire dans Bikini Bottom, il a été introduit lors de la première saison lorsque SpongeBob et Patrick essaient d’enseigner à Squidward comment le faire.

Meilleure ligne du spectacle: “Saisissez-le fermement.” – Patrick

Watchability: 200/10

Pourquoi: La pêche à la gelée est une règle car elle nécessite de développer une technique précise et d’être un maître stratège. Courez-vous directement à la méduse? Se faufiler dessus? Comment vous protégez-vous contre les piqûres?

Divertissant. Comme. Enfer.