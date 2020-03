14 émissions Netflix originales à voir absolument

Nous sommes tous coincés à la maison et bien assis sur votre canapé et regarder la télévision pendant des heures n’est généralement pas recommandé, c’est le moment idéal pour le faire. Vous êtes un bon citoyen en le faisant. Rester à la maison, regarder Netflix est en fait la façon dont vous montrez que vous vous souciez des médecins, des infirmières, de vos grands-parents, de vos parents et de votre communauté. Franchement, vous devriez probablement obtenir une médaille juste pour avoir lancé Netflix et vous être engagé dans quelques heures de frénésie.

Vraiment, vous êtes un héros. Si vous ne savez pas quoi regarder, ne vous inquiétez pas, faites quelques recommandations. Voici 14 des meilleurs spectacles originaux de Netflix à regarder en ce moment.

Altered Carbon: Anthony Mackie joue dans la deuxième saison de ce thriller de science-fiction de haut niveau sur un avenir lointain où les humains, s’ils jouent correctement leurs cartes, peuvent vivre pour toujours. Les visuels et l’incroyable construction du monde en font une excellente utilisation du temps de quarantaine.

© Avec la permission de Netflix

The Crown: Ce drame captivant sur la reine d’Angleterre régnante a remporté plusieurs prix et pour une bonne raison. Si vous avez fait le plein d’émissions de téléréalité et que vous voulez quelque chose de dense et réfléchi, c’est un bon choix.

© Avec la permission de Netflix

Gentefied: Le spectacle suit une famille américano-mexicaine essayant de réaliser le rêve américain tout en restant fidèle à ses racines d’immigrants.

© Avec la permission de Netflix

Virgin River: Fondamentalement, comme ce vieux spectacle Northern Exposure, mais basé sur les romans de Robyn Carr et avec beaucoup plus de romance. Quelques étapes au-dessus de votre film Hallmark typique!

© Avec la permission de Netflix

The Witcher: Je ne peux même pas vous dire de quoi parle The Witcher, mais si vous n’avez pas essayé la série fantastique, c’est le bon moment, car vraiment qu’est-ce que vous avez d’autre.

© Avec la permission de Netflix

Queen Sono: Il s’agit de la première série originale africaine de Netflix et propose des personnages fascinants ainsi qu’un thriller d’espionnage sinueux. Un bon changement de rythme par rapport aux drames criminels scandinaves beaucoup plus sombres.

© Avec la permission de Netflix

Mindhunter: sombre et tordu. Parfait si vous êtes vraiment dans le vrai crime et aimez les procédures, mais que vous voulez quelque chose de plus significatif que Law and Order ou CSI rediffusions.

© Avec la permission de Netflix

Dead to Me: Christina Applegate et Linda Cardellini deviennent les meilleures amies improbables après s’être liées dans le même groupe de thérapie de la douleur. Un grand spectacle sur les amitiés féminines et passer à autre chose.

© Avec la permission de Netflix

Poupée russe: Natasha Lyonne est une développeur de jeux vidéo qui revit le même jour encore et encore. Bien si vous voulez éliminer toute la série pendant un week-end.

© Avec la permission de Netflix

The Umbrella Academy: C’est bizarre. Une famille de super-héros adoptés essaie de découvrir qui a assassiné leur père tout en essayant d’arrêter l’apocalypse. Des moments de plaisir!

© Avec la permission de Netflix

Narcos: Si vous avez voulu rattraper votre retard sur cette série, c’est le moment. Les saisons 1 et 2 suivent la chasse au seigneur du cartel Pablo Escobar. Un nombre de corps très élevé, alors ne regardez pas si ce n’est pas votre truc.

© Avec la permission de Netflix

Quand ils nous voient: l’incroyable examen d’Ava Duvernay sur Central Park 5 est un incontournable et vous laissera réfléchir longtemps après l’avoir vu.

© Avec la permission de Netflix

Un jour à la fois: une version mise à jour de la sitcom classique de Norman Lear, One Day at a Time se concentre sur les hauts et les bas d’une famille hispanique. C’est aussi drôle que agréable. Parfait si vous voulez quelque chose conçu pour ne pas vous stresser.

© Avec la permission de Netflix

Éducation sexuelle: drôle et bizarre et touchante et triste, l’éducation sexuelle frappe à de nombreux niveaux différents. C’est un spectacle de passage à l’âge adulte qui est sérieux sans être sombre.

© Avec la permission de Netflix

.