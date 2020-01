10 superbes photos de Djokovic du match Federer

Novak Djokovic a battu Roger Federer en demi-finale de l’Open d’Australie jeudi à Melbourne, s’imposant en deux sets, 7-6 (1), 6-4, 6-3, malgré un solide départ de Federer.

Le joueur serbe de 32 ans est à une victoire de son huitième titre de l’Open d’Australie, et en fait, il n’a jamais perdu le match de championnat de ce tournoi. Et si il devait remporter des Aussie Open consécutifs, il serait un peu plus près de rattraper les totaux du Grand Chelem de Federer et Rafael Nadal.

Djokovic a fait de sérieux progrès au cours des deux dernières années, et une autre victoire à l’Open d’Australie lui rapporterait 17 victoires en Grand Chelem, contre le record de Federer 20 et Nadal 19.

Évidemment un athlète exceptionnel, l’agilité et la flexibilité de Djokovic sont généralement affichées lorsqu’il est sur le terrain. La demi-finale de jeudi contre Federer n’était pas différente, et les photographes sur place à Melbourne Park ont ​​capturé de superbes images du corps de Djokovic faisant des choses incroyables.

Voici les points forts de nos favoris.

.