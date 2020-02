10 stars qui pourraient être en mouvement cet intersaison

La saison morte de la NFL a à peine quelques semaines et nous avons déjà notre véritable drame de la saison morte: Stefon Diggs, l’étaleur d’étoiles, a supprimé tout ce qui concernait les Vikings de ses médias sociaux, avec des rumeurs selon lesquelles il voulait un métier faisant déjà le tour sur Twitter, c’était suffisant pour transformer la NFL Twitter en ce GIF de Michael Scott disant “Oh mon Dieu, ça se passe.”

Je ne pense pas vraiment que cela se produira. À moins que le Minnesota ne soit séduit par les offres, cela n’a pas beaucoup de sens pour l’équipe de passer de son meilleur récepteur. Diggs a un contrat convivial pour l’équipe et le négocier laisserait à l’équipe une charge maximale de 9 millions de dollars tout en économisant seulement 5,5 millions de dollars dans le processus. Il n’y a pas grand-chose pour les Vikings.

Un échange Diggs peut être improbable, mais cela ne signifie pas que nous ne verrons pas d’autres stars de la NFL en mouvement. En fait, le contraire pourrait être vrai. Il y a beaucoup de grands joueurs qui pourraient (et devraient probablement) être traités au cours des deux prochains mois. J’ai choisi 10…

Des stars qui pourraient être en mouvement cet intersaison

1. Patrick Peterson, cardinaux CB

Je serais vraiment choqué si les cardinaux ne font pas le tour de Peterson. Le coin des vétérans a demandé à être déplacé dans le passé avant de revenir en arrière; mais maintenant, c’est dans le meilleur intérêt de l’équipe de continuer. Peterson a 32 ans, a raté la première moitié de la saison 2019 après avoir raté un test PED, puis a mal joué après son retour.

Il entre également dans la dernière année de son contrat et il est peu probable qu’une équipe en reconstruction veuille engager de l’argent à long terme à un joueur qui a clairement dépassé son apogée. L’Arizona devra peut-être payer une partie du salaire de Peterson en 2020 pour pouvoir conclure un accord. Je ne sais pas combien d’équipes sont prêtes à renoncer à un repêchage et à payer à Peterson plus de 12 millions de dollars pour ce qui sera probablement une location d’un an.

2. Todd Gurley, RB Rams

Si les Rams n’étaient pas si désespérés en termes d’espace, le trading de Gurley n’aurait pas de sens du point de vue financier. Une telle décision coûterait à l’équipe 12,6 millions de dollars en argent mort tout en économisant seulement 4,65 millions de dollars en 2020.

Mais nous y voilà.

Los Angeles a besoin d’argent pour signer à nouveau Jalen Ramsey et Cory Littleton tout en trouvant un moyen de reconstruire la ligne offensive sans choix au premier tour. La restructuration de l’accord de Jared Goff libérerait une bonne partie de la capitalisation, mais la négociation de Gurley devrait toujours être une option explorée par le front office.

Il peut s’avérer difficile de trouver un partenaire commercial volontaire avec le porteur de ballon de 27 ans (qui peut avoir un genou arthritique) qui vient de connaître une saison basse. Mais l’équipe qui l’échangerait lui ferait un prix décent. Après deux saisons, le contrat de Gurley deviendrait essentiellement un accord par répartition avec un plafond de 9 millions de dollars par saison. C’est toujours un trop-payé pour un porteur de ballon, mais pas flagrant si Gurley peut revenir à sa forme de 2018.

3. Cam Newton, QB Panthers

Nous sommes sur le point de savoir ce que le propriétaire David Tepper pense de cette liste. S’il cherche à faire exploser les choses, échanger le meilleur quart-arrière de l’histoire de la franchise est logique. Sinon, et Tepper pense que cette équipe peut concourir pour une place en séries éliminatoires en 2020, je ne vois pas comment les Panthers trouveront une meilleure option à un prix raisonnable de 21,1 millions de dollars.

C’est le cap de Newton pour la saison 2020, et la Caroline peut économiser 19,1 millions de dollars si elle le traite. Il est dans le meilleur intérêt de l’équipe de mesurer au moins l’intérêt de la ligue pour Newton, qui vient d’une deuxième saison consécutive qui a été écourtée en raison d’une blessure.

Mais les récents commentaires de Tepper à propos de Newton ne faciliteront pas le commerce. Le propriétaire des Panthers a déclaré que l’équipe déterminerait d’abord s’il était en bonne santé avant de décider de son avenir. Donc, si Carolina achète ouvertement Newton, les équipes peuvent se méfier du commerce de produits éventuellement endommagés. Cela ferait baisser sa valeur commerciale. Là encore, une équipe de la NFL a échangé un choix de première ronde pour Sam Bradford aussi récemment qu’en 2016. Tout est possible.

4. O.J. Howard, TE Buccaneers

Cela n’aurait pas beaucoup de sens pour les Buccaneers de conserver un actif comme Howard si Bruce Arians ne va pas l’utiliser. Après avoir été présenté comme le prochain grand bout serré de la NFL, Howard a eu du mal dans la nouvelle attaque et n’a été ciblé que 54 fois la saison dernière.

Le choix de première ronde de 2017 attirerait de nombreux prétendants si Tampa Bay le mettait dans le bloc et pourrait aller chercher un choix du jour 2 si les Bucs étaient prêts à l’échanger. Si la saison 2019 est une indication, il est plus précieux pour l’équipe en tant que puce d’échange que pour une fin serrée, car les Ariens ne semblent pas trop intéressés à le mettre en vedette dans l’infraction.

Il a peut-être déjà été échangé sans son contrat, qui maintiendrait les Bucs avec une charge de 3,5 millions de dollars tout en ne réalisant aucune économie. Cela pourrait très bien faire grimper le prix demandé de Tampa au point où aucune équipe ne serait prête à traiter pour lui.

5. Darius Slay, CB Lions

Une équipe comme les Lions ne devrait pas être si désireuse de céder un talent de premier ordre comme Slay, mais il n’y a aucune chance que le joueur de 28 ans re-signe avec l’équipe la prochaine intersaison, il pourrait donc aussi bien essayer d’obtenir quelque chose en retour pour lui.

Affronter le Pro Bowler apporterait non seulement un précieux choix de draft (ou deux), mais cela libérerait également près de 10,5 millions de dollars d’espace de plafond. Et les Lions ne devraient avoir aucun problème à trouver un partenaire commercial. Slay est l’un des meilleurs coins de couverture de la ligue, et les meilleurs coins coûtent généralement plus de 10,5 millions de dollars, ce qui serait son nombre de succès pour sa nouvelle équipe. Slay peut jouer à l’intérieur ou à l’extérieur et correspondre à des récepteurs de toutes tailles.

Si Détroit le met sur le bloc, il recevra des appels des équipes de toute la ligue.

Des stars qui seront certainement en mouvement… via le commerce ou la sortie

UN J. Bouye, CB jaguars

Bouye vient de connaître sa pire saison en tant que Jaguar, mais la vie de cornerback de la NFL est volatile. Je ne serais pas surpris s’il rebondit et se comporte comme l’un des meilleurs virages n ° 2 du jeu. Mais même s’il le fait, je ne suis pas sûr qu’il vaut le cap des 15,4 millions de dollars qu’il portera en 2020. Les Jags ne devraient pas avoir de problème à le déplacer, car il aurait coûté 13,5 millions de dollars à sa nouvelle équipe. Ce n’est pas un mauvais chiffre pour un bon cornerback de départ.

Sammy Watkins, WR chefs

Je suis sûr que les Chiefs aimeraient garder Watkins, mais sa casquette a atteint 21 millions de dollars la saison prochaine. En le traitant, Kansas City économiserait 14 millions de dollars, ce qui pourrait être utilisé pour conserver la star DT Chris Jones et aller vers une extension pour un mec nommé Patrick Mahomes. S’ils ne peuvent pas trouver une équipe disposée à payer le salaire de base de Watkins de 14 millions de dollars (ou à le convaincre de prendre une réduction de salaire), sa libération sera la seule option.

Andy Dalton, QB Bengals

D’accord, alors peut-être que Dalton n’est pas vraiment une star, mais il est un solide quart-arrière de départ avec un cap raisonnable et il y a des équipes qui pourraient en utiliser un en ce moment. (Oui, je parle de vous, Chicago.) Une équipe pourrait attendre que les Bengals libèrent Dalton, mais il serait alors sur le marché libre, ce qui pourrait faire grimper son cap. En échangeant contre lui, sa nouvelle équipe obtiendrait Dalton pour le prix raisonnable de 17,7 millions de dollars.

Everson Griffen, DE Vikings et Olivier Vernon, DE Browns

Je les regroupe car ils sont tous les deux dans des situations similaires. Leurs équipes pourraient utiliser l’espace supplémentaire, et bien que Vernon et Griffen offrent toujours une bonne production hors du commun, les deux sont probablement trop chers à ce stade. Le cas de Griffen est particulièrement intéressant. En enregistrant plus de six sacs et en jouant plus de 57% des snaps des Vikings en 2019, il a obtenu la possibilité d’annuler son contrat et de devenir un agent libre. Cela pourrait rendre plus difficile de le déplacer cet intersaison. Quoi qu’il en soit, il est peu probable qu’il soit au Minnesota la saison prochaine.

