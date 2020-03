11 matchs dans les 5 ligues majeures qui auraient été disputés ce week-end

Ce week-end sera le deuxième sans football dans la grande majorité des ligues européennes. Il est en attente de contester celle de la semaine précédente et, à partir des prochains jours, une autre. Nous passons en revue les rencontres les plus attrayantes, toujours selon un critère totalement subjectif, qui auraient été jouées dans les 72 prochaines heures sans la situation causée par COVID-19:

1. Lille OSC – AS Monaco

Vendredi 20 à 20h45, il y aurait une visite du neuvième au fief du quatrième quand ils sont séparés de neuf points et que les locaux occupent la position en Ligue Europa. La lutte directe pour cela aurait été une incitation énorme à avoir deux des meilleurs buteurs de Ligue 1: Wissam Ben Yedder (18 ans) et Victor Osimhen (13 ans), tous deux dans les cinq premiers.

2. Tottenham – West Ham

Il clôturerait vendredi soir, à 21h00, le derby entre Londoniens avec des urgences pour les deux. Les locaux ont ajouté trois matchs sans connaître la victoire et le combat pour l’Europe ne permet pas de céder face à ses rivaux directs. De leur côté, les visiteurs sont à égalité de points avec deux autres équipes dans la lutte pour maintenir la catégorie.

3. Chelsea – Manchester City

Samedi à 13h30, un grand match aurait commencé entre les Londoniens et les skyblues dans un concours où une défaite visiteuse aurait donné le premier ballon de match au Liverpool de Jürgen Klopp. Au milieu d’un combat pour une place en Ligue des champions, Stamford Bridge aurait été un enfer.

4. Real Madrid – Valence

A 16h00, il y aurait eu un défi très difficile pour les meringues, qui auraient été obligées de battre les joueurs de Mestalla pour continuer à faire pression sur le FC Barcelone, deux points devant au sommet de la Liga.

5. Stade Rennais – Olympique Lyon

A 17h30, un autre grand joueur français, pour l’instant hors des positions européennes, aurait été vu en visite dans une équipe qui occupe la position précédente de la Ligue des champions. Entre eux, il y a 10 points de différence, avec lesquels le résultat pourrait être traduit en espoir ou en phrase, selon l’endroit où vous avez choisi.

6. Borussia Mönchengladbach – Bayer 04 Leverkusen

Dimanche, cela commencerait, à 13h30, par un énorme accident de train comme celui impliquant un défi entre poulains et aspirateurs. Ils occupent respectivement le dernier quota de la Ligue des champions et le premier de la Ligue Europa, avec seulement deux points de différence. De plus, ce sont 6 et 8 unités du combat pour le titre.

7. Atalanta – Napoli

A 15h00, le quatrième classé en Serie A aurait reçu le sixième. L’objectif des bergamascos aurait été d’étendre la différence avec l’AS Roma, à trois points mais avec leur rival ayant joué une autre mise. De leur côté, ceux de Gennaro Gattuso, neuf points d’Atalanta avec un match de plus, se précipiteraient sur les options pour tenter d’atteindre cette dernière place en Ligue des champions.

8. Bayern München – Eintracht Francfort

A 15h30, un bon match aurait été vu entre les Bavarois, leaders avec quatre points d’avance sur le deuxième, et les aigles, dans une mauvaise séquence en descendant de la table moyenne mais étant généralement un rival ennuyeux. Les difficultés de ceux de Munich récemment face à des rivaux inférieurs comme Augsbourg ou Paderborn, bien qu’avec des victoires dans les deux cas, invitaient à croire à une éventuelle surprise.

9. Manchester United – Sheffield United

A 16h00, deux «United» se seraient croisés, comme Manchester et Sheffield, qui ne s’étaient pas rencontrés à Old Trafford depuis 2016. Ils sont deux de ceux impliqués et favoris pour occuper une place précédente en Ligue des champions après la sanction reçue pour Manchester City, puisque les diables rouges ont ce privilège avec deux autres unités.

10. Wolfsburg – Borussia Dortmund

A 18h00 le match de Bundesliga clôturera, en plus d’un formidable dimanche, la visite du deuxième classé, à quatre points du Bayern München, à la querelle du septième, à un point du dernier quota de la Ligue Europa, occupé par Schalke 04 en ces moments. Selon le résultat du match précédent, il aurait pu quitter le combat pour le titre avec beaucoup d’émotion.

11. Olympique Marseille – Paris Saint Germain

Nous avons fermé la liste avec un affrontement qui aurait été joué le dimanche 22 à 21h00. Les Parisiens ont 12 points d’avance sur les Marseillais et ils doivent aussi jouer contre le RC Strasbourg. Une victoire locale ne signifierait guère donner de l’enthousiasme à la lutte pour le championnat, mais un visiteur rapprocherait l’alirón.