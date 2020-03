11 raisons pour lesquelles James Milner est le roi de Twitter et Instagram alors que la star de Liverpool rationne des sachets de thé pendant le verrouillage du coronavirus

En ces temps difficiles, le rire est plus que jamais nécessaire.

L’épidémie de coronavirus a effectivement mis la vie de tout le monde en suspens, y compris les footballeurs de Premier League.

Cependant, les stars de Liverpool Alex Oxlade-Chamberlain et James Milner ont égayé nos week-ends en nous donnant un aperçu de ce qu’ils font tout en étant isolés.

Milner a prouvé à maintes reprises sur les réseaux sociaux qu’il est loin d’être ennuyeux

La petite amie popstar d’Oxlade-Chamberlain, Perrie Edwards, a publié une vidéo d’eux dansant dans les escaliers de sa maison et son coéquipier a répondu avec un bijou absolu.

Milner, qui a acquis la réputation d’être enthousiaste à propos du banal en grande partie grâce au brillant compte Twitter «Boring James Milner», a publié une vidéo de lui rationnant ses sachets de thé qui avaient des fans hystériques.

Ce n’est pas la première fois que le «Yorkshire Figo» nous fait tous rire sur les réseaux sociaux.

talkSPORT.com a décidé de revenir sur les meilleurs morceaux de Milner en dehors du terrain.

Ainsi, en plus de ses pitreries de rationnement de sachets de thé, voici 11 raisons pour lesquelles l’ancien ex-Leeds United gagnerait le Ballon d’Or pour les publications sur les réseaux sociaux.

Le premier tweet

Ce fut un bon début pour Milner qui nous a tous fait rire dans son tout premier tweet en mars 2018.

Le compte «Boring James Milner» a d’innombrables références au milieu de terrain qui passe ses soirées à repasser et le vrai Milner a clairement pris les blagues dans sa foulée!

Fête de Pâques

Les fans de Die Hard Milner compareront la vidéo du week-end dernier à ce qu’il a fait à Pâques il y a deux ans où il a compté tous ses mini œufs, les a codés par couleur et s’est assuré qu’il y avait une quantité égale de chaque couleur pour faire bonne mesure…

La course est lancée

Qui savait que les courses pour attacher vos lacets de chaussures étaient même une chose? Eh bien, selon Milner.

Une photo de lui et de l’arbitre Michael Oliver a été prise lors du derby de Liverpool dans le Merseyside à Everton en avril 2018 et Milner a décidé d’ajouter plus à l’image apparemment pas très divertissante avec la légende hilarante de “Les courses à double nœud ne sont jamais ennuyeuses!”

Dissolvant de logo

Ce n’est jamais le bon moment pour marquer un but, mais vous pouvez toujours en rire si votre équipe gagne le match, ou dans le cas de Milner, vous atteindrez toujours la finale de la Ligue des champions.

Liverpool menait son match retour à Rome lorsque Milner a marqué un but comique alors que Dejan Lovren tirait droit sur son visage et que le ballon tombait dans le filet.

Milner en a vu le côté drôle après avec cette légende hilarante suggérant qu’il avait besoin que le logo de la Ligue des champions soit retiré de son visage!

Obtenez cette crème solaire

Son coéquipier Andy Robertson est souvent à la fin d’une blague de Milner et sans doute la meilleure est venue lorsque l’Ecossais a été rincé par Milner en mai 2018.

Sur Instagram, Milner a posté une photo d’un Robertson aux seins nus au soleil à côté d’une photo de quelques bonbons de squashies de pilons, qui ressemblaient étrangement à la façon dont la peau du capitaine d’Ecosse Robertson va quand il est exposé à la chaleur.

Le travail impossible?

Nous soupçonnons que Milner n’est pas très habitué au maquillage, mais il avait un message très plein d’esprit pour ses fans lorsqu’il a tweeté une photo d’un maquilleur qui l’appliquait sur son visage en février 2019.

Mais les fans peuvent penser qu’il se fait du tort en suggérant que la femme a eu le «travail le plus dur au monde» en se maquillant.

C’est bon, Sadio

Une querelle inconfortable entre Sadio Mane et Mohamed Salah a éclaté plus tôt cette saison, l’international sénégalais ayant perdu avec le «roi égyptien» pour ne pas lui avoir passé le ballon lors d’une victoire contre Burnley.

Mane a coupé une figure animée peu de temps après son remplacement, mais Milner était sur place pour apaiser la tension avec un poste de génie qui l’a vu photographié à côté de Mane pendant que tout se passait…

VAR dig

Hormis le coronavirus, le VAR a été le plus gros point négatif de cette saison.

Les arbitres assistants vidéo ont été ridiculisés par beaucoup et bien sûr, Milner allait lui-même creuser, fournissant une référence à un match quelques semaines plus tôt où son coéquipier Roberto Firmino n’avait pas de but donné parce qu’il était hors-jeu d’une simple longueur d’aisselle.

Message de Noël

Nous n’avons aucune explication réelle pour expliquer pourquoi c’est si drôle, mais regardez simplement la position de Milner à côté du bonhomme de neige!

«Origi assist»

L’épouse du capitaine de Liverpool, Jordan Henderson, a récemment donné naissance à leur troisième enfant, ce qui est d’ailleurs arrivé neuf mois après la victoire spectaculaire des Reds sur Barcelone en demi-finale de la Ligue des champions la saison dernière.

Divock Origi a été l’un des héros de la soirée, marquant deux buts lors de la victoire 4-0 et Milner a attribué à l’attaquant belge l’assistance du fils d’Henderson au monde.

En espérant que Milner continue de briser les gags sur les réseaux sociaux – nous avons plus que jamais besoin de lui!

