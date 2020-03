Vous avez demandé et nous avons répondu. Après avoir plongé dans le sac postal, Sean et Amanda ont répondu à toutes vos questions et ont trouvé des dizaines de films à regarder pendant l’auto-quarantaine. Plus: Nous discutons de l’avenir des Oscars à la lumière de la pandémie de coronavirus, du report du Festival de Cannes, du problème de la surveillance à domicile et de la honte absolue de #ReleaseTheButtholeCut.

