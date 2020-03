12 offres ESPN + idéales

Welp, avec une grande partie du monde coincé chez lui dans un effort pour lutter contre la propagation de l’épidémie de coronavirus, beaucoup d’entre nous ont beaucoup plus de temps pour regarder la vieille télévision.

Il y a de pires problèmes dans le monde. Et pour les personnes qui sont abonnées à ESPN +, il y a une tonne d’excellentes options pour tuer beaucoup de temps. Laissez-nous vous guider à travers leur riche collection d’événements sportifs classiques, de documentaires, de forfaits phares et plus encore.

(Vous n’êtes pas abonné et vous voulez vous amuser? Abonnez-vous à ESPN +. C’est 4,99 $ par mois, mais vous pouvez l’emballer avec Hulu et Disney + pour 12,99 $ par mois.)

Quoi qu’il en soit, sur les meilleures choses à regarder.

1. La collection complète de documentaires ’30 pour 30 ′

Celui-ci ressemble à de la triche, et je vais probablement rédiger un guide complet sur le meilleur de la série documentaire, car il y a beaucoup de bons documentaires dans cette série. Celtics / Lakers: Best of Enemies jette un œil sur la rivalité Bird / Magic, et The Two Escobars résume comme une décennie et demie de politique colombienne, d’interventionnisme américain et de football en une heure et demie.

2. Les films Masters

Ils ont la collection complète des films officiels de Masters, qui a un récapitulatif d’une heure de tous les Masters de 1960 jusqu’en 2018.

3. Les meilleurs jeux de la NFL

NFL Films a sorti un tas d’excellents jeux de son coffre-fort, y compris le “Top 10 Great Games Ever” qui vous permet de revivre The Ice Bowl, The Catch ou la capture de David Tyree, dans toute leur splendeur.

4. Le meilleur de Tom Brady

Excité pour Tom Brady d’arriver à Tampa? Envie de quitter la Nouvelle-Angleterre? NFL Films a organisé une collection complète des meilleurs de Tom Brady.

5. Archives du Super Bowl

Chaque grand match. Asseyez-vous et regardez-les tous. Dos à dos? Peut être pas. S’il vous plaît, promenez-vous dans l’appartement au moins.

6. College Football 150

Cette série présente une tonne de grands épisodes de plusieurs projets, dont 11 épisodes de The American Game et huit épisodes de Saturday in the South.

7. Basketball: une histoire d’amour

Nous avons déjà écrit sur cette série, et si vous ne vous êtes pas encore assis pour en faire l’expérience, faites-le-nous remarquer. L’histoire est racontée en 10 épisodes, avec 62 «histoires courtes» à travers l’histoire du jeu. Tous ceux que vous pensez y sont, de LeBron à Kobe en passant par Shaq, AI et le Dr J.

8. Wimbledon et États-Unis Open Replays

Ils ont des collections de certains des plus grands matchs de tennis de tous les temps, juste suspendus là, prêts à être binged.

9. 30 pour 30: histoires de football

Cette collection spéciale de huit films documentaires est idéale pour tous ceux qui adorent le beau jeu. Les caractéristiques à ne pas manquer incluent Hillsborough et Maradona 86.

10. Les 99’ers

Un long métrage complet sur l’USWNT ’99 qui a remporté la Coupe du Monde? Oui. Revivez l’intégralité du tournoi avec Mia Hamm, Brandi Chastain et tous ceux qui ont rendu ce tournoi si mémorable.

11. Replays UFC PPV

Les amateurs de combat ultimes peuvent revivre l’UFC 229 avec Khabib contre Conor et Ferguson contre Pettis, ou l’événement principal UFC 228 de Tyron Woodley contre Darren Till. Plus tous les UFC 247, 246 et 245.

12. Replays “Best of Boxing”

Les fans de boxe peuvent regarder des centaines des plus grands combats de tous les temps, notamment Ali / Frazier II-III, Leonard / Duran III, Hagler / Hearns et Mayweather / Pacquiao.

Nous recommandons des opportunités intéressantes de visionnage et de streaming de sports. Si vous vous inscrivez à un service en cliquant sur l’un des liens, nous pouvons gagner des frais de parrainage.

.