11 recettes pour aider n’importe quel niveau de cuisinier grâce à l’isolement social

Ici, à SB Nation, nous nous préparons à l’isolement social depuis des années, en quelque sorte. Nous travaillons dans tout le pays (en fait, dans le monde), et nous sommes donc devenus assez bons pour nous nourrir, merci beaucoup. Pour travailler à distance à un travail souvent rapide, il est utile d’avoir un répertoire de recettes bon marché, faciles, rapides et surtout bonnes.

Alors sans plus tarder, voici un aperçu de la façon dont SB Nation aime se nourrir pour que vous puissiez aussi. Ces recettes sont triées en commençant par un effort faible * à élevé, afin que vous puissiez trouver exactement le repas dont vous avez besoin quelle que soit votre situation.

* Non compris les pizzas surgelées et / ou les poignées de chips, que SB Nation considère également comme faisant partie d’une alimentation saine.

Service de repas frais

OK, si vous avez atterri sur cette page à la recherche de plats faciles parce que vous ne pouvez pas ou ne voulez pas cuisiner, je suis là pour vous. Environ un mois avant la pandémie, j’ai essayé le service de repas fraîchement préparé. Fournit des repas à portion individuelle qui chauffent au micro-ondes en trois minutes et je vous promets que ceux-ci ont vraiment bon goût.

Tous les repas de Freshly sont sans gluten, sans arachides et ne contiennent aucun sucre raffiné. Ils sont en assez bonne santé et mon corps se sentait honnêtement mieux après avoir mangé ces repas pendant deux semaines par rapport à ce que je mange habituellement. Je promets que personne ne m’a payé pour écrire ceci, j’aime tellement ces repas.

Freshly propose également des tonnes d’options de repas, et l’application est si facile à utiliser qu’elle est presque amusante. Et la meilleure partie? Pas de cuisine. Jetez-les simplement au micro-ondes et vous aurez un repas vraiment savoureux. Je les mets dans une assiette après les mots juste pour me donner l’impression de cuisiner.

Je ne peux pas le défendre suffisamment si cela correspond à votre style de vie.

– Whitney Medworth

Il suffit de jeter un tas de trucs dans un pot instantané

Avez-vous zéro patience pour cuisiner? Aimez-vous les viandes et la volaille tendres et détachables qui tombent des os? Comprenez-vous le danger d’utiliser des forces atmosphériques mortelles pour imprégner la saveur des viandes fades?

Hoooo mon pote, alors l’Instant Pot est pour toi. C’est essentiellement un hybride autocuiseur / mijoteuse qui peut vous donner une tendresse à cuisson lente en une heure au lieu de six. Puisque ma philosophie culinaire se résume à «couper des trucs, les mettre dans une casserole, remuer de temps en temps», ce cylindre de nourriture magique est rapidement devenu un allié de confiance dans ma bataille contre les repas mal cuits.

Voici ma recette de bol de burrito au poulet.

Ingrédients

2 livres de cuisses de poulet (peuvent être désossées ou sans peau, votre appel)

2 boîtes de maïs

2 boîtes de haricots noirs

2 boîtes de tomates en dés (l’ajout de salsa ici est facultatif. Je jette un tas de salsa verde et de crème sure dans le mélange après que tout soit cuit)

2 boîtes de piments verts (les petits)

1 oignon blanc

Peut-être des poivrons hachés

Un tas d’assaisonnement à tacos (ou soyez créatif)

Environ 1/4 tasse de bouillon de poulet

Commencez avec le bouillon, puis ajoutez le poulet dans la casserole. Enrober généreusement le poulet d’assaisonnement. Ajoutez les légumes. Plus d’assaisonnement. Incorporer le mélange sur le poulet. Sceller ensuite le couvercle et cuire à haute pression pendant 12 minutes. Cela prendra plus de temps car la machine doit chauffer puis, plus tard, relâcher toute la pression qui vient de faire de votre poulet un délice juteux.

Si vous obtenez l’avis de «brûlure» sur la machine, transférez tout dans une grande casserole, nettoyez la casserole instantanée et essayez à nouveau avec plus de bouillon au fond du récipient de cuisson. En fin de compte, vous devriez obtenir du poulet qui se déchire lorsque vous remuez votre produit fini avec un peu de force. Louchez ce beau gâchis sur du riz (que vous pouvez également cuire facilement et magistralement dans une casserole instantanée), dans des tortillas ou sur des croustilles de tortilla.

De plus, il se réchauffe bien, vous pouvez donc glaner de deux à trois repas pour un ménage de trois ou quatre personnes. N’hésitez pas à jouer avec la recette aussi. Ajoutez ce que vous aimez. Il est incroyablement difficile de foirer avec un pot instantané.

– Christian D’Andrea

Vinaigrette simple et bonne

C’est la vinaigrette que ma maman a faite presque tous les jours quand je grandissais, et que je fais toujours parce que je suis une créature d’habitude et que je ne m’en suis toujours pas lassée après plus de 30 ans.

Ingrédients

Échalote en dés (au goût, vraiment. J’aime beaucoup, mais disons une demi ampoule moyenne)

Environ 3 cuillères à soupe de vinaigre balsamique (je globe oculaire)

Un peu plus que celle de l’huile d’olive

Sel et poivre au goût

Facultatif: 1/2 cuillère à soupe (environ) de moutarde de Dijon

Jeter l’échalote en dés au fond de votre saladier. Versez le balsamique sur le dessus. Saupoudrer de sel. Vous pouvez laisser cela reposer pendant que vous préparez le reste de votre repas. Le vinaigre dissoudra l’échalote et le sel en attendant.

Incorporer l’huile d’olive et le poivre concassé sur le dessus. Je fais un peu plus d’huile que de vinaigre, disons un rapport de 1,2: 1, mais c’est vraiment à votre goût; certaines personnes aiment le pucker. Jetez la laitue dans le bol, mélangez, et regardez, vous avez une salade. J’aime aussi mélanger une grosse cuillerée de moutarde de Dijon dans la vinaigrette, ce qui aide également à lier la vinaigrette à la laitue.

– Louis Bien

Sauce à spaghetti en mousse

Ingrédients

2 boîtes de tomates en dés (boîtes de 14,5 onces – peuvent être coupées en deux pour une portion plus petite)

2 à 3 boîtes de pâte de tomate (boîtes de 6 onces – selon l’épaisseur que vous voulez)

Environ 1/2 poivron vert, haché

Environ 1/2 petit oignon jaune, haché

6 à 10 gousses d’ail émincées (n’hésitez pas à en ajouter)

Du vin rouge ou du xérès

Mélange d’assaisonnements: poudre d’ail, sel, poivre noir, poudre de chili, flocons de piment rouge, assaisonnement italien (peut essayer tous les assaisonnements que vous avez)

Huile d’olive

Je n’utilise pas de mesures précises pour les assaisonnements, le vin ou la quantité totale de poivrons verts et d’oignons. Versez suffisamment d’huile d’olive pour recouvrir le fond de votre casserole. Faites-le chauffer à feu moyen, puis déposez les poivrons verts et les oignons. Laisser mijoter un peu puis ajouter l’ail et laisser mijoter un peu plus longtemps. Ajoutez le mélange d’assaisonnements, rien de trop fou en termes de quantité. Ne laissez pas l’ail brûler.

Ajouter les tomates en dés, la pâte et un peu de vin / sherry et mélanger le tout. Ajoutez un peu d’assaisonnements. Mélangez le tout et une fois que vous le voyez bouillonner un peu, baissez le feu le plus possible tout en gardant le brûleur allumé. Remuer toutes les 10 à 20 minutes. Si je fais une de chaque boîte, je fais cuire la sauce pendant un peu plus de deux heures. Si je fais cuire deux de chaque boîte, je fais cuire la sauce 2,5 à trois heures.

Si vous avez des boulettes de viande, déposez-les avec environ une heure de cuisson et laissez-les cuire.

– David Fucillo

Un intermède James-Fooch

James: omg j’avais quelque chose de prévu pour écrire mais je suis sous le choc en utilisant 2-3 boîtes de pâte de tomate dans sa sauce rouge

Fooch: James, il convient de noter que ce sont des boîtes plus petites. Permettez-moi d’obtenir le total d’oz

James: Je m’en fous de la taille de la boîte, David. c’est trop de pâte

Fooch: Pas même un peu

James: VOUS AVEZ RENDU PRATIQUE FOOCH … 12-18 ONCES DE PÂTE … c’est juste un undde ou plus d’une livre de pâte de tomate

Fooch: Je suis curieux de voir quel genre de sauce coulante tu y mets

Sauce à spaghetti de James (AKA, celle qui n’a pas été préparée dans un laboratoire par un monstre)

J’avais prévu de partager une recette unique pour me séparer de mes collègues, mais après avoir lu la quantité de pâte de tomate que Fooch met dans sa sauce, j’ai senti qu’une intervention était nécessaire.

Quand je fais une sauce rouge, j’aime en faire beaucoup. Il se congèle bien, et lorsque vous mettez le temps et l’effort requis par cette sauce, vous méritez de pouvoir en avoir sous la main quand vous en avez besoin.

Ingrédients

2 boîtes de tomates entières San Marzano (28 onces chacune)

1 boîte de pâte de tomate (6 onces)

4 gousses d’ail écrasées

1 oignon jaune, coupé en dés

1 croûte de parmesan

vin rouge

2 tasses de basilic frais

Sel

Poivre

Huile d’olive

flocons de piment rouge

Faites chauffer un four hollandais ou une grande casserole à fond épais à feu moyen. Ajouter de l’huile d’olive jusqu’à ce qu’elle scintille, mais ne fume pas. Vous pouvez utiliser tout ce que vous avez sous la main, mais je préfère l’huile d’olive légère pour cela car elle a un point de fumée plus élevé. Ajouter les oignons et cuire jusqu’à ce qu’ils soient translucides (environ trois à quatre minutes). Ajouter l’ail et cuire jusqu’à ce qu’il soit parfumé.

À ce stade, vous souhaitez ajouter la pâte de tomate et les flocons de poivron rouge. Remuer continuellement et surveiller la couleur de la pâte pour qu’elle s’approfondisse. Il est probable que vous en aurez un peu dans la casserole, et ça va – c’est bien. Déglacer la poêle avec du vin rouge, environ une tasse.

Ajouter les tomates, réduire le feu à moyen-doux et mettre un couvercle sur la casserole – légèrement entrouvert pour laisser sortir la vapeur. Laisser mijoter de 45 minutes à une heure.

Utilisez un pilon à pommes de terre pour briser les tomates, qui à ce stade auraient dû s’effondrer et écraser facilement. Mélangez la sauce et ajoutez la croûte d’un morceau de parmesan, ce qui semble fantaisiste, mais vous l’aurez à partir de n’importe quel morceau décent que vous achetez. C’est également le moment où vous pouvez ajouter de la viande, si vous le souhaitez. Faire revenir les boulettes de viande, la saucisse italienne ou le bœuf haché dans une casserole séparée. Laisser mijoter encore 30 à 45 minutes.

Retirer 10 à 12 feuilles de basilic frais, hacher et réserver. Mettez ce qui reste de votre bouquet de basilic, tige et tout, dans la casserole et laissez mijoter la sauce pendant encore 15 minutes. Goûtez, ajoutez du sel et du poivre au besoin. Retirer les tiges de basilic et le zeste de parmesan, retirer la sauce du feu et ajouter le basilic haché restant juste avant l’assaisonnement.

Si vous trouvez que la sauce est trop épaisse à cause de la réduction, réservez un peu d’eau de pâtes des nouilles que vous cuisinez et utilisez-la pour diluer la sauce. N’utilisez pas de bouillon ni d’eau ordinaire.

– James Dator

Poulet rôti simple et bon

La nouvelle meilleure recette de la cuisine de test américaine est bon marché, MASSIVE et m’a beaucoup appris sur la cuisine. Il ne s’agit pas seulement d’énumérer des recettes, il explique comment ces recettes ont été créées en racontant l’histoire des variations qui ont échoué avant, en entrant dans les moindres détails sur presque tous les ingrédients.

La recette du poulet rôti est la page la plus abusée de mon exemplaire. Leur version résout un problème commun: comment faire pour que la viande blanche et la viande noire aient toutes deux un bon goût sur le même oiseau? Trop souvent, vous devez choisir: des poitrines de poulet parfaites et des cuisses mal faites; jambes juteuses et seins secs et exagérés.

Vous n’avez plus besoin de sacrifier. Cette recette fonctionne mieux avec un rack en V, mais si vous n’en avez pas, une simple casserole fera l’affaire. Vérifiez juste l’altération ci-dessous.

Ingrédients

3,5 à 4 livres de poulet entier

2 cuillères à soupe de beurre fondu

Sel et poivre au goût

Huile végétale

Avec v-rack

Réglez le four à 375 degrés. Pendant qu’il préchauffe, assécher le poulet puis badigeonner l’extérieur de beurre. Assaisonnez avec beaucoup de sel et de poivre.

Brossez le support en V avec de l’huile végétale et placez-le dans une rôtissoire peu profonde (vous pouvez tapisser la casserole de papier d’aluminium pour un nettoyage plus facile). Placer le poulet côté aile vers le haut dans la grille en V et placer au four pendant 15 minutes. Ensuite, retournez le poulet de sorte que l’autre aile soit en place et laissez-le encore 15 minutes au four.

Tournez la plaque du four jusqu’à 450 degrés (pas besoin d’attendre que la température augmente, sauf si vous savez que votre four est particulièrement lent) et remettez le poulet dans les poitrines du four. Pour un poulet plus petit, 20 à 25 minutes peuvent suffire. Sur la plus grande extrémité, vous devrez peut-être 30 à 35 minutes. Les thermomètres sont votre ami: la viande blanche doit être à environ 160 degrés lorsqu’elle est terminée, tandis que la viande brune doit être à 165 degrés.

Une fois votre poulet cuit, sortez-le du four, laissez-le reposer 10 minutes, découpez et mangez. J’ai fait cela hier soir et je peux confirmer que la viande blanche et la viande noire étaient sacrément juteuses et délicieuses.

Sans v-rack

La durée totale de torréfaction devrait être approximativement la même, mais vous voudrez faire rôtir l’oiseau en commençant la poitrine vers le bas pendant 20 minutes à 375 degrés. Ensuite, faites tourner le nob à 450, retournez le poulet de sorte qu’il soit côté poitrine vers le haut et faites cuire jusqu’à ce qu’il soit cuit – 30 minutes supplémentaires pour un oiseau plus petit, 40 minutes pour un oiseau plus gros. La peau ne sera probablement pas aussi croustillante, mais vous devriez toujours avoir un délicieux poulet rôti à la fin du processus.

Addenda

Le beurre, le sel et le poivre sont tout ce dont j’ai besoin la plupart du temps, mais n’hésitez pas à frotter sur les herbes et les épices que vous souhaitez dans la peau après l’avoir beurrée. Il est difficile d’aller trop loin. Criez également au Cervo à New York. J’ai utilisé leur frottement Piri Piri sur mon dernier poulet rôti l’autre jour et c’était: chefkiss:

– Louis Bien

Pesto aux épinards et aux pacanes (végétalien)

Ingrédients

2 tasses d’épinards

1/4 tasse de pacanes crues

1/3 tasse d’huile d’olive extra vierge

2 à 3 gousses d’ail, selon votre goût

Sel et poivre noir au goût

Le plus gros problème que beaucoup d’entre nous ont isolé: comment manger les pâtes différemment pour le septième jour consécutif? Et comment préparer des repas qui ne nécessitent pas 5 000 ingrédients différents, surtout si les épiceries sont en rupture de stock?

Tu es chanceux. Vous pouvez préparer ma variation de ce pesto comme marinade pour poulet ou comme sauce pour pâtes.

Faire griller les pacanes crues à feu moyen-doux jusqu’à ce qu’elles soient parfumées, puis laisser refroidir.

Les pacanes, les épinards et l’ail du robot culinaire jusqu’à ce qu’ils soient hachés.

Ajouter lentement l’huile d’olive jusqu’à homogénéité selon votre consistance préférée.

Sel et poivre au goût.

Facultatif: Ma façon préférée de manger est de faire sauter des oignons ou des échalotes dans 1 cuillère à soupe de beurre ou d’huile, en ajoutant des crevettes et en les mélangeant avec la marinade et les pâtes de blé entier.

– Brittany Cheng

riz frit avec des légumes

Serious Eats est l’un de mes goûts quand j’essaie de cuisiner quelque chose que je n’ai jamais fait auparavant, pour deux raisons. Tout d’abord, ils ne se contentent pas d’expliquer comment faire un plat, ils expliquent pourquoi vous prenez certaines mesures. Deuxièmement, les recettes de Serious Eats comprennent que vous, l’humble cuisinier à domicile, ne disposez peut-être pas de tous les ingrédients ou pièces d’équipement préférés disponibles, et ajustez quand ils le peuvent en vous montrant où vous pouvez remplacer ou changer de cap dans la recette et toujours faire quelque chose de délicieux.

Leur guide pour le riz frit aux légumes ne fait pas exception. Vous pouvez le faire avec du riz frais ou des restes de riz. Vous pouvez utiliser un wok ou une poêle en fonte. Vous pouvez ajouter de la viande ou des œufs si vous le souhaitez, mais ce n’est pas obligatoire. Le résultat est délicieux et réconfortant. Je vous propose uniquement ces conseils lorsque vous partez pour votre voyage de riz frit.

Lisez toute la recette au préalable et faites votre travail de préparation à l’avance (coupez vos oignons, vos carottes, etc., et mettez-les de côté pour qu’ils soient prêts à partir). Vous ne voulez pas courir pour couper des choses.

Ouvrez une fenêtre et faites démarrer votre ventilateur de hotte. Vous allez travailler avec une chaleur très élevée et vous vous retrouverez probablement avec de la fumée.

Si vous ajoutez un œuf au plat au vôtre, allez-y et ajoutez-en un second. Vous le méritez!

– Ryan Nanni

Tacos de haricots noirs à la patate douce avec du guac (végétalien)

Ingrédients

1 patate douce

1 boîte de haricots noirs, rincés et égouttés

1/3 d’un oignon, haché

Poivron rouge haché

Sel à l’ail, paprika fumé au goût

Pour le guac:

1 avocat, mûr

1 citron vert

Oignon rouge ou échalote

2 gousses d’ail

En tant que coureur, je vis de patates douces. Ils regorgent de nutriments et ont bon goût. De quoi d’autre avez-vous besoin? Les patates douces sont également incroyablement polyvalentes. Ils peuvent être grillés, bouillis ou nuked et ajoutés à n’importe quel plat. Pour une alternative simple et super saine aux vieux tacos ordinaires, remplacez la viande par une boîte de haricots noirs et emballez la tortilla avec des patates douces.

Pour micro-ondes la patate douce, rincer abondamment et piquer l’extérieur avec une fourchette. Enveloppez la pomme de terre sans serrer dans une serviette en papier humide et mettez au micro-ondes à puissance élevée pendant six minutes, ou jusqu’à ce qu’elle soit tendre. (Beaucoup de micro-ondes ont un réglage pour les pommes de terre. Utilisez-le si disponible.)

Rincez et égouttez les haricots noirs et mettez-les de côté. Hacher l’oignon et le poivre et les déposer dans une poêle à feu moyen avec une cuillère à soupe d’huile d’olive ou de canola, donnant à l’oignon une chance de caraméliser. Ajouter les haricots noirs et aromatiser avec une pincée de sel d’ail et de paprika fumé. (Vous pouvez utiliser toutes les épices que vous aimez. Soyez créatif et génial.)

Cuire environ deux à trois minutes ou jusqu’à tendreté.

Le guacamole est mon go-to dans presque toutes les situations, mais vous pouvez utiliser n’importe quel autre nappage que vous aimez. Pour faire votre propre guac, coupez un avocat et retirez la garniture dans un bol, en écrasant légèrement avec une fourchette. Ajouter le sel, l’oignon et l’ail avec le citron vert et remuer jusqu’à obtenir la consistance souhaitée.

Jetez tout dans une tortilla et dégustez.

– Paul Flannery

Recette de boulette maison

Ingrédients

2 paquets d’emballages de boulette

Remplissage de boulette:

1/4 tasse d’huile végétale (pas de substitut)

1 1/4 livre de viande hachée (ou garniture de légumes au choix, comme le chou et les carottes)

1 œuf (retirer si allergique)

2 bouquets de ciboulette ou d’échalotes chinoises

3 cuillères à soupe d’huile de sésame (pas de substitut)

1/4 tasse de sauce soja

Lavage aux œufs:

1 oeuf

1 cuillère à soupe d’eau

Substitut au lavage des œufs, en cas d’allergie:

1/2 tasse d’eau

1 cuillère à soupe de fécule de maïs

Avertissement: Faire des boulettes me prend généralement environ trois heures, mais si vous êtes prêt pour la tâche, c’est tellement gratifiant. La partie la plus difficile à faire des boulettes est de trouver les emballages. Si vous ne vivez pas à proximité d’une épicerie asiatique, vous pouvez parfois les trouver dans Giant ou Safeway, qui transportent des emballages Nasoya gyoza dans la section tofu. N’utilisez pas d’emballages wonton.

Si vous avez deux heures supplémentaires sur vos mains, vous pouvez faire des emballages faits maison en suivant ces instructions de Woks of Life, dont les boulettes de porc-ciboulette étaient la version originale de ma recette.

Faire chauffer l’huile végétale à feu moyen-élevé, environ sept minutes. Refroidir à température ambiante. Je peux attester que cela crée une saveur plus “noisette” et plus profonde.

Mélanger les ingrédients de la garniture de boulette. J’utilise du porc haché. Vous pouvez faire sauter le fourrage mélangé pour goûter le goût avant l’assemblage et faire des ajustements.

Préparez un lavage aux œufs ou mon substitut sans œufs en fouettant ces ingrédients.

Assemblez environ 150-200 boulettes en utilisant 1 cuillère à café à 1 1/2 cuillère à café de viande par emballage, en utilisant le lavage pour sceller. Gardez la plupart des boulettes remplies dans le réfrigérateur et retirez les portions au besoin.

Ranger:

Tapisser un plat de cuisson de papier parchemin et y déposer des boulettes. Collez des lots dans le congélateur au fur et à mesure. Cela gèle la pâte afin que les boulettes ne collent pas les unes aux autres.

Après que chaque lot passe 30 minutes dans le congélateur, ils peuvent être jetés dans des sacs de congélation de gallon pour le stockage.

Pour faire frire:

Chauffer 2 cuillères à soupe d’huile de cuisson (végétale, canola) dans une poêle antiadhésive à feu moyen-élevé. Ne laissez pas l’huile brûler.

Disposer les boulettes et cuire pendant quatre minutes, ou jusqu’à ce que le fond des boulettes soit brun doré clair.

Ajouter 1/4 tasse d’eau, placer immédiatement le couvercle sur la poêle et tourner à feu doux à moyen-doux pour cuire à la vapeur pendant environ quatre minutes.

Retirer le couvercle et cuire jusqu’à ce que l’eau se soit évaporée.

Bouillir:

Amenez l’eau salée à ébullition rapide.

Faites cuire les boulettes dans de l’eau bouillante pendant environ cinq à six minutes (ajoutez deux à trois minutes si elles sont congelées) jusqu’à ce qu’elles flottent. Remuer de temps en temps.

– Brittany Cheng

Cassoulet simple et bon

Le cassoulet est mon plat préféré dans le monde, et j’ai pour mission de le perfectionner. La partie la plus difficile peut être l’acquisition de tous les ingrédients. Vous devrez peut-être visiter une épicerie bougie pour trouver du confit de canard et de la graisse de canard, par exemple. Mais une fois que vous avez la marchandise, la cuisson du cassoulet est avant tout une épreuve de patience.

Voici ma grande, relativement recette simple que j’ai adapté d’un livre de cuisine français intitulé Connaître la cuisine du sud-ouest de Francine Claustres. Si vous pouvez lire le français ou si vous êtes prêt à vous consacrer à la traduction, il existe de multiples variantes de cassoulet, de Toulouse, à Carcassonne, à Castelnaudary et au-delà. Croyez-moi, une fois que vous aurez essayé un cassoulet, vous voudrez tous les essayer.

– Louis Bien