11 équipes qui doivent choisir un QB

Ce n’est pas parce qu’une équipe a besoin d’un quart-arrière qu’elle doit le sélectionner au premier tour. Il y a probablement trois ou quatre équipes qui ont besoin d’un starter à ce moment précis. (Ou pensez qu’ils le font.) Et ces équipes sont susceptibles de rédiger un quart-arrière au premier tour du repêchage de la NFL 2020.

D’autres équipes peuvent se préparer à la vie sans leur starter actuel, que ce chien de haut niveau pense à la retraite ou soit sujet à des blessures. Et d’autres équipes veulent faire venir un compétiteur pour travailler avec et contre le starter, qui ne ressemble pas au quart-arrière de franchise qu’ils espéraient qu’il serait. Lorsque les équipes repêchent un quart-arrière, elles espèrent qu’il sera le prochain Tom Brady. Mais s’ils débarquent un calibre de sauvegarde au sixième tour, c’est aussi une excellente utilisation d’un choix. C’est pourquoi il y a 11 équipes qui doivent rédiger un quart-arrière en 2020. Ces équipes pourraient utiliser un signaleur recrue sur le tableau de profondeur, que ce soit à QB1 ou QB3. Ils sont classés du plus petit au plus grand besoin.

11. Las Vegas Raiders

Les Raiders ont Derek Carr et Marcus Mariota, deux quarts qui devraient concocter des saisons satisfaisantes dans l’offensive de Jon Gruden. Mais il est clair que Las Vegas n’est pas content de Carr – sinon ils n’auraient pas signé Mariota. Et il est possible – peut-être même probable – que Mariota ne soit pas un quart de calibre de départ dans la NFL. Donc, si Carr et Mariota commencent à fléau en 2020, les Raiders voudront une solution à long terme dans les travaux. Ils pourraient et devraient rédiger un quart-arrière. Peut-être que ce jeune ne verra pas le terrain en 2020, mais avoir une recrue au quart-arrière pourrait rapporter des dividendes à l’avenir.

10. Jacksonville Jaguars

Gardner Minshew est l’un des jeunes joueurs les plus amusants du jeu. J’ai pris un divertissement sans fin de son personnage idiot hors du terrain et de sa mentalité de tout faire pour gagner sur le terrain. Mais les Jags l’ont mis au banc au cours de 2019. C’est certainement un risque de penser qu’il est un quart de franchise. Au cas où il ne le serait pas, les Jaguars pourraient envisager d’ajouter une autre option à la position.

9. Miami Dolphins

Tout le monde s’attend à ce que les Dolphins prennent un quart-arrière au cinquième rang (ou plus). La vérité, cependant, est qu’ils n’ont pas vraiment besoin d’un quart-arrière. Ils ont un démarreur, Ryan Fitzpatrick, et un talent de développement, Josh Rosen. Mais s’ils peuvent décrocher un quart-arrière de franchise qui peut commencer le premier jour, alors pourquoi ne pas l’attraper au cinquième rang du classement général? C’est probablement ce qu’ils feront.

8. Tampa Bay Buccaneers

Les Buccaneers ont un calendrier de deux ans avec Tom Brady. Il devrait jouer pour Tampa jusqu’en 2021. Mais l’équipe devrait probablement avoir une meilleure sauvegarde que Blaine Gabbert, qui n’a jamais été à la hauteur de son statut de premier tour. Étant donné que les statistiques de Brady ont considérablement diminué en 2019, les Bucs pourraient vouloir un plan d’urgence, si Brady commence à regarder son âge.

7. Colts d’Indianapolis

Indy a signé Philip Rivers et ils ont un remplaçant jeune à Jacoby Brissett, 27 ans. Mais les Colts ne semblent pas aimer l’avantage de Brissett, s’ils étaient prêts à céder le poste de départ à Rivers. Lorsque Rivers prendra sa retraite, les Colts voudront avoir quelqu’un en place pour prendre la relève. Indy devrait commencer à penser à ajouter un jeune quart-arrière au mix.

6. Saints de la Nouvelle-Orléans

Drew Brees a envisagé de prendre sa retraite en 2019, mais a choisi de revenir. Faites-moi partie de ceux qui ne croient pas que Taysom Hill puisse lancer le football efficacement. C’est une belle arme offensive, mais ce n’est pas un quart de franchise. Les Saints pourraient à tout le moins utiliser un jeune de qualité.

5. Chicago Bears

La situation du quart-arrière des Bears ressemble beaucoup au tableau de profondeur des Raiders. Mitchell Trubisky n’a clairement pas fait assez pour justifier le plein soutien de Chicago. Les Bears ont donc acquis Nick Foles. Il est presque inévitable qu’aucun des deux quarts ne se montre digne du label “starter”. Lorsque cette réalisation se fait jour à Chicago, il vaut mieux qu’un autre jeune quart-arrière attende dans les coulisses.

4. Pittsburgh Steelers

Je n’ai aucun intérêt à voir une autre saison de Duck Hodges. J’imagine que Pittsburgh ressent la même chose. À 38 ans, Ben Roethlisberger est devenu un peu fragile. Il a raté un match dans quatre des cinq dernières saisons. Les Steelers ont besoin de repérer un quart-arrière qui peut être un calibre de secours – et peut-être qu’ils auront un œil sur le développement de ce joueur en remplacement éventuel de Roethlisberger. Il a joué avec l’idée de la retraite dans le passé.

3. Patriots de la Nouvelle-Angleterre

Jarrett Stidham et Brian Hoyer sont les deux seuls quart-arrière de l’alignement. Si Bill Belichick n’était pas l’entraîneur de cette équipe, les Patriots seraient probablement le numéro 1 sur cette liste. Mais parce que Belichick et Josh McDaniels sont là pour Stidham, il y a beaucoup d’optimisme quant à son développement. (Regardez ce que Belichick et McDaniels ont fait avec Matt Cassel.) Même avec ce buzz positif, les Patriots devraient obtenir un autre jeune quart-arrière pour leur compétition.

2. Bengals de Cincinnati

Andy Dalton n’est pas si mal comme débutant, mais Joe Burrow devrait être meilleur d’ici la semaine 1. Le rédiger est une évidence (sauf pour ce seul scénario).

1. Los Angeles Chargers

Tyrod Taylor ne le coupera pas. C’est un bon manager de jeu, qui prend bien soin du ballon et qui court bien. Mais il n’a jamais lancé plus de 20 touchés en une seule saison. Il ne va pas vous épater, ni gagner de nombreux matchs. Les Chargers ont donc besoin d’un quart-arrière – plus que quiconque dans la NFL. Ils ont des options en libre agence (Cam Newton et Jameis Winston), mais ils n’ont bondi sur personne, il semble donc inévitable que les Chargers prennent un quart-arrière à la sixième place du classement général.

