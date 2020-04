100 ans de génie: le Temple de la renommée de Toshiro Mifune

La superstar japonaise aurait eu 100 ans cette semaine, donc pour notre 250e épisode, le centenaire de Mifune est aussi bien que nous allons jamais célébrer son extraordinaire carrière d’acteur de cinéma. Sean est accompagné de Chris Ryan pour parcourir la vie et le travail de Mifune, y compris ses collaborations emblématiques avec le réalisateur Akira Kurosawa, et analyser sa puissance physique et émotionnelle époustouflante. Ils choisissent les 10 performances essentielles de l’acteur et recommandent les meilleurs joyaux cachés de sa filmographie.

